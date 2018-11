Chùa A Di Đà Có Mặt Tại Miền Nam California 42 Năm Tổ Chức Thanh Trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” Gây Qũy Tu Sửa

Hình ảnh trong đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” do Chùa A Di Đà tổ chức.(Photo VB)

WESTMINSTER, CALIF. (VB) -- Gần 600 người, gồm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” do Chùa A Di Đà tổ chức để gây quỹ tu tạo ngôi chùa cũ, tại Nhà Hàng Seafood Palace Restaurant, Thành Phố Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ, vào tối Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018.Quang lâm chứng minh cho đêm thanh trai gồm có Hòa Thượng Thích Ân Giao, Viện Chủ Chủa Thiên Ân, Lucerne Valley, California và phái đoàn; HT Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, Santa Ana; Đại Đức Thích Tánh Quang từ Chùa Việt Nam, Los Angeles; cùng chư tôn đức Ni gồm, Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Hảo, Ni Sư Tịnh Quang, Ni Sử Hằng Lượng, NS Chơn Vị, Sư Cô Hoa Tâm, SC Khánh An, SC Pháp Vân, SC Như Hiền, v.v… Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhà văn Nhã Ca, Chủ Nhiệm Nhật Báo Việt Báo; Ông Thị Trưởng Thành Phố Westminter Tạ Đức Trí, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster Nguyễn Thế Thủy; Cựu Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ là Huynh Trưởng Trần Tư Tín và phu nhân; ông bà Đạo Hữu Lưu Kim Chi; ông bà Đạo Hữu Lan Phương-Việt Phạm, ông bà chủ nhân Tiệm Vàng Jean Jewelry Đạo Hữu Diệu Phú, Huynh Trưởng GĐPT Ngô Văn Quy, ca sĩ Ngọc Huyền, ca sĩ Tuyết Minh, Anh Thành, Thanh Mỹ, Ban Nhạc Quốc Tuấn, Ban Hợp Ca Hương Từ, v.v…Chương trình đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, đạo ca Phật Giáo Việt Nam và phút nhập từ bi quán do MC Kim Chi điều hợp, qua tiếng hát của Ban Hợp Ca Hương Từ và Bé Hugo Hiếu Nguyễn.Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chủa A Di Đà, trong phần phát biểu khai mạc, nói rằng đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” có một nhân duyên thù thắng, bởi vì ngày hôm trước là Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên đêm nay cũng xem như là ngày Lễ Vía của Ngài. Vì vậy, chủ đề của đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” chính là nói lên ý nghĩa nguyện cầu nước “Cam Lộ Tịnh Thủy” của Mẹ Hiền Quan Âm rưới xuống cho mọi người đều được ân triêm công đức.Ni Sư cho biết Chùa A Di Đà đã được Cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân thành lập tại Los Angeles vào năm 1976. Đây là ngôi chùa Ni đầu tiên của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Sau khi Cố HT Thích Thiên Ân viên tịch vào năm 1980 thì HT Thích Mãn Giác kế vị Viện Chủ và đến năm 1992 thì Ni Sư Như Ngọc vâng mệnh HT Mãn Giác dời Chùa A Di Đà về Thành Phố Westminster cho đến nay. Ni Sư Như Ngọc cho biết rằng vì Chùa mua lại căn nhà đã xây từ năm 1970 tức là đã gần nửa thế kỷ nên tường vách và hệ thống ống nước đã quá cũ cần phải được sửa chữa. Vì vậy Ni Sư tổ chức đêm thanh trai này để quý đồng hương Phật Tử có thiện duyên phát tâm hỗ trợ cho việc sửa chữa Chùa.Ni Sư cũng trình bày tổng quát về sinh hoạt Phật sự tại Chùa A Di Đà từ trước tới nay gồm các sinh hoạt hằng tuần đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng hương Phật tử như thuyết Pháp, trì tụng Kinh Chú, hướng dẫn hành trì để giúp cho Phật