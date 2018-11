Apple Ra Mắt iPad Pro Mới Khác Hẳn Các Loại Máy Cũ

Khoảng cuối tháng 10/2018, tại sự kiện diễn ra ở New York, Apple đã chính thức giới thiệu thế hệ iPad Pro mới.Thiết kế iPad Pro mới khác hẳn so với các mẫu iPad trước đây. Khung máy được vát phẳng tương tự các mẫu iPhone từ 4 tới 5S. Ngoài ra, nút home được loại bỏ và các cạnh của iPad Pro mới có viền bằng nhau. Nhờ 4 viền mỏng đều, iPad Pro mới màn hình 11 inch có kích thước vật lý chỉ ngang với iPad Pro 10.5 inch trước đó. Ngoài ra, iPad Pro 12.9 inch mới sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn so với iPad Pro 12.9 inch cũ.iPad Pro mới sẽ sử dụng màn hinh LCD Liquid Retina tương tự màn hình của iPhone XR. Màn hình iPad Pro mới sẽ có độ phân giải 2,388 x 1,688 pixel, 3.98 triệu điểm ảnh và 264 điểm ảnh trên inch. iPad Pro mới còn mỏng hơn 15% so với thế hệ tiền nhiệm (5.9 mm so với 6.9 mm) và tổng diện tích thấp hơn 25%.Về phần cứng, iPad Pro mới dùng chip A12X Bionic xây dựng trên nền tảng 7nm, mạnh hơn chip A12 và có 10 tỷ bóng bán dẫn. A12X Bionic có 8 lõi CPU với 4 lõi tốc độ cao và 4 lõi tiết kiệm điện, nhanh hơn 35% tổng thể và nhanh hơn tới 90% trong tác vụ xử lý đa lõi. Với 7 lõi GPU, iPad Pro mới xử lý đồ họa nhanh hơn 2 lần so với thế hệ trước.Apple khẳng định iPad Pro mới mạnh hơn 92% máy tính nhỏ gọn được bán ra trong năm 2017. iPad Pro có sức mạnh đồ họa ngang XBox One S trong thân máy nhỏ hơn nhiều. Dung lượng tối đa của iPad Pro mới lên tới 1TB.iPad Pro mới còn được trang bị Face ID. Và đặc biệt là Face ID trên iPad Pro có thể hoạt động ngay cả trong chế độ nằm ngang, điều mà Face ID trên iPhone X, XS và XS Max chưa làm được. Đương nhiên, Face ID trên iPad Pro mới hoạt động cả chế độ nằm dọc và khi bàn phím được gắn vào. Điều hướng cử chỉ trên iPhone X cũng được trang bị cho iPad Pro mới.Apple cũng ra mắt Apple Pencil mới. Apple Pencil thế hệ 2 được thiết kế lại, loại bỏ cơ chế sạc kỳ cục, cắm vào cổng Lightning của iPad trước đó. Một sườn của Apple Pencil mới được vát phẳng để có thể gắn vào iPad Pro mới và khi gắn vào, chiếc bút của Apple cũng sẽ được sạc pin qua công nghệ sạc không dây. Thiết kế mới còn giúp Apple Pencil không lăn khỏi bàn, một vấn đề nhỏ nhưng gây phiền nhiễu rất nhiều cho người dùng.Ngay khi chạm vào iPad Pro mới bằng Apple Pencil mới, máy sẽ được mở và ứng dụng Note được chạy. Apple cũng cập nhật Smart Keyboard và đặt mới là Smart Keyboard Folio, cho phép iPad đứng ở hai góc khác nhau.Với chip A12X Bionic, Apple khẳng định iPad Pro mới là thiết bị tốt nhất thế giới cho công nghệ AR. Mỗi góc iPad Pro mới có một loa chất lượng cao và phía sau máy là camera 12 MP. iPad Pro mới hỗ trợ cả Nano SIM và eSIM, không có jack cắm tai nghe 3.5mm.iPad Pro mới sẽ có giá từ 799 USD cho phiên bản 11 inch, 999 USD cho phiên bản 12.9 inch. Người dùng quan tâm hiện đã có thể đặt hàng iPad Pro. Máy sẽ bán ra tại một số thị trường từ ngày 07/11/2018. Đồng thời, mức giá của iPad Pro 10.5 inch cũ cũng được giảm xuống còn 649 USD.Nguoivietphone.com.