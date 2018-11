Apple Bắt Đầu Bán iPhone 8 Tân Trang Với Giá 499 USD

Khoảng đầu tháng 11/2018, Apple đã bắt đầu bán những chiếc iPhone 8 tân trang (Refurbished), với giá 499 USD, rẻ hơn 100 USD so với giá bán khởi điểm của iPhone 8 là 600 USD.iPhone 8 Plus cũng đã được Apple tân trang lại, nhưng hiện vẫn chưa có hàng để bán. Người dùng có thể kiểm tra trong cửa hàng các thiết bị Refurbished của Apple, để cập nhật khi nào iPhone 8 Plus tân trang chính thức được bán ra.Những chiếc iPhone refurbished là hàng đã qua sử dụng và được Apple sửa chữa, thay thế linh kiện quan trọng như pin để bán ra với chất lượng khá tốt. Thực tế, người dùng nên cân nhắc mua một chiếc iPhone 8 Refurbished ngay cả khi có ý định mua mới, để có thể tiết kiệm thêm 100 USD.iPhone 8 vẫn là một chiếc iPhone tốt, với camera tuyệt vời và chip xử lý tương đương với iPhone X. Tuy nhiên, người dùng sẽ không có được thiết kế ấn tượng như iPhone X, màn hình OLED hay tính năng nhận diện gương mặt Face ID. Và nếu muốn tìm kiếm những chiếc iPhone có giá rẻ hơn, iPhone 7 và iPhone 7 Plus Refurbished có thể là sự lựa chọn hợp lý, với giá bán lần lượt là 380 USD và 480 USD. iPhone 8 Plus Refurbished dự kiến sẽ có giá bán 599 USD.Nguoivietphone.com.