Arizona: Bé 11 Tuổi Bắn Chết Bà; Texas: Chống Súng Tăng Tốc

LUITCHFIELD PARK, Arizona - Ông chứng kiến cháu 11 tuổi bắn chết bà sau khi ông bà nhắc cháu làm vệ sinh phòng ngủ.Tin cảnh sát xác nhận súng nổ lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy tại vùng ven thành phố Phoenix.Theo lời người ông, cậu nhỏ 11 tuổi ngang bướng đã bị nhắc nhở nhiều lần – cậu dùng súng bắn từ phía sau đầu của bà Yvonne Woodward khi 2 ông bà đang xem TV.Chưa hiểu bằng cách nào cậu đã lấy được súng của ông – ngay sau đó, súng nổ lại nổ, cậu nhỏ chết luôn.Hàng xóm xác nhận : chưa từng thấy xung đột giữa 2 ông bà và cháu trai.* Texas : Phe Chống Quyền Súng Vận Động MạnhSAN ANTONIO - Tin 11 người bị tàn sát tại đền Tree of Life còn mới trong lúc cử tri chuẩn bị đi bầu giữa kỳ - tại Texas, là tiểu bang là căn cứ mạnh của đảng CH và có nhiều chủ súng, các nhà hoạt động tên tuổi lớn chủ trưong kiểm soát súng chặt chẽ hơn đã đến đây vận động cử tri.Họ là học sinh của trường Stoneman Douglas (Florida), trường Santa Fe (Texas) và cựu dân biểu Gabby Giffords, nạn nhân của bạo động súng tại Arizona năm 2011.Tại buổi tiếp xúc cử tri của ứng viên DC Lizzie Pannill Fletcher hôm Thứ Bảy, bà Giffords tuyên bố “Chúng ta phải làm gì đó để ngưng bạo động súng – hãy đi bầu”. Chồng bà là phi hành gia Mark Kelly nói “Giải pháp là không tăng thêm súng” và lập luận “Nếu giải pháp là tăng thêm súng, thì hẳn là chúng ta đang sinh sống tại đất nước an toàn nhất hành tinh, nhưng thực tế không như vậy”.Ông Kelly cũng nhắc tới vụ tàn sát tại đền Tree of Line, gồm 1 bà lão 97 tuổi bị giết, và khẳng định “Thuê nhân viên an ninh vũ trang canh gác không ngăn trở”, trái với phát biểu của TT Trump là nên thuê nhân viên vũ trang.Thực tế là 4 nhân viên cảnh sát thiệt mạng trong lúc đấu súng với hung thủ.Nhà tranh đấu học sinh là David Hoggs chứng kiến vụ nổ súng tại trường học ở Parkland nói “Ngày 6-11 không là kỳ hạn mà là khởi đầu của cách mạng”.Học sinh Megan Mcguire của trường Santa Fe (Texas) chứng kiến vụ bạo động súng tại trường gần 6 tháng trước, nói : em chưa đủ tuổi đi bầu, nhưng hô hào mọi người dồn phiếu cho ứng viên DC Beto O’Rourke chủ trương thay đổi luật súng.Texas có dân số khai báo là chủ súng nhiều nhất lục địa Hoa Kỳ. Giới phân tích nhận xét : cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 là về Trump, là chính khách có hậu thuẫn mạnh của Hội Súng (NRA).