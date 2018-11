Thương Ước Nhật, Liên Âu Qua Ủy Ban Quốc Tế Châu Âu

BRUSSELS - Kế hoạch thành lập vùng tự do mậu dịch lớn nhất thế giới đã giải tỏa trở ngại quan trọng khi dự thảo thương ước Nhật-Liên Âu được thông qua tại ủy ban thương mại quốc tế của QH Châu Âu.Reuters đưa tin từ Brussels : kết quả biểu quyết hôm Thứ Hai là 25 phiếu thuận, 10 phiêu chống – qua tháng tới, dự thảo này sẽ được hội nghị khoáng đại thảo luận và biểu quyếtTrong khi đó, NHK cho biết giá dầu thô giao sau ở Tokyo giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran chính thức có hiệu lực.Giá dầu giảm là do giới đầu tư kỳ vọng việc Mỹ miễn trừ cho 8 nền kinh tế sẽ giảm nhẹ tác động của các lệnh cấm thương mại.Hôm thứ Hai, trên Thị trường Giao dịch Hàng hóa Tokyo, giá dầu thô giao tháng 4 sang năm chốt phiên ở mức 49.430 yên, tương đương khoảng 430 đôla Mỹ/1 ki-lô-lít, giảm 1,3% so với chốt phiên hôm thứ Sáu.Cho đến tận đầu tháng 10 vừa qua, giá dầu giao sau tăng liên tục do giới đầu tư lo ngại về tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với thị trường trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc Mỹ tạm thời miễn trừ cho 8 nền kinh tế đã xoa dịu những lo ngại này.