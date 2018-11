Hàng Trăm Người Biểu Tình Chống Trump Đến Pittsburgh

PITTSBURGH - Thêm 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tàn sát tại đền Tree of Life được an táng trong ngày Thứ Tư.Thân nhân và bằng hữu dự các tang lễ riêng của bà Joyce Fienberg 75 tuổi, ông Irving Younger 69 tuổi và ông Melvin Wax 88 tuổi.Bà cụ Fienberg là nhà nghiên cứu đã nhận biết từ rất sớm nhu cầu xử dụng hữu ích mạng xã hội để giao tiếp với các thế hệ sau.Cụ ông Wax được biết tiếng là tín hữu luôn tới sớm trước lễ trong khi ông Younger là tiểu thương cũng là cựu huấn luyện viên bóng chày luôn làm việc thiện nguyện.Hôm Thứ Ba, giáo sĩ Jeffrey Myers, là quản nhiệm của đền Tree of Life, tiếp TT Trump và phu nhân đến viếng trong khi hàng trăm người biểu tình tập họp gần đó.