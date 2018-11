<div class="nw_box_list_brief nw_boxing_padding"><div class="pl_list pl_list_col_1"><div class="pl_row pl_row_1 pl_row_first"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content pl_content_first" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Trump-Tập Hòa Dịu: Sẽ Họp Bên Lề G-20" class="pl_atitle" href="/p119a287194/trump-tap-hoa-diu-se-hop-ben-le-g-20">Trump-Tập Hòa Dịu: Sẽ Họp Bên Lề G-20</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 109)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">WASHINGTON - Thông tin của TT Trump phổ biến bằng twitter cho biết ông và lãnh tụ Trung Cộng có 1 cuộc điện đàm dài và hữu ích.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_2"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Mỹ Tái Lập Mọi Trừng Phạt Với Iran" class="pl_atitle" href="/p119a287193/my-tai-lap-moi-trung-phat-voi-iran">Mỹ Tái Lập Mọi Trừng Phạt Với Iran</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 86)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">WASHINGTON - Chính quyền Trump loan báo quyết định tái lập toàn bộ trừng phạt chống Iran được giải tỏa theo thỏa ước nguyên tử 2015.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_3"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Khashoggi Bị Phân Thây, Hủy Xác Bằng Acid Để Phi Tang" class="pl_atitle" href="/p119a287192/khashoggi-bi-phan-thay-huy-xac-bang-acid-de-phi-tang">Khashoggi Bị Phân Thây, Hủy Xác Bằng Acid Để Phi Tang</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 126)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">WASHINGTON - 1 ngày trước dấu mốc tròn 1 tháng mất tích nhà báo Khashoggi sau khi vào lãnh sự quán Istanbul của Saudi Arabia, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố “Xác của ông Khashoggi phải được tìm thấy, và giao cho gia đình an táng”.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_4"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Nga: Trump Sẽ Họp Với Putin Bên Lề Hội Nghị G-20" class="pl_atitle" href="/p119a287191/nga-trump-se-hop-voi-putin-ben-le-hoi-nghi-g-20">Nga: Trump Sẽ Họp Với Putin Bên Lề Hội Nghị G-20</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 78)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">MOSCOW - Cố vấn Yuri Ushakov loan báo: TT Putin và TT Hoa Kỳ sẽ có 1 cuộc thảo luận dài bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 họp tại Argentina.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_5"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Chiến đấu Cơ Saudi Không Kích Phi Trường Gần Thủ Đô Yemen" class="pl_atitle" href="/p119a287190/chien-dau-co-saudi-khong-kich-phi-truong-gan-thu-do-yemen">Chiến đấu Cơ Saudi Không Kích Phi Trường Gần Thủ Đô Yemen</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 83)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">SANAA - 1 ngày sau khi chính quyền Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đề nghị tái tục đối thoại với loạn quân Houthi, phi trường quốc tế Sanaa bị chiến đấu cơ Saudi tấn công.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_6 pl_row_last"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Zimbabwe: Lần Đầu Khám Phá Mỏ Dầu, Khí Đốt Tại Miền Bắc" class="pl_atitle" href="/p119a287189/zimbabwe-lan-dau-kham-pha-mo-dau-khi-dot-tai-mien-bac">Zimbabwe: Lần Đầu Khám Phá Mỏ Dầu, Khí Đốt Tại Miền Bắc</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 88)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">HARARE - TT Mnangagwa tiết lộ trong 1 buổi họp báo: mỏ dầu và mỏ hơi đốt vừa được khám phá tại miền bắc Zimbabwe.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div></div></div>

