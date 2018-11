Nhân Sự, Cà Phê, Quay Lén, Đổi Đôla, Gạo VN

Xuân NiệmNhững người có tài một chút thường ngó cao hơn chỗ họ đứng… và đôi khi ngó cao, lại dễ té.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể chuyện: Chia sẻ tại buổi tọa đàm với chủ đề “Xây dựng năng lực cho chuyên viên cao cấp Việt Nam” do Công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao Michael Page Việt Nam tổ chức hôm nay, 6-11, bà Đinh Kim Nhung, Giám đốc Nhân sự, Tập đoàn Masan chia sẻ, sự thiếu hụt nhân sự cấp cao ở nhiều ngành khi nhu cầu tuyển dụng từ các công ty trong nước cũng như nước ngoài tại Việt Nam tăng cao đã khiến nhiều người lao động “ảo tưởng về sức mạnh bản thân”, yêu cầu lương cao hơn giá trị mang lại.Cũng vì được săn đón quá nhiều, các ứng viên khó mở lòng để lắng nghe, khó chấp nhận khi gặp khó khăn, ít khả năng học hỏi, tính khiêm tốn…Bản tin VnExpress kể về: Những chuỗi cà phê đang kiếm tiền nhiều nhất…Năm 2017, Công ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên – chủ sở hữu chuỗi cà phê Highlands Coffee ghi nhận doanh thu 1.237 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước đó, gấp 4 lần Phúc Long, 8 lần The Coffee House và khoảng 3 lần so với chuỗi cà phê Starbucks.Báo Người Lao Động kể chuyện mấy tên sinh viên dâm tặc: Trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Đà Nẵng đã gửi văn bản nhờ Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh vụ việc nam sinh của trường này quay lén bạn nữ khi đang đi vệ sinh...Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam sinh mặc đồng phục khóa học quân sự thừa nhận đã có hành vi vào nhà vệ sinh để quay lén các bạn nữ. Một trong 2 nam sinh này cho hay, trong ngày 1-11, đã quay lén 4 bạn nữ đang đi vệ sinh và gửi clip cho nam sinh đang ngồi bên cạnh trong clip. Nam sinh ngồi cạnh thì cho biết mới chỉ nhận clip và chưa phát tán ra bên ngoài.Hai nam sinh trên được xác định là sinh viên năm nhất của Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Nữ sinh bị quay lén cũng học cùng Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng.Báo Công An Nhân Dân kể: Nam sinh viên "thú tội" lén quay bạn nữ tắm rồi tung clip lên mạng…Hiện nhiều nữ sinh của trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng đang rất lo lắng, hoang mang không biết liệu còn có nữ sinh nào là “nạn nhân” tiếp theo của những clip quay lén trong phòng tắm bị tung lên mạng xã hội...Một clip ghi lại việc một nhóm sinh viên quay lại cảnh 2 nam sinh "thú tội", về hành động quay lén bạn nữ đang tắm khi đi học quân sự, tại một trường đại học ở TP. Đà Nẵng hiện không chỉ gây xôn xao dư luận.Báo Dân Sinh kể: Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu, trả lại kim cương cho tiệm vàng.Liên quan đến vụ đổi 100 USD, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu trả lại 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo cho tiệm vàng Thảo Lực...trước đó anh Nguyễn Cà Rê (SN 1980, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đem 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực đổi ra tiền Việt được 2.260.000 đồng. Sau khi cầm tiền bước ra khỏi tiệm, anh bị lực lượng công an giữ lại và lập biên bản, tịch thu số tiền vừa đổi được. Ngay thời điểm bắt quả tang vụ việc, cơ quan công an thi hành quyết định khám xét nhà của ông Lực. Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo (trị giá khoảng 550 triệu đồng) của ông Lực với lý do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Sau đó anh Rê nhận được Quyết định xử phạt của UBND TP Cần Thơ với số tiền bị phạt lên đến 90 triệu đồng.Bản tin Zing kể chuyện Nha Trang: Nhóm người đòi nợ nhiều lần mang theo sơn đến tạt khắp nhà ông Nuôi, thậm chí mang cả dao đến hăm dọa buộc cặp vợ chồng hơn 70 tuổi phải trả thay cho con gái.Nhiều ngày qua, gia đình ông Nguyễn Văn Nuôi (75 tuổi), bà Nguyễn Thị Hoa (71 tuổi) sống trong sợ hãi ở chính căn nhà mình ở trên đường Hồng Bàng (phường Phước Tiến, TP Nha Trang). Ông Nuôi cho biết, con gái mình tên Hà có vay nợ của một số người ngoài xã hội để làm ăn, sau đó thất bại, chị Hà đi đâu gia đình không rõ.Báo Doanh Nghiệp VN kể chuyện thương hiệu gạo: Ông Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản Vùng I thông tin tại buổi họp báo: Festival Lúa gạo Việt Nam lần 3 năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 24/12 tại TP.Tân An, tỉnh Long An. Tại Festival, Ban tổ chức sẽ công bố logo thương hiệu gạo Việt Nam đã được đăng ký bảo hộ trong nước và cả quốc tế.