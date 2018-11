Dân Chủ Sẽ Chiếm Hạ Viện, Cộng Hòa Giữ Thượng Viện; Trump: Không Tự Chế Về Lập Luận Chính Trị Để Vận Động Bầu Cử

WASHINGTON - Trong các tuyên bố căng thẳng sát ngày bầu cử, TT Trump báo hiệu: không tự chế về chính trị - ông phàn nàn về hàng loạt bom thư gửi bởi 1 trong những cảm tình viên tich cực của ông đến những mục tiêu chính trị hàng đầu và truyền thông (như CNN).Vụ này bị các tiếng nói chỉ trích làm lớn chuyện, làm chìm lắng xung lực của đảng CH. Vụ nổ súng tại đền Tree of Life khơi dậy cuộc tranh luận về mưc độ lập luận kích động của ông có phải chịu trách nhiệm không.Hôm Thứ Ba, ông cùng phu nhân, con gái và con rể đến thăm đền Tree of Life tại Pittsburgh, là giữ lời hứa chứng tỏ hậu thuẫn với cộng đồng Jew. Phe Messianic của đạo Jew thông báo “Trump đừng đến” trong khi thị trưởng và thống đốc không cùng ông đến thăm đền Tree of Life và đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài.Ông Trump làm rõ: không kềm hãm – ngược lại, ông báo hiệu 1 thời gian kết thúc vận động tranh cử căng thẳng và tiêu cực. Tuần này, ông tỏ ý định bỏ quyền tự động quốc tịch của hài nhi, đưa hơn 5000 binh sĩ tới biên giới Mexico. Ông thừa biết không thể tự ý thay đổi hiến pháp, nhưng muốn kích động tranh luận phục vụ thành phần cử tri chủ lực với hy vọng tạo thắng lợi bầu cử trong tuần tới. Ông tự chứng tỏ ý định vận dụng hết mức quyền hạn hiến định và các công cụ của hành pháp để chính trị hóa các nỗ lực duy trì và mở rộng quyền của mình.Tối Thứ Tư, TT Trump đến Florida để vận động giúp các ứng viên cùng đảng CH. Tại đây, thống đốc Rick Scott ra sức hạ bệ nghị sĩ tại chức Bill Nelson của đảng DC và thị trưởng da đen Andrew Gillum của Tallahassee tranh ghế thống đốc thách thức đối thủ là dân biểu CH Ron De Santis.CNN báo tin: TT Trump định xuất hiện tại 11 sinh hoạt tranh cử trong 8 ngày. Ông đã đưa ngôn từ của ông đến mức quá xa, thậm chí gọi ứng viên thống đốc Florida là “kẻ cắp” – twitter sáng Thứ Hai của ông cổ vũ cử tri bầu cho ứng viên DeSantis mà ông mô tả là cựu sinh viên Harvard/Yale, làm dân biểu tích cực trong thời gian qua – ngược lại, ông gọi đối thủ da đen (đang là thị trưởng Gillum) là “kẻ cắp” làm việc kém cỏi tại 1 trong những thành phố hư hỏng nhất nước.Giới quan sát nhận xét: các chuyến đi tới Missouri, West Virginia, Indiana, Montana, Georgia, Tennessee và Ohio cho thấy ông muốn giúp các đồng minh CH chiếm và duy trì ghế dân cử tại Thượng Viện liên bang.Các nhà phân tích tiên đoán phe DC sẽ thắng thế, giành thế đa số tại QH, phe CH có thể vẫn giữ được đa số tại Thượng Viện.Trong khi đó một bản tin khác cho biết gần ngày cử tri đi bỏ phiếu giữa kỳ để bầu các nhà lập pháp, dân biểu Nancy Pelosi tiên đoán: phe DC sẽ lại chiếm đa số Hạ Viện, có thể cả tại Thượng Viện.Thủ lãnh thiểu số Hạ Viện đã tỏ ý tin tưởng từ nhiều tháng về cơ hội nắm chức chủ tịch Hạ Viện.Trong chương trình “The Late Show with Stephen Colbert” tối Thứ Ba, bà nói “Trước đây tôi đã tiên đoán nếu công dân đi bầu hôm nay, chúng ta thắng – bây giờ tôi nói chúng ta sẽ thắng”.Nhà truyền thông Colbert đáp lại “Đừng nói thế” và nhắc: ứng viên Clinton đã chuẩn bị pháo bông vào buổi tối chờ kết quả kiểm phiếu Tháng 11-2016, và hủy bỏ.Biện hộ cho tiên đoán của bà là “Nếu mọi người đi bỏ phiếu, phần thắng của đảng DC là lớn hơn”.Các nhận định gần đây cảnh báo “Chớ tự tin quá độ”.Từ đầu tháng, dân biểu Pelosi đã nói đến “làn sóng xanh”, có thể là “sóng thần”.