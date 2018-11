Luật Sư Lê Công Tâm Ra Mắt Tác Phẩm “Những Lầm Lỗi Định Mệnh Trong Cuộc Chiến Việt Nam”

Trong buổi ra mắt sách.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành phố Westminster số 8200 Westminster Ave vào lúc 2 giờ trưa Chủ Nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018, Hoàng Sa-Trường Sa Foundation và Nhà Xuất Bản Văn Học đã tổ chức buổi ra mắt tác phẩm “Những Lầm Lỗi Định Mệnh Trong Cuộc Chiến Việt Nam” Quyển 1 dày 800 trang (trọn bộ 3 quyển) của Nhà biên khảo Lịch Sử-Chính Trị Luật Sư Lê Công Tâm.Tham dự buổi ra mắt sách có: Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam LS. Andrew Đổ, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Nhà văn Trịnh Y Thư (Nhà Xuất Bản Văn Học), nhà báo Đỗ Tăng Bí, Dược Sĩ Phạm Khiêm, nhà báo Kiều Mỹ Duyên, nhà văn Bùi Bích Hà, nhà báo Như Hảo… ngoài ra còn có một số đông qúy vị nhân sĩ, tri thức, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Điều hợp chương trình, Xướng ngôn viên Ái Phương.Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách.Sau đó Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa Lên nói về cuốn sách, mở đầu ông cho biết, “trước đây LS Lê Công Tâm đã làm việc chung tại ngân hàng với chúng tôi.” Đặc biệt đọc cuốn sách nầy phần cước chú nằm ngay ở dưới, có rất nhiều hình ảnh lịch sử trong cuộc chiến Việt Nam đầy bi thảm, nhưng cũng rất anh hùng, Ông cho biết, ông định viết một cuốn sách tổng hợp lại cuộc chiến Việt Nam nhưng hôm nay đọc cuốn sách nầy rồi nên ông không viết nữa vì đã có đây rồi. Ông khuyên ai chưa có cuốn sách nầy thì nên mua mà đọc…Tiếp theo lời phát biểu của GSV Andrew Đỗ, ông nói: “Đây là một tài liệu giá trị để cho con em chúng ta hiểu được lịch sử, tại sao chúng ta phải tranh đấu, tranh đấu cho ai? Nhờ qúy Bác, qúy Anh để chúng ta có được ngày hôm nay. Cảm ơn Anh Nguyễn Xuân Nghĩa đã cho chúng em những bài học kinh nghiệm về lịch sử. Cảm ơn LS. Lê Công Tâm, ngoài giờ làm việc cho chính quyền còn làm một việc thật giá trị đó là tổng hợp tài liệu lịch sử. Ông tiếp: “Nếu không có Anh Tâm, chúng tôi không nói được tiếng Việt như ngày hôm nay. Anh Tâm rất khiêm nhường, làm việc với nhau nhiều năm mà hôm nay mới biết được tiểu sử của anh. Đó là nhờ anh ra ứng cử Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley kỳ nầy.” Sau đó GSV Andrew Đỗ đã trao bằng tưởng lệ của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đến LS. Lê Công Tâm để ghi nhận những đóng góp của ông trong tinh thần phục vụ cộng đồng.Xen lẫn chương trình văn nghệ, CLB Tình Nghệ Sĩ lên hợp ca bản “Việt Nam Ơi, Việt Nam Ơi.” Xướng ngôn viên Ái Phương hát bản “Bên Bờ Đại Dương”…Tiếp tục chương trình, Nhà văn Trịnh Y Thư, chủ trương nhà xuất bản Văn Học lên phát biểu về cuốn sách “Những Lầm Lỗi Định Mệnh Trong Cuộc Chiến Việt Nam” quyển 1 của Ls Lê Công Tâm trong tư cách người chủ trương NXB Văn Học, tôi cũng xin bày tỏ sự vinh hạnh được liên kết với Hoàng Sa Trường Sa Foundation xuất bản bộ sách này.Ông tiếp: Lịch sử thế giới là lịch sử của vài ba kẻ được ưu đãi. Đó là câu nói của nhà văn Mỹ Henry Miller, và chúng ta phải hiểu vài ba kẻ được ưu đãi ở đây là những kẻ bên phe thắng cuộc. Những trang sử của họ viết ra chẳng qua chỉ là những văn bản tuyên truyền, không hơn không kém, tuyên truyền và bôi xóa sự thật. Thay thế sự thật là những luận điệu chính trị đầy tính cách nhồi sọ, những thành tích dựng đứng hầu tô điểm cho chế độ, cho kẻ đang nắm quyền lực trong tay, những điều mà những nhà viết sử từ thời cổ đại như Tư Mã Thiên bên trời Đông hay Tacitus, Livy bên trời Tây không ai làm. Điều đó, chúng ta không ngạc nhiên. Cái đáng ngạc