Từ Thiện Tiệc Chay Gây Quỹ Giúp Xây Nhà Tình Thương

Hình ảnh trong tiệc chay gây quỹ.

WESTMINSTER (VB) -- Từ Thiện Tấm Lòng Chia Sẻ đã thực hiện hoàn mãn buổi tiệc chay gây quỹ hôm Chủ Nhật 4/11/2018 tại Hội Trường Việt Báo, Westminster.Mục đích là giúp xây nhà tình thương cho một số dân nghèo tỉnh Bình Thuận, và mua 200 phần quà giúp học sinh nghèo ở 2 huyện nghèo vùng sâu, vùng xa.Buổi gây quỹ từ thiện được một số cơ quan truyền thông tham dự để tường trình, trong đó có truyền hình, báo chí.Đặc biệt, truyền thông từ giới Phật tử có đạo hữu Thiện Đạo, một vị cư sĩ có lòng thường quay phim tường trình cho nhiều chùa tại Nam California trong những sự kiện từ thiện và hoằng pháp.Chương trình có những đóng góp văn nghệ tuyệt vời từ nhạc sĩ Nam Hưng, cũng là Cư sĩ Luân Thường không chỉ nổi tiếng trong giới văn nghệ, nhưng cũng là người hỗ trợ nhiều Phật sự tại địa phương.Nhạc sĩ Luân Thường Nam Hưng trong khi mời gọi đóng góp từ thiệt đã nhắc tới một ý trong Kinh Phật rằng đã là người con Phật thì việc lành nhỏ cũng không từ chối, việc ác nhỏ cũng không dám làm. Đặc biệt Ban Nhạc Hoàng Thanh đã tức khắc nhận lời hỗ trợ khi được mời.Nhạc sĩ Nam Hưng nói rằng, nếu đây là sự kiện Ni sư gây quỹ xây chùa, anh sẽ không giúp, nhưng vì Ni sư gây quỹ từ thiện giúp dân nghèo dựng nhà, giúp trẻ em nghèo đi học, cho nên anh tận lực hỗ trợ Ni sư.Cô MC Ngọc Quỳnh đã khéo léo, điều hợp chương trình rất mực duyên dáng. Cô nói rằng đây là lần đầu cô giúp Ni sư Hoa Liên, và bất ngờ là khi biết tịnh xá của Ni sư lại ngay trong Westminster và công việc từ thiện này đã làm từ nhiều năm qua.Cô nói rằng Ni sư nói mục tiêu năm nay chỉ là giúp dựng 5 ngôi nhà tình thương – chi phí xây dựng chỉ là 1,000 đôla một căn, và Ni sư nói hy vọng năm nay xây được 5 ngôi nhà ở huy65n Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, trong khi giúp trẻ em nghèo có phương tiện đi học.Tuy là văn nghệ gây quỹ từ thiện, nhưng vẫn có những ngôi sao tài năng tới giúp. Như ca sĩ Quỳnh Thúy.Đặc biệt cũng có sự giúp đỡ của giới trẻ Phật tử, trong đó chủ lực là Hội An Lạc Pháp, với Phổ Đại, Phổ Hiêp…Phân đóng góp văn nghệ cũng có mục sư David Huỳnh.Cũng nên nhắc rằng, Ni sư Hoa Liên của Tịnh Xá Liên Hoa liên tục trong những năm qua Sư Cô Hoa Liên cùng một số đồng hương đã tổ chức bữa cơm “Từ Thiện Tấm Lòng Chia Xẻ” vào Thứ Bảy tuần Thứ Hai mỗi tháng, để phát cơm, phát áo quần và một số đồ dùng cho những người vô gia cư, những người thiếu may mắn.Thời gian lặng lẽ trôi, việc làm trong âm thầm của Sư Cô và những người thiện nguyện không bỏ sót một kỳ nào, dù cho thời tiết mưa nắng bất thường, cứ vào 12 giờ trưa Thứ Bảy tuần Thứ Hai mỗi tháng trước Quán Cơm Chay Từ Thiện, gần Tượng Đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, Sư cô Hoa Liên và một số qúy đồng hương phát tâm làm việc từ thiện cùng nhau, người công, kẻ của, góp một bàn tay để tạo điều kiện thực hiện đầy đủ bữa ăn, sau đó tặng qùa cho những người kém may mắn, trong đó có những đồ dùng cá nhân, áo quần để cho những người nầy tự chọn để mặc cho ấm trong mùa đông lạnh lẽo, ngoài ra mỗi tháng có lì xì vài ba đô la để tùy nghi xử dụng.Sư Cô Hoa Liên nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng ta may mắn có cuộc sống tương đối đầy đủ, chúng ta nên nghĩ đến những người không cửa, không nhà, mùa Đông lạnh lẽo, chúng ta mỗi người góp nhau một chút để an ủi, sưởi ấm tấm lòng những người bất hạnh.”Ngoài việc lo cho bữa cơm, trong thời gian qua Sư Cô còn vận động bà con đồng hương đóng góp để đem về Việt Nam xây nhà Tình Thương cho những người nghèo ở những vùng hẽo lánh đang sống trong những túp nhà lá, giúp họ sửa sang những con đường hư trong xóm nghèo ở Bình Thuận, Hàm Tân, vùng kinh tế mới, nuôi học sinh mồ côi cha mẹ, không đi học được, Sư Cô đóng tiền cho đi học, giúp những người già neo đơn thiếu thốn...Đồng hương muốn hỗ trợ, xin liên lạc Sư Cô Hoa Liên (714) 653-0434, Như Như (657) 271-8271.