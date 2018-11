23 Triệu Cử Tri Mỹ Đã Bỏ Phiếu Sớm, Tính Tới Ngày 1-11; Cử Tri Đi Bầu Tăng Cao Tại Mọi Tiểu Bang

ATLANTA - Nhà hội luận nổi tiếng Oprah Winfrey và PTT Mike Pence đi Georgia hôm Thứ Năm trong nỗ lực vận động tranh cử giúp ứng viên của 2 phe đối đầu.Bà Winfrey dự 2 buổi sinh hoạt của ứng viên DC Stacey Abrams, cùng tại Atlanta.Ông Pence xuất hiện với ứng viên CH Brian Kemp trong 3 cuộc tiếp xúc cử tri trong tiểu bang.Các nhân vật lớn hoạt động ráo riết trong tuần lễ sau cùng: cựu TT Obama định đến với ứng viên Abrams vào ngày Thứ Sáu.TT Trump vận động giúp ứng viên Kemp vào ngày Chủ nhật.Bà Abrams là nữ ứng viên da đen đầu tiên tranh chức thống đốc Georgia.Thăm dò nhận thấy kết quả song đấu Abrams-Kemp là khó đoán.Tin Reuters cho biết: ông Trump hậu thuẫn ứng viên Kemp với ý định ngăn ngừa phe DC biến tiểu bang Georgia thành chiến trường hợp thức của tranh cử TT.Liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6 tháng 11 tới đây, một bản tin khác cho biết rằng Nghị Sĩ Warren tái tranh cử, đối đầu ứng viên thân Trump. Bản tin cho biết chi tiết như sau.BOSTON - Đối thủ của nghị sĩ Elizabeth Warren tại tiểu bang Massachusetts kỳ này là chính khách CH Geoff Diehl, đang là dân biểu tiểu bang và từng là đồng chủ tịch ủy ban tranh cử của tỉ phú Trump năm 2016.Bà Warren đang dẫn đầu trong các thăm dò và về gây quỹ tranh cử - nhiều người tin rằng cuộc tranh luận giữa 2 nhân vật này có ý nghĩa như “diễn tập trước” cho cuộc đối đầu với Trump trong cuộc bầu cử TT năm 2020.Nhưng, bà Warren chưa tiết lộ ý muốn tranh cử TT hay không.Trong 1 cuộc phỏng vấn của AP, nghị sĩ Warren không phí thì giờ để chỉ ra quan hệ Diehl-Trump, cùng chủ trương thu hồi chăm sóc sức khỏe với hàng chục triệu người.Đáp lại, ứng viên Diehl khẳng định: không tán đồng mọi chính sách của Trump – ông cũng không ngại gọi bà Warren là “Pocahontas” có ý chế giễu đối thủ như “cô gái Lọ Lem” như TT Trump từng nói vài lần.Giáo sư Jeffrey Berry dạy môn chính trị tại Tufts University nhận xét: bà Warren nhìn xa hơn cuộc tranh đua với Diehl, nhắm Bạch Ốc – ông ghi nhận 3 ứng viên TT tiềm năng khác của đảng DC là Kirsten Gillibrand (nghị sĩ New York), bà Kamala Harris (nghị sĩ California) và Deval Patrichk (cựu thống đốc Massachusetts).Khi nhà báo hỏi về 2 năm đầu của nhiệm kỳ TT, ông Trump đã làm được gì, bà Warren trả lời “Ông ấy làm thân với các lãnh tụ toàn trị như Putin, Kim Jong-un, và không nhận được gì”.Đảng Dân Chủ cần thắng 24 ghế Dân Biểu để lấy lại thế đa số tại Hạ Viện, nhưng điều này cho đến nay vẫn chưa chắc, theo bản tin của trang mạng VOX hôm Thứ năm.Ngoài ra, tính vào sáng 1-11, đã có trên 23 triệu cử tri bỏ phiếu – con số cụ thể do Catalist cung cấp ghi: 23,391,086 phiếu, do cá nhân trực tiếp, hay bằng bưu điện.CNN là đối tác cùng làm việc với Catalist.Phóng viên cho hay: Florida nổi bật với hơn 5 triệu phiếu, so với cùng kỳ năm 2014 là trên 2,375,000 phiếu.Nhìn chung, cử tri bỏ phiếu trước tăng tại mọi tiểu bang khắp nước.