Nữ Sĩ Quan West Point: Làm Nữ Tu Trong Lúc Đi Lính

CLYDE - Phóng viên khám phá 1 nữ tu từng là sinh viên võ bị West Point, ra trường với cấp bậc thiếu úy, nếu tiếp tục phục vụ đủ 7 năm như là sĩ quan hiện dịch có thể đạt cấp bậc đại uý – đó là nữ tu Nancy Rose Gucwa, cũng đuợc biết như là “Nữ Tu Cầm Súng – nun with gun”, là người con thứ nhì trong 1 gia đình trung lưu 5 con sinh sống tại New York City.Khi còn nhỏ, khi có ai hỏi có muốn đi tu, Nancy tỏ ý muốn trở thành luật sư. Nhưng rồi khi QH cho phép trường West Point nhận phụ nữ, Nancy làm đơn, là trong đợt đầu tiên, gồm 62 người – Nancy Gucwa thú nhận “tiêu đề Bổn Phận-Danh Dự và Tổ Quốc” có sức hấp dẫn. Khi xuất ngũ mấy năm sau, cô phục vụ vệ binh quốc gia và làm 1 công việc tài chính – trong thời gian này, niềm tin tăng mạnh, cô cảm thấy “ơn gọi” từ đấng thiêng liêng, tìm đến Dòng Nữ Tu Benedictine, gần Clyde (Mossouri), năm 2006.Trong 2 năm sau cùng của đời sống quân ngũ, Gucwa phải đi St Louis 1 lần mỗi tháng trước khi xuất ngũ với cấp bậc trung tá.Các bạn đồng ngũ gọi Gucwa là “nun with gun”, và mọi người chấp nhận cuộc sống 2 mặt của Gucwa.Bây giờ, với việc làm toàn thời tại tu viện, Gucwa giúp tổ chức các buổi cầu nguyện theo yêu cầu từ bất cứ nơi nào trên thế giới – 5 lần/ngày, cô cùng 54 bạn nữ tu cầu nguyện cho các yêu cầu ấy.Và Gucwa vẫn thường công khai nói đến hành trình đức tin của mình.