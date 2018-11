USC: Giá Nhà Nam Cali Có Thể Giảm 10% Trong 2 Năm Tới

LOS ANGELES – Thị trường nhà cửa tại Nam California đang lắng xuống sau thời kỳ nóng bỏng.Danh sách nhà bán gia tăng. Thương vụ bán nhà giảm. Giảm giá là điều sẽ trở nên bình thường.Chứng cứ mới nhất đến trong tuần rồi khi mà CoreLogic đã công bố phúc trình thị trường hàng tháng. Các thương vụ khắp vùng đã giảm gần 18% trong tháng 9 so với tháng 9 năm 2017, là đợt giảm mới nhất trong 8 năm. Giá nhà trung bình trong khu vực 6 quận đã gia tăng 3.6% tới $523,000, mức gia tăng mới nhất trong hơn 3 năm.Với nền kinh tế vẫn đang gia tăng, các chuyên gia không thấy bất cứ viễn tượng tức thì nào của giá nhà giảm, như đã từng xảy ra vào năm 2008 khi mà đã tụt giá 30% trong cuộc khủng hoảng tài chánh. Nhưng các nhân viên địa ốc nói rằng những người mua nhà đang lùi lại bởi vì nhà cửa trở nên quá đắt – tình cảnh làm tồi tệ thêm bằng sự gia tăng gần đây trong lãi suất. Một số người có thể vẫn còn khả năng chi trả nhà đang khựng lại bởi vì họ không muốn mua nhà ở thời điểm giá lên đỉnh cao.“Giá đã đi trước chính chúng,” theo Richard Green, giám đốc Trung Tâm Địa Ốc Lusk của Đại Học USC, cho biết. “Tôi nghĩ rất có thể thị trường đang lắng xuống một thời gian.”Hiện nay thị trường nhà cửa có vẻ khựng. Phản ảnh khuynh hướng toàn quốc, thương vụ nhà tại Miền Nam California đang giảm, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2007. Nhiều nhà hơn được rao bán, gia tăng mức cung trong khi mức cầu thì yếu kém.Theo trong mạng địa ốc Redfin, danh sách nhà rao bán trong tháng 9 đã gia tăng tại tất cả 6 quận ở miền Nam California so với một năm trước, tăng từ 2% tại Quận San Bernardino tới 32% tại Quận San Diego. Zillow phỏng đoán mức tăng trong danh sách nhà đưa ra bán còn lớn hơn, từ 14.6% tại Quận San Bernardino tới 39% tại Quận San Diego.Mức gia tăng của giá nhà treo ở 5% và 6% trong vòng 3 năm tới trước khi lên tới 8.2% trong tháng 4. Hôm Thứ Ba, tài liệu mới nhất của Case-Shiller công bố cho thấy sự gia tăng giá nhà đang giảm 6.2%.Green of USC tin rằng giá nhà có thể giảm từ 5% tới 10% trong vòng 2 năm tới, ngay dù không có suy thoái.