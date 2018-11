Ireland: Anh Phải Giữ Lời Về Biên Giới Thuế Quan

DUBLIN - Biên giới thuế quan giữa cộng hòa Ireland và Bắc Ireland (lãnh thổ hải ngoại của vương quốc Anh) vẫn là trở lực trong thương lượng tiến trình Brexit.Phóng viên tường thuật : 95% công việc thương lượng đã hoàn thành. Với kỳ hạn đang đến gần, Thủ Tướng Leo Varadkar của Ireland nhắc nhở Anh phải tuân thủ cam kết tránh “biên giới cứng”.Có tin “biên giới cứng sẽ gây ảnh hưởng bất lợi với hòa bình tại Bắc Ireland. Phe chủ trương Brexit tại Anh ngờ rằng thương lượng thuế quan giữa London và Brussels sẽ đưa tới liên minh thuế quan không có kỳ hạn. Cựu ngoại trưởng Boris Johnson viết báo khuyến cáo cơ nguy nhượng bộ, nghĩa là tiếp tục bị ràng buộc bởi các quy định của EU trong nhiều năm sau.Về phần mình, Thủ Tướng Theresa May khẳng định “có giới hạn thời gian” – nhưng, đó không là quan điểm của EU.Ngoại trưởng Simon Covenay của Ireland nhắc nhở “Giới hạn thời gian không bao giờ được EU chấp thuận”. Thủ Tướng Varadkar mô tả Anh là 1 vương quốc chia rẽ vì Brexit, là rất khó để thỏa hiệp.Bà May đã nói chuyện với ông Varadkar sáng Thứ Hai – Dublin loan báo “Thủ Tướng May xác nhận khả năng xét lại cơ chế” và Thủ Tướng Varadkar thừa nhận thiện chí cởi mở, theo BBC.Mặt khác, 1400 luật gia tại vương quốc Anh ký thư ngỏ hô hào mở 1 cuộc trưng cầu dân ý khác. Viên chức London phát biểu : Thủ Tướng đã làm rõ cử tri đã quyết định bằng hành xử quyền dân chủ chưa từng thấy, và sẽ không có trưng cầu dân ý thứ nhì.