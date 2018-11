Đức Đòi TXT, Thầy Nhất Hạnh, Chợ Bình Tây, Cháy

Xuân NiệmVậy là Trịnh Xuân Thanh sẽ về Đức? Các quan tham nhũng sẽ có những cách hạ cánh ở hải ngoại? Nguyễn Phú Trọng trở thành trò hề quốc tế? Vậy là, tốn biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc, tai tiếng... trong khi đó, khi Trịnh Xuân Thanh về Đức, sẽ viết tiểu thuyết bán cho các nhà xuất bản Đức và hốt bộn bạc...Bản tin RFA kể: Tờ báo Đức TAZ hôm 1/11 trích nguồn tin thân cận với Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết một đoàn cấp cao Việt Nam hiện đang có mặt tại Berlin để đàm phán với phía Đức về quan hệ hai nước và khả năng trao trả cựu quan chức ngành dầu khí Việt Nam bị kết tội tham nhũng Trịnh Xuân Thanh về Đức.Theo TAZ, cuộc đàm phán được thực hiện theo lời mời của chính phủ Liên bang Đức. Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam thực hiện đàm phán là thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.Bản tin VnExopress kể: Phật tử khắp nơi chờ mong ngày Thứ Bảy 3/11/2018, khi thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp gỡ tất cả chư huynh đệ, con cháu chùa Từ Hiếu (TP Huế).Nghe tin thầy Thích Nhất Hạnh về an dưỡng tại tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế, Thừa Thiên Huế), nơi ông xuất gia năm 16 tuổi, rất nhiều phật tử và người mộ đạo đến chùa mong được gặp. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt người đến chùa, trong đó có nhiều người nước ngoài.Nơi an dưỡng là gian nhà xưa kia thiền sư từng tu tập, nằm tách biệt, có cây xanh bao phủ. Các đệ tử đang tu tập ở chùa Từ Hiếu đã trồng thêm hoa xung quanh nơi thiền sư an dưỡng.Báo Người Đưa Tin kể: Sau 2 năm đóng cửa sửa chữa, ngày 1/11, hàng chục tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Tây (quận 6. TP.SG) đã quay về chợ để nhận sạp.Chợ Bình Tây là ngôi chợ cổ xưa tại TP.SG. Chợ được xây dựng vào năm 1928 do một người Hoa có tên là Quách Đàm bỏ tiền ra xây dựng.Trải qua thăng trầm của lịch sử, chợ bắt đầu xuống cấp một cách nghiêm trọng. Gần 1500 tiểu thương đã được di dời khỏi chợ Bình Tây và ra buôn bán ở chợ tạm hoặc ở những địa điểm khác.VietnamNet kể chuyện Đắk Lắk: Cháy cửa hàng hoa 2 người chết: Bắt nghi can phóng hỏa.Sau khi phóng hỏa đốt cửa hàng hoa khiến 2 người chết, nghi can Thụ bị bỏng, tự đón xe lên bệnh viện cấp cứu.Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thụ (39 tuổi, trú phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt cửa hàng hoa khiến 2 người chết.Báo Tuổi Trẻ kể: Hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ tin học TP.SG bị miễn nhiệm.Ông Trần Quang Nam, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.SG, vừa bị hội đồng quản trị trường này miễn nhiệm chức vụ.Vào đầu tháng 8-2018, có nhiều tố cáo của cán bộ, giảng viên trong trường phản ánh ông Nam theo học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường chưa được kiểm định, không được công nhận. Do vậy, bằng cấp của ông Nam không được công nhận tại Việt Nam. Điều này có nghĩa ông Nam chưa đủ tiêu chuẩn làm hiệu trưởng.Báo Pháp Luật kể: Dùng kiếm chém một thiếu niên đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, bị cáo 51 tuổi tại Hà Nội bị đưa ra xét xử về tội giết người.Ngày 1-11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phương (51 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chín năm tù về tội giết người. Đáng chú ý, vụ án này từng gây khá nhiều tranh cãi về tội danh mà bị cáo bị truy tố.Báo Lao Động kể: Khoảng 10h30 ngày 1.11, một xưởng gỗ (Hoài Đức, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Đám cháy nhanh chóng lan sang ngôi nhà 2 tầng bên cạnh, chủ xưởng gỗ phải nhập viện do bị bỏng....