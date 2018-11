Đi Tìm Vết Chân Đức Phật - Thái Lan: Khất Thực Ở Chiang Rai

Nhà Sư Đi Khất Thực

Đường BìnhĐoàn hành hương đáp chuyến bay Air Asia rời phi trường Mandalay Miên Điện lúc 8 giờ sáng, Chuyến bay không bao lâu, qua không phận Thai Lan đáp xuống phi trường Don Mueang Bangkok. Đến nơi sớm quá, các quán ăn trong phi cảng chưa đón khách, chúng tôi dẫn nhau đi tìm chỗ ăn sáng và chờ thêm mấy đòan viên từ Saigon sắp đến.Mục đích của chuyến đi này là đi gặp nhà điêu khắc Jade Thongtavi ở thị trấn Maesai tỉnh Chiang Rai. Theo khế ước, Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo, trong đoàn hành hương, phải đến để ký duyệt lần cuối cùng mẫu Phật Ngọc Như Ý và tảng ngọc bích nặng 16 tấn của tu viện Hoa Nghiêm Langlay Canada. Chúng tôi sẽ đi lên Chiang Rai phía bắc Thai Lan bằng xe buýt. Chặn đường này dài 500 cây số đường bộ.Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, máy bay Saigon đến, tất cả mọi người gặp nhau leo lên một chiếc xe buýt tối tân rời phi trường Don Mueang Bangkok.Xe trực chỉ xa lộ 108 lên hướng Bắc, thỉnh thoảng xe ngừng các trạm xe cho bà con xả stress rồi chạy tiếp. Ngày đêm xe chạy qua nhiều thành phố, ban đêm vào các trạm xe đèn đuốt sáng trưng, nhà hàng bán thức ăn nhanh mở cửa, tiệm 7- 11 bán đủ loại thực phẩm khô, cà phê Cao Nguyên 3 in 1, mỳ và phở ăn liền, có cả bình nước sôi cho bà con ăn no nê cho tỉnh giấc.Xe chạy giửa đêm khuya mọi người ngủ say cho đến mờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe buyt chạy vào thành phố con đường Phahong Yothin, xe chậm lại rồi ngừng hẳn tại đầu hẻm Soi Yuwasanti. Bác tài đánh thức mọi người và cho biết chúng ta đã đến ngoại ơ thành phố Chiang Rai và đây là nơi các sư khất sĩ đi khất thực.Nhiều người trong chúng ta ai cũng thấy qua các sư đi khất thực và biết khất thực là gì, nhưng hôm nay thì khác, đây là Thái Lan, Phật Giáo là quốc giáo của quốc gia này. Khất thực được tự do tổ chức nhưng phải làm đúng quy củ. Tôi cũng nghỉ học thêm một bài học này cũng tốt cho tôi. Hãy nhẫn nại chờ xem.Trời chưa sáng nhưng các cửa tiệm trên đường Phahong Yothin đã mở cửa, nhiều người đã đến mua hàng.Thức ăn chay và thức ăn mặn được bày bán bên đường. Bánh mức trái cây đủ loại người nào cũng mau mau mua kẻo hết. Mỗi người mang một bịch to hớn hở đứng sắp hàng bên vệ đường. Càng lúc càng đông thí chủ đến đứng dài mấy đoạn đường chờ đợi. Con đường Phahong Yothin rộng bốn lằng vắng xe lưu thơng. Con hẻm Soi Yuwasanti bây giờ bị che lấp bởi thí chủ, mọi người đứng trang nghiêm, cĩ người chấp tay thì thầm đọc kinh.Chân trời vừa hừng sáng, bổng dưng nghe tiếng tụng kính từ xa vọng về, mỗi lúc gần hơn. Đầu đường bên kia của con đường Phahong Yuthin xuất hiện chiếc xe con màu trắng, trên mui xe có chiếc loa phát tiếng kinh inh ỏi. Theo sau chiếc xe có mấy toán chú tiểu áo vàng, áo đỏ, tay ôm bình bát đi chân khơng chầm chậm theo xe chạy dộc lề đường. Quang cảnh từ đầu đường trở nên nhộn nhịp nhưng rất trật tự.Một toán khoảng mươi người, tuổi đời rất trẻ, chẩm rải bước qua con phố. Thí chủ theo thông lệ, miệng khấn vái, tay lấy quà nhẹ nhàng để vào bình bát. Mỗi toán có một hộ pháp mang bao tải đi theo giúp hộ, lấy bớt khi thấy bình bát đầy quà.Hết toán này đến toán khác tiếp tục đến, tuổi tác của tu sinh lớn dần, trong toán có nhiều thanh niên trai tráng đã khoác áo nâu sòng và tôi không thể nhìn thấy cái toán cuối cùng nên khơng biết có bao nhiêu người đi khất thực hôm nay và bao lâu mới có một lần khất thực như thế này. Một người đứng bên nói: Gân đây có một ngôi chùa, bây giờ là mùa tu học, có mấy trăm tu sinh đang học tại đây.Nhiều thí chủ từ xa tiếp tục đổ về khiến cho con đường Phahong Yothin bây gờ trở thành chật chội. Có thí chủ chấp tay quỳ lậy giữûa đường cũng được thầy ban cho phép lành giữûa đường. Rải rác trong khu phố có mấy người áo vàng lớn tuổi hành sự ngồi hàng ngủ cũng được thí chủ tận tình chiếu cố.Mặt trời lên cao, đoàn khất thực đi xa dần rồi khuất bóng. Thí chủ cũng thưa dần. Con đường Phahong Yothin thành phố Chiang Rai vãn hồi cuộc sống.Đường Bình