tử phát huy nội lực tâm linh để xây dựng ý chí vững mạnh hầu có thể vượt qua mọi căng thẳng và khó khan trong cuộc sống thường ngày. Đồng thời Chùa cũng là trung tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân góp phần duy trì truyền thống văn hóa dân tộc và Phật Giáo Việt Nam nơi xứ người.Ni Sư Như Ngọc đã cung kính tri ân chư tôn đức Tăng, Ni từ bi quang lâm chứng minh cho đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy.” Ni Sư cũng không quên tán thán công đức của đồng hương Phật Tử đã hết lòng hỗ trợ cho Chùa trong thời gian qua và đặc biệt đã đến tham dự trong đêm cơm chay gây quỹ này.Để cúng dường ngày Vía Mẹ Hiền Quan Âm, Ban Hợp Ca Hương Từ đã thực hiện nhạc cảnh “Mẹ Từ Bi,” với điệu vũ và tiếng nhạc ca khúc “Mẹ Hiền Quan Âm,” nói lên lòng đại từ bi vô lượng vô biên của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tiếp theo là ca sĩ Ngọc Huyền trình bày ca khúc “Nụ Cười,” thơ của HT Thích Tịnh Từ, nhạc của Lê Minh Hiền.HT Thích Minh Mẫn đã mời HT Thích Ân Giáo cùng lên sân khấu để ban đạo từ tán thán công đức của Ni Sư Như Ngọc và khuyến tấn quý đồng hương Phật tử phát tâm hỗ trợ tài chánh cho việc sửa chữa Chùa A Di Đà. HT Minh Mẫn nhân mạnh đến lòng từ bi vô biên của Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhạc cảnh Mẹ Hiền Quan Âm vừa được trình bày trước đó ít phút. Hòa Thượng nói rằng chúng ta hãy noi gương Mẹ Hiền Quan Âm để thực hiện lòng từ bi qua hành động cụ thể bằng việc hiến cúng tịnh tài cho Chùa A Di Đà để tu sửa.HT Ân Giáo nói bằng tiếng Anh và Đạo Hữu Kim Chi dịch sang tiếng Việt. Hòa Thượng kể nhân duyên được biết Ni Sư Như Ngọc khi HT Thiên Ân còn sống. Hòa Thượng nói từ năm 1992 đến nay Ni Sư Như Ngọc đã duy trì ngôi Chùa A Di Đà để làm mạng mạch Tam Bảo. Hòa Thượng Ân Giáo khuyến tấn quý đồng hương Phật Tử đóng góp cho sự tu sửa Chùa cũng là đóng góp cho Tam Bảo.Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng đã đại diện Thành Phố Westminster trao bằng tưởng lục và tán dương công đức của Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc và Chùa A Di Đà đã góp phần xứng đang trong việc giúp các cư dân trong nhu cầu tâm linh, tu học và công tác cộng đồng.Chương trình văn nghệ cúng dường đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” được nhiều ca sĩ như Ngọc Huyền, Tuyết Minh, Anh Thành, Thanh Mỹ góp lời, mà đặc biệt nhất là tiếng hát của bé Hugo Hiếu Nguyễn là ngôi sao trong chương trình tuyển lựa ca sĩ trẻ VSTAR Kids của Trung Tâm Thúy Nga.Đêm thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” còn có tiết mục rất ý nghĩa thỉnh tranh và tượng Phật và xổ số, với sự điều hợp duyên dáng, lịch lãm, và hào hứng của các MC Ngọc Huyền, Kim Chi, Lan Phương và Ngô Văn Quy. Giải độc đắc của chương trình xổ số có trị giá $1,500 đô la do ông bà chủ nhân Tiệm Vàng Jean Jewlry Diệu Phú hiến tặng.Mọi người đều thưởng thức các món ăn chay vừa khẩu vị do Nhà Hàng Seafood Palace Restaurant cung cấp.Nhiều người đều hoan hỷ khi thấy có quá đông đồng hương Phật tử đến ủng hộ Chùa A Di Đà của Ni Sư Như Ngọc. Đây là buổi cơm chay gây quỹ thành công mà một vị Ni Sư Viện Chủ của một ngôi Chùa khiêm tốn trong cộng đồng đứng ra tổ chức.Cầu nguyện mọi Phật sự của Chùa A Di Đà và Ni Sư Như Ngọc đều thành tựu viên mãn.Chùa A Di Đà – Trung Tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân tọa lạc tại 14042 Swan Street, Westminster, CA 92683; Tel (714) 478-5678.