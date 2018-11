Pittsburgh: An Táng Người Già Nhất Bị Giết Tại Đền Tree of Life

PITTSBURGH - Cộng đồng Jew tại thành phố Pitssburgh đã tiễn đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng nạn nhân cao niên nhất bị bắn chết tại đền Tree of Life sáng Thứ Bảy tuần trước.Cụ bà Rose Mallinger 97 tuổi để lại dương thế 3 con, 5 cháu và 1 chắt.Thân nhân kể: cụ vẫn nói trong gia đình “Tuổi chỉ là số”.Cụ được biết tiếng về trí thông minh, hài hước, luôn sẵn sàng làm mọi việc cho gia đình và xã hội, là 1 cột trụ của cộng đoàn Tree of Life.Sát thủ Robert Bowers 46 tuổi bị truy tố 44 tội danh, gồm 11 tội ngăn trở tự do tín ngưỡng, 11 tội dùng súng để giết người.Ra tòa hôm Thứ Năm, y không nhận tội sau khi lớn tiếng trả lời “Yes” với viên chưc công tố hỏi có hiểu biết ý nghĩa của các tội danh truy tố không.