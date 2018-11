Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm.(Photo VB)

WESTMINSTER (VB) -- Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa do Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm và các Hội Đoàn Nam California tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Thành Phố Westminster, vào sáng Thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2018, với tham dự hàng trăm người, gồm các vị dân cử Việt-Mỹ, đại diện các Cộng Đồng, các Hội Đoàn, các Tổ Chức, các cựu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, và đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản tại Quận Cam.Buổi lễ chủ tọa bởi Niên Trưởng Trần Quan An, Cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia. Điều hợp buổi lễ là Xướng Ngôn Viên Truyền Thanh Minh Phượng, Mũ Xanh Nguyễn Phục Hưng, và Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng.Mở đầu là lễ đón rước Vị Niên Trưởng Chủ Tọa Buổi Lễ Tưởng Niệm là Cựu Trung Tá Trần Quan An. Tiếp theo là Lễ Rước Linh Vị Cố TT Ngô Đình Diệm. Sau đó là nghi thức Rước Quốc Quân Kỳ, Lễ Chào Quốc Kỳ và Hát Quốc Ca VNCH, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.Trong phần giới thiệu thành phần quan khách tham dự gồm có LM Bùi Phong, MS Trần Thanh Vân, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Nghị Viên Westminster Tyler Diệp, Nghị Viên Westminster Kimberly Hồ, Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City Nguyễn Mạnh Chí, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Frances Nguyễn Thế Thủy, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa cô Christy Lê, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal anh Lý Vĩnh Phong, Đại Diện Thượng Nghị Sĩ California Janet Nguyễn ông David Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Nguyễn Thu Hà, Bác Sĩ Võ Đình Hữu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, Cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, Ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, và các phái đoàn của các đảng phải và hội đoàn như Đảng Dân tộc VN, Liên Minh Quân Dân Cán Chính VNCH và Hậu Duệ, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Đảng Việt Tân, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Bạc Liêu, v.v…Ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm, trong bài diễn văn khai mạc, nói rằng khi tạ thế Cố TT Ngô Đình Diệm không để lại nhà cửa, ruộng vườn gì cho riêng mình vì cả đời ông chỉ lo cho dân, cho nước. Ông Liêm nhấn mạnh rằng làm lễ tưởng niệm cho cố TT Ngô Đình Diệm không phải chỉ để nuối tiếc và đớn đau, mà phải làm sống dậy tinh thần của cố TT là thúc đẩy tự do, dân chủ, độc lập cho dân tộc và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, vì đó chính là nhu cầu cấp bách hơn bao giờ hết.Trong phần phát biểu, Cựu Trung Tá Trần Quan An, Chủ Tọa Lễ Tưởng Niệm, đã lượt qua một số điểm đáng nhớ về tiểu sử của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người sáng lập Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam. Cựu Trung Tá Trần Quan An cũng đã nhắc lại nhiều công trạng của Cố Tổng Thống Diệm mà trong đó đặc biệt nhất là việc định cư thành công cho một triệu người di cư từ Miền Bắc vào Nam, và việc bình định tình hình đất nước hỗ loạn sau khi thực dân Pháp ra đi. Ông An nhấn mạnh rằng Có TT Ngô Đình Diệm đã để lại tấm gương can đãm và hy sinh cho hậu thế noi theo. Ông kêu gọi tất cả tôn giáo, tất cả đảng phái, trừ Đảng Cộng Sản, hãy cùng nhau đánh đổ bạo quyền Cộng Sản để xây dựng đất nước.Nhiều nhân vật cũng đã lần lượt được mời lên phát biểu cảm niệm trong Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm như Linh Mục Bùi Phong đến từ Houston, Texas, và Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Nguyễn Thu Hà, cũng là Trưởng Đoàn Vietnamese Young Marines.Các ban nhạc như Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Hợp Ca Thủy Quân Lục Chiến, và nhiều cá nhân ca nhạc sĩ đã thay phiên trình bày nhiều bản nhạc để đóng góp cho buổi lễ tưởng niệm thêm phần ý nghĩa và cảm kích.