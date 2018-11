Thị Trường Địa Ốc Sài Gòn Sút Giảm Nhà Xây, Nhà Bán

(Xem: 255)

Ngày 11 tháng 11 năm 2018, cộng đồng của người Mỹ gốc Việt có một sinh hoạt nhiều ý nghĩa, ngay tại Little Saigon mà đồng bào người Việt mến thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải Ngoại. Đó là Tiệc Tri ân Cùng Lính và Gia đình do Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt VIETNAMESE AMERICAN UNIFORMED SERVICES ASSOCIATION (VAUSA) để tri ân, “thế hệ tiếp nối Quân Nhân người Mỹ gốc Việt đã và đang phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ, được một lần tạ ơn những bậc Niên Trưởng đã từng cống hiến tuổi thanh xuân cho nền Tự Do và Dân Chủ của Việt Nam.”