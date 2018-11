Cùng Nhau Đi Bầu

Vi AnhNăm nay 2018, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống, bầu toàn bộ Hạ Viện và 1/3 Thượng viện Liên bang cũng như một số giới chức quan trọng của tiểu bang, quận hạt và các thành phố sẽ diễn ra vào Thứ Ba ngày 6 tháng 11, 2018 suốt từ 7 giờ sáng tới 8 giờ tối. Kỳ bầu cử này kinh tế Mỹ phồn thịnh, phát triển, thất nghiệp xuống thấp chỉ còn 3,7, bầu gần mùa Giáng sinh, Tết dương lịch nên rất vui.Thế là rồi ra các diễn văn, lời tuyên bố, tranh luận, truyền đơn, bích chương, quảng cáo truyền hình, truyền thanh, báo chí, hoan hô đả đảo, chống binh của các ứng cử viên cũng chấm dứt. Sau cùng rồi ra những nỗ lực của các công chức đảm nhiệm chuẩn bị bầu cử, ghi danh bầu cử, tổ chức thùng phiếu, người giữ gởi phiếu khiếm diện đi, chuyển phiếu tới điạ điểm bầu cử cũng xong. Sau cùng rồi những nhân viên an ninh thức cho người dân ngủ, những anh hùng vô danh liều mình trong bóng tối để ngăn chận khủng bố phá hoại bầu cử cũng thành công. Nhưng tất cả những cố gắng, hy sinh đó sẽ mất ý nghĩa nếu cử tri Mỹ không đi bầu. Nên dân chủ đại diện Mỹ sẽ yếu ý nghĩa nếu người đắc cử chỉ đại diện cho một tỷ lệ cử tri quá thấp trong một cuộc bầu cử tỷ lệ đi bầu quá thấp.Các ứng cử viên liên bang, tiểu bang, thành phố đã có những nỗ lực chưa từng thấy trong tổ chức chiến dịch tranh cử với qui mô lớn, với tính toán tinh vi, với chi phí kếch sù để vận động cử tri đến phòng phiếu -- tự nhiên với hy vọng bỏ phiếu cho mình đắc cử nói riêng, và để giảm đi cái bịnh lơ là, làm biếng đi bầu là cái bịnh tai hại cho nền dân chủ đại diện Mỹ nói chung. Nên trong mùa bầu cử, hai chánh đảng lớn Cộng Hoà, Dân Chủ, các nghiệp đoàn, tổ chức, các đoàn thể độc lập, y tế, văn hoá kể cả các ban nhạc, các tài tử, các khối sắc tộc đã bỏ ra cả năm tổ chức ghi danh cử tri – già trẻ nghèo giàu – với hy vọng số người tham gia bầu cử tăng lên.Tại Little Saigon, số cử tri Mỹ gốc Việt đã tăng lên. Tại nước Mỹ số cử tri Mỹ gốc Viêt tăng lên. Có người phải mua giấy máy bay tốn hàng ngàn đồng về bầu cho kịp. Dân thiểu số, dân đa số, các cơ quan, đoàn thể công tư, trong ngoài chánh quyền đã làm hết sức mình để xây đắp cho nền dân chủ Mỹ. Những nỗ lực mà nhân dân và chánh quyền Mỹ đã đầu tư để xây dựng cho nền dân chủ đại diện của mình cả thế giới đang nhìn vào.Theo truyền thống bầu cử Mỹ, số cử tri mới tăng thường không hẳn đồng nghĩa với số phiếu đi bầu tăng. Tiêu biểu như vào thập niên 1990, chương trình Motor Voter giúp cho người xin bằng lái xe ghi danh cử tri luôn. Số cử tri tăng vọt, nhưng tỷ lệ đi bầu không tăng. Lý do vì các tổ chức không theo dõi sát, không thúc đẩy tới cùng cử tri đi bầu. Còn cử tri thì bịnh chán đi bầu, lơ là đi bầu ai lên cũng vậy, không thuyên giảm. Đó là một bịnh trầm kha có 1001 lý cớ, muốn chữa trị, riêng xã hội Mỹ (chánh quyền và nhân dân) không giải quyết được nếu không có sự cộng tác của cá nhân.Người Mỹ gốc Việt thiết tha với các cuộc bầu cử Mỹ vì nhận thấy đó là cách bảo vệ và phát huy quyền lợi cho tập thể mình tại Mỹ và đồng bào trong nước. Muốn đẩy mạnh công cuộc quốc tế vận cho nhân quyền VN là phải cần đến quí vị dân cử Mỹ Lập pháp, Hành Pháp và Tư Pháp liên bang, tiểu bang và quận hạt và thành phố. Những cuộc đấu tranh, biểu tình, cầu nguyện, thỉnh nguyện thư, sẽ bớt mất công hơn mà kết quả cao hơn nếu quí vị dân cử ủng hộ. Đa số cử tri Mỹ gốc Việt coi lập trường chống Cộng, chống CS Trung Quốc, chống CSVN của ứng cử viên là điều kiện tiên quyết để quyết định lá phiếu. Người Việt chưa có thể làm ra tổng thống, thống đốc, thượng nghị sĩ liên bang, nhưng nếu người Mỹ gốc Việt chịu khó đi bầu, quí