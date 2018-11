Biển Đông: Tàu Ngầm Robot

Trần KhảiCuộc chiến sắp tới ở Biển Đông nhiều phần sẽ là robot tàu ngầm...Bản tin Bill Gertz hôm 2 tháng 11/2018 kể rằng quân đội Trung Quốc sửa soạn một cuộc chiến dưới mặt nước Biển Đông trong đó sẽ có tàu ngầm robot để sẽ tấn công các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ...Bản tin này dựa vào thông tin từ nhật báo Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân của Hoa Lục, nói rằng chiến tranh trên không và trên mặt biển hiển nhiên là Hoa Kỳ chiếm ưu thế, nhưng trận chiến dưới mặt biển sẽ là trận đánh trong bóng đêm rất mực khó lường, và Hoa Lục hy vọng sẽ có ưu thắng nhờ các nghiên cứu kỹ thuật mới.Bản tin nói Trung Quốc từ lâu đã nghiên cứu môi trường biển bằng các robot tàu ngầm, thực tế cũng là sử dụng nghiên cứu để sẽ dùng cho vũ khí dưới biển -- nhưng nối mạng với các vệ tinh.Trong khi đó, một bản tin trên nhật báo Pháp La Provence, ghi lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Florence Parly rằng Hải quân Pháp sẽ đưa hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle vào Biển Đông -- trên mẫu hạm sẽ có các chiến đấu cơ Rafale mang phi đạn có đầu đạn nguyên tử.Nghĩa là, đông và vui.Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời Tân Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm 29/10 nói rằng 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sẽ khó có thể đi đến một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý ở Biển Đông, theo Reuters.ASEAN và Trung Quốc trong năm nay đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm căng thẳng do những tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau trên tuyến thủy lộ chiến lược, nơi có lưu lượng hàng hóa trị giá khoảng 3 nghìn tỷ đôla đi qua mỗi năm.“Có lẽ chúng ta sẽ không thể đi đến một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Teodoro Locsin phát biểu tại một cuộc họp báo ở phía nam thành phố Davao sau khi nói chuyện với đối tác Trung Quốc Vương Nghị.“Nhưng, nó sẽ là tiêu chuẩn về cách người dân ASEAN, các chính phủ ASEAN hành xử với nhau - luôn luôn với danh dự, không bao giờ hung hãn và luôn luôn vì sự tiến bộ lẫn nhau”.Dù vậy, Trung Quốc vẫn liên tục hung hăng ở Biển Đông...Bản tin RFA kể chuyện: Trung Quốc lập các đài khí tượng tại Quần đảo Trường Sa.Truyền hình Trung Quốc hôm 1/11 cho biết Trung Quốc mới thiết lập các cơ sở theo dõi thời tiết tại 3 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông đang tranh chấp với các nước khác trong khu vực.Theo CCTV, các cơ sở này được khai trương hôm 31/10 tại Đá Chữ Thâp, Subi và Vành Khăn.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói tại buổi họp báo thường kỳ hôm Thứ Năm, ngày 1/11, rằng những cơ sở này có mục đích đảm bảo an toàn cho việc đi lại trên Biển Đông.Thông tin từ CCTV cho biết, những cơ sở này bao gồm các thiết bị để theo dõi khí quyển và mặt đất cùng các radar khí hậu được sử dụng để theo dõi các chỉ số khí tượng. Với sự hiện diện của các cơ sở này, Trung Quốc có thể theo dõi được tình hình thời tiết ở quẩn đảo Trường Sa và vùng nước xung quanh. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp cung cấp dự báo thời tiết chính xác cho các tàu cá và các tàu khác trong khu vực.RFA cũng ghi rằng theo China Morning Post, Trung Quốc đã có kế hoạch xây dựng một đài khí tượng trên Trường Sa từ năm 1987. Hải quân Trung Quốc đã tìm cách thiết lập một cơ sở theo dõi biển và thời tiết ở Đá Chữ Thập bất chấp phản đối của Việt Nam, nước cũng đòi chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Điều này dẫn đễn cuộc đụng độ trên biển với Việt Nam vào năm 1988.Trung Quốc hiện là nước đòi chủ quyền phần lớn khu vực Biển Đông. Các nước khác cũng đòi chủ quyền ở khu vực này bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, và Đài Loan.Cả ba thực thể mà Trung Quốc mới đặt đài khí tượng ở Trường Sa đều là những đảo nhân tạo được Trung Quốc cho cải tạo gần đây và là nơi Trung Quốc cho xây các đường băng và triển khai vũ khí.Một cách dịu dàng hơn... ASEAN sẽ lăng ba vi bộ.Bản tin VOA kể: Các nước Đông Nam Á dự kiến sẽ nhẹ nhàng đẩy lùi ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc trong khu vực và hướng tới các cường quốc đồng minh phương Tây khi các nhà lãnh đạo hội họp vào tháng này.Lãnh đạo 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ gặp nhau và gặp các lãnh đạo, quan chức cấp cao từ Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ ở Singapore tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm từ ngày 11-15/11.Theo dự đoán của các nhà phân tích, Trung Quốc sẽ sử dụng hàng loạt các cuộc họp song phương và họp nhóm để thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng mới trong vòng 15 năm tới trong kế hoạch phát triển khu vực Đông Nam Á, bất chấp mối lo ngại quốc tế ngày càng tăng của các quốc gia trong khu vực đang trở thành con nợ của Bắc Kinh và nỗi oán hận về việc Trung Quốc mở rộng trong vùng biển tranh chấp - Biển Đông.Vẫn theo các nhà phân tích, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á sẽ giao thiệp với Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh nhưng quan tâm nhiều hơn đến các dự án cơ sở hạ tầng do Nhật Bản dẫn đầu và những đề nghị về an ninh từ các đồng minh phương Tây chống lại việc mở rộng hàng hải của Trung Quốc.“Trung Quốc có thể chặn chương trình nghị sự được xem là không thân thiện với Trung Quốc, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là Trung Quốc cũng có thể thúc đẩy một chương trình nghị sự ủng hộ Trung Quốc”, ông Yun Sun, chuyên gia cao cấp của chương trình Đông Á tại trung tâm Stimson ở thủ đô Washington, nói.Bản tin VOA viết:“Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng muốn biết liệu các tranh chấp thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ có gây ảnh hưởng lên khu vực hay không.Nhưng Trung Quốc có thể hưởng lợi từ hội nghị thượng đỉnh nhiều hơn Mỹ, theo ông Termsak Chalermpalanupap, một nhà nghiên cứu của Viện ISEAS Yusof Ishak ở Singapore.Ông cho rằng Trung Quốc có thể dùng sự kiện này để thúc đẩy hiệp ước thương mại khu vực, một điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối vì ông muốn tìm kiếm các thỏa thuận song phương hơn. Ông Trump sẽ bỏ qua sự kiện này và cử Phó Tổng thống Mike Pence thay vào vị trí của ông.“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ ghi điểm và Mỹ sẽ thua vì ông Trump không đến hội nghị mà sẽ cử ông Pence, người không biết nhiều về ASEAN, đi”, nhà nghiên cứu Chalermpalanupap nói.”Nghĩa là, Trung Quốc vẫn hưởng lợi mọi đàng...