Đài Loan Lo Độc Chiêu TQ Cấp Thẻ

TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Đài Loan vẫn luôn luôn lo sợ nhà nước Trung Quốc gài bẫy và chiêu dụ người dân Đài Loan.Bản tin RTI kể: Cục An ninh Quốc gia ước tính Trung Quốc đã cấp giấy phép cư trú đại lục cho người Đài Loan khoảng 70 nghìn đến 80 nghìn thẻ.Kể từ tháng 9/2018 Trung Quốc bắt đầu mở rộng việc cấp thẻ cư trú cho người dân Hồng Kông, Macao, Đài Loan, Ủy ban Trung Hoa lục địa đang nghiên cứu soạn thảo việc đối với công dân Đài Loan sau khi nhận được thẻ cư trú của Trung Quốc trở về Đài Loan cần phải khai báo, để phòng chống Trung Quốc tiến hành chiến lược thống nhất.Ngày 1-11 Ủy ban Ngoại giao Quốc phòng của Viện Lập pháp đã mời Cục An ninh Quốc gia đến báo cáo về “Công tác tình báo quốc gia và nghiệp vụ của Cục An ninh”, Ủy viên lập pháp Đảng Dân Tiến Thái Thích Ứng khi đặt câu hỏi chất vấn đã quan tâm đến việc Cục An ninh có nhằm vào chính sách cấp thẻ cư trú Trung Quốc tiến hành cuộc đánh giá hay không. Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Bành Thắng Trúc cho biết, Cục An ninh có nhằm vào việc Trung Quốc cấp thẻ cư trú thực hiện mục đích chiến lược thống nhất, đánh giá nguy cơ và có cách làm đối phó để tiến hành nghiên cứu và phân tích.Ông Thái Thích Ứng lại hỏi tiếp tính đến nay cơ quan an ninh có nắm rõ số lượng Trung Quốc cấp thẻ cư trú cho người dân là bao nhiêu? Ông Bành Thắng Trúc cho biết, thống kê đến ngày 10-9 đã cấp 22.000 thẻ cư trú, tuy nhiên theo số liệu mới nhất sẽ tăng cao hơn.Ông Bành Thắng Trúc cho biết:“Trong tay của tôi đã có một con số, ông hỏi số lượng là bao nhiêu, tôi ước tính trong khoảng 70 nghìn đến 80 nghìn thẻ.”Ông Thái Thích Ứng hỏi rằng thẻ cư trú Trung Quốc là quy vào loại thẻ cư trú vĩnh viễn hay là thẻ căn cước công dân, sau đó ông Bành Thắng Trúc cho biết, Trung Quốc coi thẻ cư trú này là sự nới rộng của thẻ cư trú ngoài tỉnh, Cục An ninh Quốc gia cho rằng đây là giấy tờ sinh hoạt của Trung Quốc, không phải là thẻ căn cước công dân, cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn là “thẻ căn cước công dân chưa chính thức”.Liệu có đề nghị đơn vị liên quan sửa đổi luật lệ hay không, ông Bành Thắng Trúc cho biết, tôn trọng theo quyết định của Ủy ban Trung Hoa lục địa, nhưng cũng đề nghị nằm trong khung điều lệ giữa hai bờ eo biển để ấn định một chế độ khai báo, có nắm rõ và quản lý thì sẽ tốt hơn, tuy nhiên, về mặt sửa đổi quyền lợi và nghĩa vụ hay xử phạt, thì chưa có đi tới thảo luận.