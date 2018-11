Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự

(Xem: 319)

Vào năm 2010 qua tác phẩm "Hiểu Về Trái Tim", sư Minh Niệm đã vụt chói sáng và nổi danh trong hàng phật tử khắp nơi, đặc biệt trong giới trẻ ở quê nhà. Tác phẩm nầy đã được giới trẻ Việt Nam nồng nhiệt đón nhận và đã được bán trên Amazon với tựa đề "Understanding The Heart - The Art of Living in Happiness".