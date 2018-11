VN Đứng Hạng 3 Thế Giới Về Xuất Cảng Giày Dép, Túi Xách

Da giày và túi xách...

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất cảng hơn 200 triệu sản phẩm da giày, đạt giá trị 11.7 tỷ USD (so với kế hoạch cả năm là 20 tỷ USD), tăng 10.5% so với cùng kỳ năm 2017, theo báo điện tử Người Tiêu Dùng (NTD).Như thế, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất cảng giày dép và túi xách lớn thứ 3 thế giới, Bộ Công thương đánh giá. Hơn thế, việc ký kết một số hiệp định thương mại gần đây, như hiệp định Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…, sẽ mở ra thêm cơ hội phát triển cho ngành da giày Việt Nam, đặc biệt là thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất cảng .Theo NTD, có điều là, theo Bộ Công thương, ngành da giày còn phải đối mặt với một số khó khăn, như chi phí nhân công ngày càng tăng và năng suất lao động tính theo giờ liên quan đến trang thiết bị của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) dự báo, nếu giải quyết được bài toán về năng suất lao động bằng cách áp dụng phương pháp quản lý mới cùng công nghệ mới thì tăng trưởng ngành da giày có thể tăng 1.5 - 2 lần so với hiện tại.NTD dẫn số liệu của Lefaso, cho biết hiện nay ngành da giày đã chủ động được 50% nguyên liệu cho các dòng sản phẩm trung bình khá và hơn 70% nguyên liệu phụ cho các dòng sản phẩm trung bình.Có điều hạn chế là trong thực tế, các chủng loại nguyên phụ liệu được sản xuất trong nước có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn cho sản xuất hàng xuất cảng , hầu hết là sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, như nhiều nhà máy thuộc da quy mô lớn tại Việt Nam đều của doanh nghiệp FDI.Cũng theo Lefaso, hạn chế nữa của các doanh nghiệp ngành da giày trong nước là sản xuất không theo bất cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn nào. Do đó, chất lượng sản phẩm thường không đáp ứng yêu cầu, nhất là với hàng xuất cảng , ghi nhận của NTD.