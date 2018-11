Du Khách, Đuổi Học, Mầm Non, Ô Nhiễm...

Xuân NiệmThành phố Hội An quá tải... Đông vô số kể... Chật chội kể gì...Báo Dân Trí kể: TP Hội An hiện có 92 ngàn dân nhưng mỗi năm đón trên 4 triệu du khách trong và ngoài nước. Du khách ngày càng đông nhưng hạ tầng đô thị, cơ sở đón tiếp, dịch vụ cho du khách… chưa phát triển tương xứng nên đô thị cổ Hội An trở nên quá tải…Bên cạnh đó, cơ sở vật chất du lịch của Hội An chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Sơn cũng chia sẻ, áp lực khách tham quan lên di tích ở Hội An rất lớn, quá tải ở Cù Lao Chàm…Điều đáng báo động, theo ông Nguyễn Văn Sơn là Hội An đã xuất hiện tình trạng cò mồi, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở du lịch, bắt chẹt và đánh du khách. Vệ sinh môi trường không đảm bảo là thành phố du lịch.Báo Lao Động kể chuyện đuổi học: Sau phản ứng của dư luận về quyết định đuổi học 1 năm với nhóm học sinh nói xấu thầy cô trên mạng xã hội, ngày 2.11, Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã thu hồi quyết định kỷ luật để xem xét lại sự việc và học sinh đã trở lại trường học bình thường.Tuy nhiên, những giờ qua, trên các diễn đàn đã tranh luận gay gắt liên quan đến hành vi “mở điện thoại của học sinh để đọc tin nhắn trên facebook” mà giáo viên của Trường THPT Nguyễn Trãi đã làm...Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, cần xem xét hành vi giáo viên xem điện thoại của học sinh được diễn ra trong bối cảnh ra sao, nếu cô tự ý xem là đã xâm phạm quyền riêng tư của học sinh được pháp luật bảo vệ.Bản tin VTC kể: Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 27.000 biên chế giáo viên mầm non.Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung biên chế cho bậc mầm non đối với 17 tỉnh có tăng dân số cơ học là 20.973 giáo viên và 15 tỉnh Tây Nguyên là 5.735 giáo viên...Theo số liệu báo cáo của Bộ GD-ĐT, hiện nay trong toàn ngành, từ cấp mầm non đến phổ thông thiếu 107.996 giáo viên, trong đó số thừa là 8.997 giáo viên so với định mức. Riêng mầm non thiếu 65.065 giáo viên, số tiểu học thiếu hơn 20.000 giáo viên, trong đó tiểu học có thiếu nhưng cũng có thừa.Bản tin VOV kể: Ô nhiễm ở sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy vẫn chưa được cải thiện. Người dân luôn sống trong ô nhiễm từ những dòng sông này....Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) chất vấn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tôi và nhiều đại biểu Quốc hội đã chất vấn nhiều lần về trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương giải quyết ô nhiễm nước sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy. Nay đã giữa nhiệm kỳ mà chất lượng nước các con sông này vẫn chưa được cải thiện.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Vừa qua UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua đề nghị của Sở GD&ĐT Nghệ An, cho phép 12 trường phổ thông được đưa giáo viên nước ngoài vào tăng cường dạy học tiếng Anh.Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc tiếp tục triển khai đề án “Tăng cường dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông giai đoạn 2017 – 2020” trong năm học 2018 – 2019....Việc tổ chức được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Mức học phí thỏa thuận được UBND tỉnh phê duyệt là 40.000 đồng/ tiết/ học sinh. Trong năm đầu tiên, có 04 trường thu học phí thỏa thuận ở mức cao nhất theo quy định (40.000 đồng/ tiết/ học sinh); 01 trường thu học phí thỏa thuận ở mức 32.000 đồng/tiết/học sinh.Báo Nhân Dân kể: năm 2010, thành phố SG có khoảng 4,5 triệu xe máy và 420.000 ô-tô, đến năm 2017 con số này là 7,5 triệu xe máy và 790.000 ô-tô. Dự báo vào năm 2020, lượng phương tiện tăng khoảng 30% với khoảng chín triệu xe máy và gần 800.000 ô-tô. Trong khi đó, có hàng triệu xe gắn máy, nhất là xe đã quá hạn sử dụng, xe tự chế cùng với các loại ô-tô, xe tải lưu thông thải khí độc và gây bụi làm ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng không khí, phát thải lượng lớn khí nhà kính vào môi trường.Thống kê cũng cho thấy, lượng phát thải khí nhà kính theo bình quân đầu người của TP Hồ Chí Minh là 4,2 tấn CO2 tương đương, cao nhất trong mạng lưới các thành phố lớn trên thế giới cam kết giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu.Bản tin VietnamNet ghi lời Ông Dương Văn Sáu, Trưởng khoa Văn hóa du lịch, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cho hay, hiện các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam đang tăng nhanh nhưng chất lượng lại chưa tương xứng với đòi hỏi xã hội.Phát biểu của ông Sáu đưa ra tại hội thảo đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường ĐH và CĐ do Hiệp hội các trường ĐH và CĐ Việt Nam tổ chức ngày 2/10 tại TP.SG."Chúng ta đưa ra thị trường quá nhiều trường đại học nhưng không đáp ứng được thực tế mà lại tạo ra "rác". Hiện nay, tỉnh nào cũng có trường đại học, nhưng không phải trường nào cũng đáp ứng được yêu cầu xã hội", ông Sáu nóiBản tin VnReview kể chuyện công an Hà Nội: Triệu tập 9 đối tượng chèo kéo, ép khách du lịch đánh giày, mua bánh rán với giá "cắt cổ".Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa triệu tập các đối tượng chèo kéo ép buộc khách du lịch mua bánh rán, đánh và sửa giày trong khoảng thời gian đầu tháng 10/2018....Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua bánh rán, đánh và sửa chữa giày với giá cao trong khoảng thời gian đầu tháng 10/2018. Cụ thể, cứ vào khoảng 9 giờ hàng ngày, các đối tượng từ nhà trọ đi đến khu vực phố cổ để bán bánh rán, đánh và sữa chữa giày cho khách, chủ yếu là khách du lịch người nước ngoài.Báo Công An kể: 60.000 người Việt Nam tử vong do liên quan đến ô nhiễm không khí.Báo cáo do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố tại Hội nghị toàn cầu về ô nhiễm không khí và sức khỏe cho biết, số trẻ em tử vong do ô nhiễm không khí trong năm 2016 trên thế giới lên đến 600.000 trẻ. Tại Việt Nam có hơn 60.000 người tử vong năm 2016 do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: Ô nhiễm “trắng” là cụm từ mà giới chuyên gia nói về hiện trạng ô nhiễm môi trường do việc sử dụng tràn lan túi ni lông thông thường hiện nay. Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là nơi neo đậu tàu thuyền và cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung lâu nay luôn nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Rác thải chủ yếu là bao ni-lông, chai nhựa, vỏ hộp cơm… bủa vây tàu thuyền, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mặc dù chính quyền địa phương và các CLB môi trường thường xuyên thu gom rác thải nhưng 'không xuể" bởi lượng rác quá lớn.