<div class="nw_box_list_brief nw_boxing_padding"><div class="pl_list pl_list_col_1"><div class="pl_row pl_row_1 pl_row_first"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content pl_content_first" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Bò Nhảy, Cầu Gãy, Mới Lộ Ra: Bê Tông Cốt Cây, Không Sắt" class="pl_atitle" href="/p124a287175/bo-nhay-cau-gay-moi-lo-ra-be-tong-cot-cay-khong-sat">Bò Nhảy, Cầu Gãy, Mới Lộ Ra: Bê Tông Cốt Cây, Không Sắt</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 100)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">HANOI -- Chuyện chỉ có tại thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: sử dụng bò để kiểm tra chất lượng, trong khi cán bộ chẳng kiểm tra được gì...</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_2"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="VN Sẽ Giao Đức Trịnh Xuân Thanh?" class="pl_atitle" href="/p124a287174/vn-se-giao-duc-trinh-xuan-thanh-">VN Sẽ Giao Đức Trịnh Xuân Thanh?</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 173)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">HANOI -- Nhà nước Hà Nội sẽ mời Trịnh Xuân Thanh ra khỏi nhà tù, và sẽ trân trọng tiễn đưa họ Trịnh sang Đức?</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_3"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Luật An Ninh Mạng Sẽ Siết Kỹ" class="pl_atitle" href="/p124a287173/luat-an-ninh-mang-se-siet-ky">Luật An Ninh Mạng Sẽ Siết Kỹ</a></h2></div><span class="pl_date">03/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 50)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">HANOI -- Luật an ninh mạng... luật an ninh mạng... Trong khi Bộ Công An trấn an người dân rằng Luật an ninh mạng vẫn cho phép người dân tự do vào xem Facebook, Youtube... trên Internet, nhiều nhà hoạt động lo ngại các thông tin riêng tư sẽ bị lưu trữ và theo dõi.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-03"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_4"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Dùng Tộc Kinh Để Sáp Nhập VN?" class="pl_atitle" href="/p124a287123/dung-toc-kinh-de-sap-nhap-vn-">Dùng Tộc Kinh Để Sáp Nhập VN?</a></h2></div><span class="pl_date">02/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 592)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">PARIS, Pháp -- Theo một số trí thức gốc Việt tại Pháp, Trung Quốc đang ra một độc chiêu, thiết lập một khu vực tại thành phố Bussy Saint George của Pháp để làm thủ phủ cái gọi là Tộc Kinh Toàn Cầu... trong đó, cho biết rằng người Việt Nam xuất phát từ An Nam xưa cổ, và đó là Tộc Kinh, một phần của dân tộc Kinh Trung quốc.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-02"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_5"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Dòng Tu Thiên An Biểu Tình" class="pl_atitle" href="/p124a287122/dong-tu-thien-an-bieu-tinh">Dòng Tu Thiên An Biểu Tình</a></h2></div><span class="pl_date">02/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 147)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">HUẾ -- Các tu sĩ Công giáo thuộc dòng ẩn tu Thiên An hôm Thứ Năm 1/11/2018 đã bày tỏ bất mãn vì chính quyền liên tục tìm cách chiếm đất dòng tu này.</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-02"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div><div class="pl_row pl_row_6 pl_row_last"><div class="pl_row_c"><div class="pl_col pl_col_1" style="width:100%"><div itemscope itemtype="http://schema.org/Article" class="pl_content" itemref="meta_publisher mt_entitypage"><div class="pl_title"><h2 itemprop="name headline"><a itemprop="url" target="_self" title="Nợ Lương 300 Công Nhân SG, Ông Chủ Nam Hàn Biến Mất" class="pl_atitle" href="/p124a287121/no-luong-300-cong-nhan-sg-ong-chu-nam-han-bien-mat">Nợ Lương 300 Công Nhân SG, Ông Chủ Nam Hàn Biến Mất</a></h2></div><span class="pl_date">02/11/2018</span><span class="pl_view">(Xem: 368)</span><div class="pl_brief" itemprop="description">SAIGON -- Hơn 300 công nhân Sài Gòn kêu trời... vì ông chủ Nam Hàn biến mất trong khi còn nợ lương thợ thuyền. Chỉ để lại lá thư Thông báo xin thông cảm...</div><time itemprop="datePublished dateModified" datetime="2018-11-02"></time><div class="clear"></div></div></div></div><div class="clear"></div></div></div></div>