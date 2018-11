Facebook Đóng 115 Trương Mục Ẩn Danh Ngay Trước Bầu Cử

WASHINGTON - Trước khi cử tri đi bỏ phiếu ngày 6-11, mạng xã hội Facebook đóng 115 trương mục ẩn danh vì hành vi “không chính danh”, gồm 85 trương mục Instagram, theo thông báo tối Thứ Hai.ABC tường thuật: Facebook được cơ quan công lực báo động hôm Chủ nhật về số trương mục kể trên.Ngay sau khi đóng, các trương mục này đã trở thành đối tượng điều tra – Facebook xác nhận hầu hết số trương mục này dùng Pháp-ngữ hay tiếng Nga. Đa số trương mục instagramn dùng tiếng Anh, tập trung vào các nhân vật tên tuổi và tranh luận chính trị.Thông tin bổ túc sẽ được phổ biến trong lúc điều tra tiếp diễn.Trong thời gian gần đây, chủ nhân sáng lập Mark Zuckerberg đã tuyên bố: tăng trưởng doanh thu trong thời gian còn lại của năm 2018 sẽ giảm vì nhu cầu củng cố an toàn và an ninh.Trong năm nay, Facebook đã tổ chức cơ chế gọi là “phòng chiến tranh – war room” để chống lại các âm mưu can thiệp bầu cử trên thế giới.Facebook công nhận các đối phương là tinh khôn, và xác quyết ý muốn bảo đảm sự tin cậy của người xử dụng.