vị dân cử ấy cũng rất cần, trong bầu cử 1 lá phiếu cũng quí huống hồ người Mỹ gốc Việt bây giờ có cả mấy triệu phiếu.Riêng người Mỹ gốc Việt đến đây đã 43 năm, từng chứng kiến và tham dự cả chục kỳ bầu cử trọng đại của Mỹ và cũng của mình nữa rồi. Chữ Vietnamese Americans tiếng Anh, chánh quyền, nhân dân, và các môn chánh trị, xã hội, văn học Mỹ dành cho người Việt trong xã hội Mỹ, có chữ Vietnamese. Dù để trước như một tĩnh từ nhưng vẫn nói lên nguồn gốc, hoài vọng của công dân Mỹ gốc Việt. Mỹ còn thừa nhận sắc thái Việt của người Mỹ gốc Việt, thì cử tri người Mỹ gốc Việt làm gì quên được vận mạng nước non nhà và gần 100 triệu đồng bào đang bị sống trong gọng kềm độc tài đảng trị Cộng sản toàn diện. Trên 90% người Việt tự xem mình là người có đạo, mà tất cả tôn giáo ở nước nhà đang bị CS áp bức. Đó nhứt định những yếu tố tác động không nhỏ để người Việt ra ứng cử nhiều và cử tri người Mỹ gốc Việt ghi danh đông kỳ bầu cử này.Thực tế và thật sự khuynh hướng tổng quát nếu không muốn nói là lập trường cố hữu của cử tri Mỹ gốc Việt là dành lá phiếu cho ứng cử viên nào chống CS, chống TC, chống Việt Cộng thì người Mỹ gốc Việt theo sát đường lối tranh cử, chính sách giải quyết việc nước, chuyện dân, ngoại giao và nôi trị. Không có gì khó hiểu, nhờ cái duy lý, duy tâm của người Mỹ gốc Việt mà kết quả “Một cuộc khảo sát về cử tri gốc Á công bố vào tháng 10/2018 cho biết người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á duy nhất có số đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump, và với tỷ lệ cao nhất, lên đến 64%.” Vì TT Trump kêu gọi chống CS và đang chống TC, mà CSVN là thù trong và TC là giặc ngoài của quốc gia dân tộc VN.Nghiêm khắc với mình mà xét, có thế nói người Mỹ gốc Viêt là thành phần chủng tộc của Hiệp Chủng Quốc Mỹ, có nhiều kinh nghiệm về CS gian ác, độc tài đảng trị toàn diện, có quá nhiều nước mắt, mồ hôi, tù đày, chết sống với CS. Kinh nghiệm cá nhân, gia đình người tỵ nạn CS và thế hệ hậu duệ vẫn còn là những vết thương chưa lành do CS gây ra cho mỗi một người, mỗi một gia đình người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ.Sai lầm và tai hại là cảm nghĩ bi quan, tiêu cực “bầu bán làm gì cho mất công, ai lên cũng vậy thôi”. Quan niệm sai lầm và yếm thế ấy đưa đến thái độ lơ là, vô cảm, bất động, làm biếng trước bầu cử là vô cùng tai hại, thiệt hại cho mình, gia đình, xã hội mình đang sống. Vì bản chất chánh trị là, mình không làm thì người khác vẫn làm, và thường làm thiệt hại cho quyền lợi của mình. Không bầu người đồng quan điểm, yểm trợ cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, thì quốc tế vận của người Mỹ gốc Việt sẽ yếu, thiếu tiếng nói và bàn tay xây dựng trong chánh quyền đệ nhứt siêu cường thế giới là Mỹ. Không bầu cho người hiểu biết văn hóa, niềm tin, và khát vọng của người Mỹ gốc Việt, một sắc dân thiểu số mới định cư ở Mỹ hơn 43 năm thôi mà đã thành đạt, đóng góp rất nhiều cho tiểu bang Cali, cho nước Mỹ -- thì những người Mỹ khác có đầu óc hẹp hòi xem chủng tộc mình là thượng đẳng, kỳ thị chủng tộc, coi người Việt là dân “ăn bám, dân tỵ nạn kinh tế”, thì những người kỳ thị ấy sẽ thắng. Họ thắng thì họ biến thái độ kỳ thị chủng tộc da màu thành hành động che dấu như vụ gây khó khăn khi người Việt xin treo cờ, xin làm việc cho chánh quyền, xin làm ăn, lập chùa, nhà thờ, vào đại học, khi biểu tình mỗi khi những dân cử kỳ thị ấy lòn lách qua luật pháp cấm kỳ thị chủng tộc của luật pháp Mỹ.Vậy sau cùng điều quan trọng nhứt là đi bầu, bầu đúng cử xứng, rủ nhau đi bầu, nhắc gọi, chở nhau đi bầu ngày 6 tháng 11 năm 2018. Đi bầu là giúp cho cuộc sống người Việt ở Mỹ sống cao đẹp hơn, giúp đồng bào trong nước sớm có tự do tôn giáo và nhân quyền./.(VA)