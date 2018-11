Gia Đình Và Xã Hội: Bỏ Phiếu Bằng Cái Tâm...

Lộc DươngGia đình và xã hội liên quan mật thiết với nhau. Vì gia đình của mình, bạn hãy bầu chọn những vị dân cử xứng đáng, có TÂM lo lắng cho cuộc sống bình an của gia đình bạn và tương lai tốt đẹp của các con của bạn.Dưới đây là ý kiến của anh Lộc Dương về việc chọn những vị dân cử xứng đáng cho mùa bầu cử bán phần diễn ra vào tháng 11 năm nay. Mời quý vị độc giả tham khảo.“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.” (Nguyễn Du)Khi mới bước chân qua Mỹ, chẳng biết Ất Giáp gì về chính trị ở đây, chỉ để ý thấy một điều là bên Dân Chủ có vẻ "trưởng thành" hơn bên Cộng Hòa. Có lần giáo sư Dukakis ra ứng cử tổng thống mà lại hiền khô cho dù bên kia đem cái họ Dukakis của ông ấy ra và đổi thành kaka (cục ***), cũng chẳng thấy ông ấy nói gì. Cho đến khi ông nói chủ trương của ông là hủy bỏ án tử hình thì bên kia hỏi: "Nếu vợ con ông bị hiếp dâm thì ông có còn nói câu đó hay không?" thì ông Dukakis mới nổi cơn thịnh nộ, la lối rằng không ai có quyền bêu rếu vợ con ông ta. Bên Cộng Hòa mới làm rùm beng, nói ông này không có được cái tư cách trầm tĩnh để làm lãnh đạo. Sau đó ông Dukakis thất cử, quay về dạy đại học. Ngày ngày ông đi xe lửa đến lớp "để bảo vệ môi trường". Trong xóm thì mọi người đã quen với hình ảnh ông thầy già đi loanh quanh nhặt rác để gom vào thùng rác công cộng. Ông này làm mình nhớ đến ông Joe Biden, cũng đi làm bằng phương tiện công cộng và khi phải trưng bày tài sản ra để tranh cử thì mọi người mới ngã ngửa là ông ta nghèo nhất nhì ở DC. Nhưng chuyện giàu nghèo vẫn không phải là chi tiết để định đoạt tư cách một người tổng thống, vì quan trọng nhất là cái lý tưởng trong đời họ.Về sau, khi bắt đầu đi bỏ phiếu thì mới chú ý hơn đến chính trị. Ngạc nhiên khi thấy phần lớn những người Dân Chủ có học vấn và kiến thức về văn hóa, xã hội thế giới thuộc loại "cao ngất ngưởng"; họ có thể kiếm ra bộn tiền bằng cách xông vào các ngành như nhà đất, tài chính, cố vấn cho các hãng xưởng của các tay gian thương, buôn súng, phá biển, phá rừng, v.v... Nhưng họ lại theo cái con đường thiệt là... mệt, mà chẳng biết sẽ là thua hay thắng. Họ mang thêm vào người họ những kẻ thù rất nguy hiểm như các hội đoàn kỳ thị chủng tộc, các nhóm tôn giáo chống phá thai và chống đồng tính rất cực đoan, và nhất là các tay buôn súng như NRA.Vậy thì lý do gì khiến họ lao mình vào con đường này? Có nhiều cách trả lời, nhưng đối với tôi, lý do chính là vì họ có cái tâm. Tổng thống nào rồi cũng chịu sự "cân bằng" của quốc hội và Tối Cao Pháp Viện (ngoại trừ Trump ra vì hiện nay cả quốc hội lẫn TCPV đều do Cộng Hòa chiếm đa số cho nên Trump muốn gì được nấy, chẳng thua gì ông Putin). Với tư cách chỉ là phó thường dân, hãy bắt đầu từ cái tâm của mình khi bỏ phiếu.Tờ International Examiner của Seattle có phỏng vấn cô Thái Mỹ Linh, người đang ra tranh cử chức vụ Dân biểu tiểu bang ở Washington. Cô kể lại giây phút gây xúc động khi đọc bài luận văn xin học bổng của vài học sinh là con em của những di dân không giấy tờ:" “When I read those essays, of the undocumented students, it brought me right back to 1983 when I was that 15-year old kid who didn’t know English, didn’t understand what was going on. All I had was a dream, and these students have a dream too. Khi tôi đọc những bài luận văn này, của những học sinh không giấy tờ, tôi sống lại năm 1983 khi tôi là đứa nhỏ 15 tuổi không biết tiếng Anh, không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Tôi chỉ có duy nhất một giấc mơ và những học sinh này cũng có một giấc mơ." Tôi tin rằng cô Thái Mỹ Linh là một người có tâm.Ngày 6 tháng 11 này, chúng ta hãy đi bỏ phiếu bằng một cái tâm, và hãy chọn người vừa có tài vừa có tâm.Tháng 10/2018Lộc Dương