Để thực hiện bảo hộ, Việt Nam đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế sang hệ thống Madrid - hệ thống này được xây dựng trên cơ sở Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid.Bản tin TTXVN kể: Ngày 6/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 250 kg bì lợn đã bốc mùi ôi thiu... Theo lời khai ban đầu, lái xe Vũ Thanh Trang nhận chở số hàng trên từ Hà Nội đi Thanh Hóa để tiêu thụ.Báo Pháp Luật kể chuyện: Ngày 6/11, UBND xã Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nữ sinh học lớp 9 có bầu trên 24 tuần tuổi.Thông tin ban đầu, ngày 26/10, chị N.T.H. (ngụ ấp 2, xã Thới Bình) đưa con gái là N.M.D. (14 tuổi) đến một phòng khám trên địa bàn huyện để siêu âm. Kết quả cho thấy cháu D. đã có thai trên 24 tuần tuổi.Kinh Tế & Đô Thị kể: Tháng 12/2017, anh Lỗ Văn Thông - một nông dân tại thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập) đã đứng ra vận động các hộ dân góp vốn, đất nông nghiệp để trồng rau. Được sự hỗ trợ về pháp lý của Liên minh HTX TP Hà Nội, anh Thông thành lập HTX Rau quả sạch Phú Mỹ với 12 thành viên ban đầu...HTX đang tập trung phát triển mạnh 5ha đậu đũa và 3ha ớt chỉ thiên. Hiện mỗi tháng HTX sơ chế tại chỗ, cung ứng cho các DN từ 40 - 45 tấn đậu đũa, ớt chỉ thiên, để xuất bán đi Đài Loan, Hàn Quốc. Mức giá thu mua cũng cao và ổn định hơn so với tiêu thụ nội địa.Bản tin VTC kể chuyện Sài Gòn: Cô gái trợ giúp đồng bọn dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tài sản…Tuyết đã hỗ trợ 2 thanh niên khác dàn cảnh gây ra vụ va chạm giao thông để trộm tài sản.Chiều 6/11, Đội 3 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa bàn giao Nguyễn Văn Nghĩa (SN: 1995, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Giàu (SN: 1995, ngụ quận 8) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN: 1987, ngụ huyện Củ Chi) cho công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.Báo Thanh Niên kể: Tiếng thở than từ ruộng khoai lang khi tiếp nối điệp khúc “được mùa mất giá“…Mùa khoai lang này đối với nông dân ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, buồn nhiều hơn vui. Thời gian qua, giá khoai lang liên tục giảm, lượng khoai lang thu hoạch không tiêu thụ được khiến nông dân điêu đứng.Bản tin Vietnam Finance kể: Cục Hải quan TP.SG cho biết trong tháng 10/2018, Cục Hải quan TP. SG thu được 10.381 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng 9/2018 và tăng 21,5% so với tháng 10/2017...Theo phân tích của Cục Hải quan TP. SG, trong 10 tháng năm 2018, Cục Hải quan TP. SG đã giảm thu 13.000 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu 8.000 tỷ đồng từ các dòng thuế của 11 Hiệp định FTA; giảm thu từ mặt hàng ô tô nhập khẩu theo Nghị định 116 khoảng 3.600 tỷ đồng và giảm thu từ xăng dầu là 1.400 tỷ đồng.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nhu cầu đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng đang rất cao. Bà Trần Thu Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Cần Thơ cho biết: Năm 2018, hầu hết các ngành đào tạo hệ cao đẳng đã đạt chỉ tiêu tuyển sinh. Ngành đạt chỉ tiêu cao nhất là điều dưỡng. Nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước hiện rất lớn, tuy nhiên số lượng điều dưỡng viên vẫn chưa thể đáp ứng đủ...Cũng theo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng, quy mô đào tạo của trường hiện nay là hơn 4.000 học sinh, sinh viên, trong đó hai ngành điều dưỡng và dược chiếm hơn 2.000 sinh viên. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 là 1.000 học sinh, sinh viên, nhà trường đã tuyển vượt hơn so với kế hoạch.Báo Pháp Luật kể chuyện cac sếp ngành du lịch thoát gánh nặng: 'Khai tử' quy định bắt hàng ngàn sếp công ty du lịch… đến lớp.Hàng ngàn giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT… các công ty du lịch không còn phải lo đi học lại để bổ sung bằng cấp...