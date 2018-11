Saudi: Hoàng Thân Chỉ Trích Vụ Giết Khashoggi Về Nước

RIYADH - Sau 10 tuần lễ xa quê hương, 1 hoàng thân Saudi Arabia 76 tuổi vừa về nước hôm Thứ Ba là tín hiệu sắp hình thành 1 mặt trận thống nhất giữa khủng hoảng chính trị tệ hại nhất từ vài thập niên tiếp theo tai tiếng ám sát ký giả phê bình chế độ Riyadh.Vị này đã lên tiếng đả kích vụ Khashoggi trong thời gian gần đây, là chú của thế tử bin Salman, là nhân vật thực quyền hiện nay.Nguồn tin ngoại giao cao cấp tiết lộ: hoàng thân Ahmed bin Abdulaziz đã tìm kiếm bảo đảm an toàn của quốc vương trước khi xuất ngoại, và được chấp thuận.Theo nguồn ẩn danh, đã có hiểu biết từ trước, 2 bên trao đổi thông tin, và sau cùng hoàng thân quyết định về nước.Ông là 1 trong 3 thành viên của Allegiance Council, gồm các nhân vật quyền thế của hoàng tộc đã chống lại hoàng tử bin Nayef để chọn thế tử bin Salman năm 2017.Chấp nhận hoàng thân Ahmed trở về ám chỉ nhà vua nắm 1 vai trò lớn hơn sau vụ Khashoggi.Một thương gia thông thạo vể hoàng tộc nói: các bên đang hàn gắn bất đồng trong lúc đối đầu trận bão chính trị.Cộng đồng thế giới tiếp tục áp lực, buộc Riyadh làm rõ nghi án – riêng TT Trump đã gợi ý: trách nhiệm thuộc về thế tử bin Salman, là lãnh đạo thực chất.Hoàng thân Ahmed được thế tử bin Salman nghênh đón tại phi trường – nhưng không thấy hình ảnh hay phát biểu nào được công bố.Giới phân tích tin rằng sẽ không có chuyện hoàng thân Ahmed thay thế thế tử bin Salman.Tin Reuters ghi: với sự trở về của hoàng thân Ahmes, các thủ đô phương tây trông chờ sự quy trách nhiệm trong vụ Khashoggi cũng như về điều kiện ổn định của đầu tư tại Saudi.Từng giữ chức thứ trưởng nội vụ gần 40 năm nhưng hoàng thân Ahmed chỉ được giao vai trò bộ trưởng không tới 5 tháng cho đến khi bị thay thế, năm 2012. Sau đó, hoàng thân Ahmed không còn giữ 1 chức vụ chính thức nào.Nhà báo nhắc lại: sau vụ biểu tình tại London chống lại các can thiệp tại Yemen và Bahrain của Saudi, hoàng thân Ahmed minh định “Vua và thế tử chịu trách nhiệm với quốc gia về các quyết định của mình, vì an ninh, ổn định và phúc lợi của quốc dân, không thể là khác.”