Đến khoảng 11h45, đám cháy mới cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người.Báo Gia Đình VN kể: Giải Marathon duy nhất chạy xuyên qua trung tâm và sáu quận của TP.SG sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2/12/2018....Được biết, người chạy sẽ có bốn cự ly để lựa chọn tham gia Giải năm nay là 42.195km, 21.1km, 10km và cự ly ngắn nhất 5km. Đường chạy 5km được mở thêm nhằm khuyến khích tất cả mọi người tham gia nâng cao tinh thần thể thao, hướng ngoại và khuyến khích những ai chưa từng tham gia chạy cũng có thể thử sức mình. Vì thế đường chạy 5km là một cơ hội tuyệt vời để bạn cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp có thể trải nghiệm, đồng hành Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày trong cuộc sống.Báo An Ninh Thế Giới kể: Mỗi năm, cả nước có khoảng 30.000 trường hợp bị rắn cắn. Rất nhiều người dù đã đến được bệnh viện song vẫn tử vong, do bác sĩ không xác định được loại rắn nào cắn để điều trị.Theo Ths. Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), rắn cắn là nguyên nhân ngộ độc hàng đầu ở Trung tâm này. Có tháng, ngày nào cũng có người bị rắn cắn nhập viện. Việc xác định chính xác loại rắn cắn để cứu chữa là cực kỳ quan trọng, nhưng các thầy thuốc không thể làm được, nên phải nhờ các chuyên gia. Tuy nhiên, số người nghiên cứu về rắn độc ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay.Báo Dân Việt kể chuyện... Pha thuốc diệt cỏ vào sữa: Con chết, người mẹ nguy kịch.Tức giận vì bị chồng la mắng, người đàn bà ở tuổi 40 đã pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho con khiến 2 đứa con bị tử vong, người mẹ cũng đang nguy kịch.Sáng 2.11, bé V.Đ.T (4 tuổi, ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) bị người mẹ pha thuốc diệt cỏ vào sữa sau 4 ngày được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cứu chữa đã tử vong.Báo Thế Giới Trẻ kể chuyện ngực ca sĩ: Vừa cấp cứu bình phục - nữ ca sĩ bolero bị nổ túi ngực trên máy bay, tiếp tục bơm silicon.Nữ ca sĩ tiếp tục bơm silicon vào ngực dù mới hồi phục sau cấp cứu.Vừa qua, việc nữ ca sĩ bolero Ivy Trần bị nổ túi ngực khi đang di chuyển trên máy bay, đã nhận được sự quan tâm từ dư luận. Sau khi được cấp cứu và điều trị kịp thời, hiện sức khỏe của Ivy Trần đã dần ổn định. Thế nhưng mới đây cô nàng lại khiến dân tình hoang mang, khi tiếp tục bơm silicon vào ngực.VietnamPlus kể chuyện Lào Cai: Rút dao đâm người khác vì cho rằng bị "nhìn đểu".Ngày 2/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã truy bắt một đối tượng cùng đồng bọn về hành vi cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn....ngày 1/11/2018, lực lượng chức năng đã bắt được 5 đối tượng, đồng thời tiếp tục triệu tập thêm hai đối tượng là Lê Văn Hiếu và Bàn Văn Ngọc để làm rõ vụ việc.Người Lao Động kể: Tài xế taxi Mai Linh đậu đón khách ở ngã ba cầu Tổng Uẩn, phường 5, TP Tân An (Long An) nhận chở một nam thanh niên và không ngờ đây là kẻ giết người.Trưa 2-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Lê Nguyễn Triều Vỹ (SN 1997; ngụ TP Tân An) về hành vi giết người, cướp tài sản.