Mỹ Tái Trừng Phạt Tài Chính Và Dầu Xuất Cảng Với Iran

WASHINGTON - Chính quyền Trump quyết định tăng áp lực để Iran phải ngưng các chương trình nguyên tử, phi đạn và mở rộng ảnh hưởng trong vùng bằng can thiệp quân sự.Chi tiết của các trừng phạt được dự kiến công bố trong buổi họp báo trưa Thứ Hai của ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng ngân khố Steve Mnuchin.Nam Hàn, Nhật, Ấn Độ, Trung Cộng và Thổ Nhĩ Kỳ có tên trong danh sách 8 nước được miễn trừ, để vẫn có thể mua dầu thô từ Iran.Tin bổ túc ghi : 3 nước còn lại là Hy Lạp. Italy, Taiwan. Tại Tennessee chiều chủ nhật, ông Trump tuyên bố với cử tri cảm tình viên “Tăng áp lực có hiệu quả”.* Iran : TT Rouhani “Sẽ Phá Vỡ Các Trừng Phạt Của Hoa Kỳ”TEHRAN - Nguyên thủ của nước cộng hòa Hồi Giáo Iran tuyên bố : sẽ phá bỏ các trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm các phần chủ lực của kinh tế Iran – ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố hôm Thứ Hai : 20 nước đã ngưng nhập cảng dầu từ Iran.Theo lời ông Pompeo, dầu xuất cảng của Iran giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày. Trước đó, TT Rouhani loan báo “Tiếp tục bán dầu”.Các chính quyền châu Âu định giúp doanh nghiệp lách tránh trừng phạt – nhưng không biết có thể thành công đến mức nào.Ngay cả trước khi chính quyền Trump báo tin : tái lập toàn bộ trừng phạt trước ngày ký kết thỏa ước nguyên tử Vienna, Iran đã thấy kinh tế khó khăn, nội tệ rial giảm giá nhiều, đưa vật giá lên cao, gây khó khăn với dân thường.Washington khẳng định : phải ngăn chận chương trình phi đạn, tin tặc của Iran cũng như các hình thức can thiệp tại Trung Đông.Trong 1 sinh hoạt vận đồng bầu cử tại Tennessee, TT Trump tuyên bố “Trừng phạt hiệu quả - giờ đây, họ chỉ muốn sống còn”.Ngoại trưởng Pompeo minh định “Mục tiêu của Hoa Kỳ là ngăn cấm hoàn toàn dầu xuất cảng từ Iran”.BBC tuờng thuật : phe bảo thủ Iran đã thấy mùi máu, thấy cơ hội thay đổi – lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đang bị áp lực bãi nhiệm ông Rouhani với lý do “bất lực”. Chưa biết giáo sĩ Ali Khamenei sẽ hành động thế nào.