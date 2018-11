Chùa, Du Lịch, Thiền Sư, Taxi, Tỏi Lý Sơn...

Xuân NiệmCâu chuyện xảy ra ở Đà Nẵng... Chính quyền đòi một ngôi chùa phải di tản...Bản tin RFA ghi nhận về chuyện “Dẹp chùa An Cư: Mục đích chính để triệt hạ cơ sở của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất”...Nhạc sĩ Tuấn Khanh kể: Chùa An Cư ở quận Sơn Trà thành Phố Đà Nẳng, có thể là một hình ảnh xót xa nối tiếp của cây chuyện cưỡng chế, đập tan như trường hợp Chùa Liên Trì ở quận 2, Thủ Thiêm, Sài Gòn.Ngôi Chùa chỉ hơn 300m2 được nhận được lệnh cưỡng chế giải tỏa, mặc dù nhiều yêu cầu đưa ra, trong đó chỉ xin đổi lại một nơi khác để tu tập. Mục đích của Đà Nẳng, hay nói chung là chính sách của Nhà nước vô thần hiện nay tại Việt Nam là triệt hạ các cơ sở tôn giáo độc lập, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.Báo Tổ Quốc đưa ra thống kê về du khách tới Huế: Mới đây, Sở Du lịch thông tin Thừa Thiên - Huế cho biết, 10 tháng đầu năm 2018, tổng lượng khách quốc tế đến Huế đã vượt của cả năm 2017.Cụ thể, 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 3,7 triệu lượt, tăng 21%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,55 triệu lượt, tăng 29,7% (năm 2017 là 1,5 triệu lượt). Hàn Quốc vẫn là thị trường có khách du lịch đến Huế nhiều nhất; khách lưu trú đạt 1,72 triệu lượt, tăng 11,97%; tổng doanh thu từ du lịch cả 10 tháng là 3.710 tỷ đồng.Hình như báo Tổ Quốc không phân biệt về tình hình Phật tử tới Huế vì Thiền sư Nhất Hạnh và chùa Từ Hiếu?Báo Lao Động kể: Ngày 3.11, hàng ngàn người là các tăng ni phật tử, những người ái mộ Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở khắp mọi miền của đất nước cũng như nước ngoài đã đổ về chùa Từ Hiếu (đường Lê Ngô Cát, TP. Huế) để lễ Phật và mong muốn được diện kiến Thiền sư.Theo ghi nhận, khi nghe tin sáng 3.11, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ gặp gỡ tất cả chư huynh đệ, con cháu của chùa Từ Hiếu, từ sáng sớm, có rất đông người tìm về Tổ đình Từ Hiếu - nơi Thiền sư tịnh dưỡng để lễ Phật - cũng như mong muốn được gặp trực tiếp Thiền sư để thể hiện sự ái mộ đối với ngài.Báo Người Lao Động kể chuyện taxi Đà Nẵng: Chiều 4-11, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng, cho hay sáng cùng ngày, khi có phản ánh về việc tài xế các hãng taxi ngưng hoạt động đón khách tại sân bay Đà Nẵng, ông đã dẫn đoàn đến kiểm tra. Khi đoàn đến thì tài xế các hãng taxi ở đây đã hoạt động lại bình thường.Trước đó, sáng 4-11, tài xế của các hãng taxi truyền thống tại sân bay Đà Nẵng ngưng hoạt động và cho biết là để phản đối Grab và xe "dù" hoạt động đón khách chui trong sân bay... Một tài xế taxi hãng Datranco cho hay mỗi năm, các tài xế taxi hoạt động trong sân bay phải đóng phí khoảng 10 triệu đồng nhưng gần đây do hoạt động của Grab và xe "dù" nên các hãng taxi rất vắng khách.Báo Chính Phủ kể: Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội chợ CIIE 2018, sau cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với một số tập đoàn lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính, xây dựng, phát triển hạ tầng.Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các tập đoàn này tại Trung Quốc và trên thế giới.Thủ Tướng Phúc ấn tượng??? Với mấy anh Trung Quốc???Báo Pháp Luật kể: Hiện nay khách du lịch đến huyện đảo Lý Sơn mua tỏi chỉ mua bằng niềm tin hoặc tin tưởng vào hướng dẫn viên địa phương.Mới đây, Huyện đoàn Lý Sơn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã có thư ngỏ kêu gọi đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đơn vị mình tiêu thụ tỏi Lý Sơn giúp người nông dân.Theo Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn Phạm Văn Vương, vừa qua có tình trạng một số thương lái đã vận chuyển tỏi từ nơi khác “giả dạng” thương hiệu tỏi Lý Sơn làm cho giá tỏi Lý Sơn đang giảm mạnh. Thống kê sơ bộ cho thấy lượng tỏi Lý Sơn đang tồn đọng trong dân còn rất nhiều và khó tiêu thụ.Kênh 14 kể chuyện: 2 nạn nhân tử vong trong vụ ô tô Mercedes lao xuống sông Hồng đều là nữ, 1 người chưa xác định được danh tínhThông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, chiếc ô tô gặp nạn mang biển số 30E- 86836 mang nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Chiếc xe trên được kiểm định lần gần nhất ngày 3/7/2017 có hạn kiểm định đến 2/1/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S Hà Nội.Trước đó, khoảng 19h30 tối 3/11, một chiếc ô tô Mercedes khi di chuyển tới nhịp cầu số 19 của cầu Chương Dương bất ngờ gặp sự cố, đâm nát lan can rồi rơi xuống sông. Theo nhiều người chia sẻ, lúc đó trên xe có khoảng 2 - 3 người.Bản tin Zing kể: Trải qua vài cơn mưa đầu mùa, vòng xoay cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối với đường Trì Bình - Dung Quất (huyện Bình Sơn) sụt lún, sạt trượt nhiều nơi...Làm việc với huyện Bình Sơn ngày 2/11, đại diện Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VEC) thừa nhận vòng xoay cao tốc ở huyện Bình Sơn đang lún quá mức cho phép và cần 300 ngày để khắc phục.Báo Dân Việt kể: Bạn gái mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử, nam thanh niên gào khóc đòi nhảy theo.Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 3/11, tại khu vực cầu Liêm Chính, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, Hà Nam.Ông Đỗ Bằng Hiền, Chủ tịch UBND phường Liêm Chính cho hay, vào thời điểm trên, đôi nam nữ quê ở tỉnh Nam Định dừng xe máy tại cầu Liêm Chính và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ít phút sau cô gái tên T.Đ.T.A. (SN 1999) ở xã Trực Đại, huyện Trực Ninh (Nam Định) leo lên lan can cầu và nhảy xuống sông Châu Giang tự tử.Bản tin VnExpress kể: Theo Tổng cục Thuế, tổng thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong ngành rượu bia năm 2017 ước đạt 50.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,7% GDP. Ngành đã giải quyết công ăn việc làm cho trên 220.000 lao động. Hiện nay, thị trường rượu có khoảng 70% là do dân tự nấu, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.Theo Bộ Y tế, mỗi năm Nhà nước thất thu từ rượu không mác nhãn khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của công ty Nghiên cứu Eurmonitor, ước tổng thiệt hại từ thị trường bia, rượu trái phép tại Việt Nam là 10.000 tỷ đồng mỗi năm.Bản tin SOHA/Thời Đại kể: Trong tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính Thái Lan với 1.743 chiếc, từ Indonesia với 1.287 chiếc.Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 95% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần. Ngoài ra, Việt Nam nhập khẩu xe có xuất xứ từ các thị trường khác như Trung Quốc với 93 chiếc, Mexico với 25 chiếc, Anh với 25 chiếc…Báo Tuổi Trẻ kể: Hơn 100 người dân từ nhiều tỉnh thành kéo đến Công an quận 8, TP.SG tố giác một công ty dạy lái xe có dấu hiệu lừa đảo.... sáng 4-11, rất đông người dân ở nhiều tỉnh thành có mặt tại một văn phòng công ty dạy lái xe trên đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8) để đòi lại số tiền đã đóng nhưng phía công ty… đóng cửa!