nhiên là những sách vở do phe thua cuộc viết ra cũng không nói hết sự thật, mà chỉ phân nửa sự thật. Phe thua cuộc tôi muốn nói ở đây là nước Mỹ. Sau khi chiến tranh VN chấm dứt, đã có một số lượng khổng lồ sách vở tuôn ra từ máy in các nhà xuất bản cũng như trường đại học Mỹ, mà tác giả phần nhiều là học giả và kí giả báo chí. Những sách vở này cũng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng là không nói hết sự thật hoặc có thể chính tác giả không biết hết sự thật. Điển hình là bộ sách Lịch sử VN của sử gia Stanley Karnow và cuốn Fire in the Lake của nữ kí giả Frances Fitzgerald.Tình trạng này trong vòng năm, mười năm qua đã có những chuyển đổi có tính cách hệ hình mà xu hướng chung là có cái nhìn bớt tả khuynh để những nhận định có phần chính xác, khách quan hơn. Cùng lúc nhiều văn bản mật thời chiến được giải mật, được đem ra đối chiếu, và điều này giúp người đọc có cái nhìn toàn nguyên hơn. Trong số những công trình biên khảo ở thời gian gần đây nhất, phải kể đến cuốn A History of the Vietnamese của học giả Keith Taylor.Bộ sách Những lầm lỗi định mệnh trong cuộc chiến VN của Ls Lê Công Tâm ra đời trong tinh thần của thời đại mới này mà có thể tạm gọi là tinh thần “xét lại”. Theo tôi thì hoài bão của tác giả khi viết bộ sách chẳng có gì khác hơn là lòng mong mỏi các thế hệ tương lai nhìn lại lịch sử cuộc chiến khốc liệt đó của dân tộc với một tầm nhìn lớn rộng hơn, không xem những kẻ thắng cuộc là thần thánh mà cũng không xem những kẻ thua cuộc là đớn hèn. Sự thật là trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào, những người dân vô tội của cả hai bên luôn luôn là những nạn nhân xấu số.Nhà văn Võ Phiến khi viết bộ sách 20 năm văn học miền Nam cho biết động lực nào đã thúc đẩy ông làm công việc này: nó là mưu đồ của nhà nước CSVN nhằm hủy diệt có hệ thống cả một nền văn học nhân bản và phong phú. Tôi nghĩ khi viết bộ sách Những lầm lỗi định mệnh trong cuộc chiến VN, tác giả Lê Công Tâm cũng đã có một thao thức tương tự như nhà văn Võ Phiến: Ông không muốn lịch sử nước Việt bị bóp méo thảm thương đến độ nó biến thành một tờ truyền đơn chính trị.Sau cùng LS. Lê Công Tâm lên cho biết tại sao ông phải viết cuốn sách nầy, trong niềm xúc động ông nói: ông muốn người Mỹ phải chứng minh rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu anh dũng trong lịch sử đạo lý, ngược lại quân Bắc Việt xâm lăng được huấn luyện bỡi Trung Cộng chỉ có chủ trương phá hoại, không có quan niệm xây dựng đất nước. Những Lầm Lỗi Định Mệnh để chứng minh “Chúng ta đến Hoa Kỳ vì lý tưởng tự do, không có ân huệ gì cả.” Trong dịp nầy ông cũng đã giới thiệu đến mọi người về những cuốn sách và những tài liệu tham khảo ông đã trưng bày trong buổi ra mắt sách nầy.Cuối cùng Ông cũng đã cảm ơn qúy Thầy, Cô của ông, những người luôn có cuộc sống bình dị, cảm ơn Andrew Đỗ, cảm ơn Lê Giang Trần, Trịnh Y Thư, Phạm Khiêm, Bảo Lê, Hoàng Sa-Trường Sa Foundation, Bùi Bích Hà, An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, Như Hảo, Vĩnh Lộc… Đặc biệt ông cảm ơn phu nhân LS Đàm Thị Tuyền và hai người con là, LS Kristen Le Cong và Phillip Le Cong đã luôn luôn hổ trợ và khuyến khích để ông hoàn thành những quyển sách nầy.LS. Lê Công Tâm cho biết, ông không có nhu cầu về tài chánh, vì vậy số tiền ủng hộ cuốn sách sẽ được trao tặng đến thân nhân các chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Hòang Sa 1974, tiền mua sách sẽ được khấu trừ thuế.Sách có bán tại Amazon hoặc đặt mua trực tiếp với Hoàng Sa –Trường Sa Foundation 8862 Garden Grove Blvd #205, Garden Grove CA 92844, điện thoại (657) 237-9199 sẽ được bớt 10% và có chữ ký tác giả, giá: $40 USA (bao gồm cước phí trong nước Mỹ, ngoài nước Mỹ xin cộng thêm cước phí).