Đuổi Học, Câu Lạc Bộ Thơ, Nghề Gỗ, Ma Túy, Quái Xế...

Xuân NiệmCâu chuyện nữ sinh viên sư phạm khi bán dâm bốn lần mới bị đuổi cho thấy điều lạ: tại sao các đại học khác không có quy định như thế? Có phải nữ sinh viên ngành y, ngành dược, ngành du lịch... không cần quy định như thế? Hay phải chăng, các quan chức giáo dục muốn đùa giỡn?Zing ghi lời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ rằng, quy định đuổi học sinh viên bán dâm 4 lần do cán bộ năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém đưa lên. Bộ đã xử lý, bỏ khỏi dự thảo thông tư...Về dự thảo quy định đuổi học sinh viên bán dâm 4 lần, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, về quy định trong các văn bản thông tư của ngành giáo dục rất nhiều, Bộ đang rà soát. Trong đó thông tư quy định đuổi học sinh viên khi bán dâm có từ năm 2007, trong thông tư năm 2016 cũng đã có.Bản tin VTC ghi ý kiến về dự thảo sinh viên sư phạm bán dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học: 'Hành vi tiếp tay và dung túng’...Thầy N.C.T (Hà Nội) cho rằng: "Khung xử phạt được đưa ra trong dự thảo là hành vi tiếp tay và dung túng. Trong dự thảo nói rõ lần một chỉ khiển trách. Tôi đồng ý với cách xử lý "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" này, nhưng đã "chạy lại" rồi tái phạm thì mức "cảnh cáo" cho lần hai như thế là chưa đủ. Tái phạm lần hai cần phải bị đuổi học ngay nếu bị phát hiện"."Hoạt động mại dâm không chỉ vi phạm các quy chuẩn đạo đức, mà còn là vi phạm pháp luật”, thầy N.C.T nêu rõ quan điểm.VietnamPlus ghi rằng trong Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 31/10, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với các thành viên Chính phủ.Trả lời câu hỏi của các đại biểu đầu phiên chất vấn sáng 31/10 về dự thảo thông tư quy định hình thức kỷ luật nếu học sinh, sinh viên có hoạt động mại dâm đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Quan điểm của tôi với tư cách Bộ trưởng Bộ Giáo dục là không cần đưa vào thông tư vì đây là phạm vi xã hội.”Nghĩa là thôi, nghĩa là bỏ quy định đó... Cũng cần nghi ngờ bằng cách nói lái chữ bốn lần... phải chăng giáo dục có ám hiệu?Tưng bừng thơ tại Hà Nội... Báo Tiền Phong kể về Câu lạc bộ thơ: Vàng, thau lẫn lộn...Hiện nay, Hội Nhà văn Việt Nam chỉ có hơn 1.000 thành viên nhưng một câu lạc bộ thơ ở Việt Nam có thành viên lên đến hơn 13 ngàn người. Theo một nguồn thông tin khác, cho đến thời điểm năm 2012, chỉ riêng Hà Nội và vùng phụ cận đã có khoảng 600 CLB thơ ra đời.Báo Dân Việt kể rằng sau 6 năm đàm phán, Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU đã được ký kết vào ngày 19.10.2018. Theo ông Nguyễn Tôn Quyền – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam -- ký VPA/FLEGT sẽ giúp các sản phẩm gỗ xuất khẩu trực tiếp vào 28 nước châu Âu mà không cần phải qua một nước trung gian nào. Thị trường sẽ rộng mở hơn, tôi dự đoán, trong vài năm nữa, kim ngạch xuất khẩu gỗ sang EU sẽ tăng gấp đôi, từ 700 triệu USD hiện nay lên hơn 1 tỷ USD.Báo Lao Động kể rằng các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia vẫn hoạt động mạnh, số người nghiện ma tuý tiếp tục tăng.Sáng ngày 31.10.2018, trả lời chất vấn của đại biểu Hoàng Văn Liên (Long An) về vấn đề tội phạm ma tuý và giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, vấn đề ma tuý đang diễn ra rất đáng lo ngại. Trong đó nổi lên 2 vấn đề là số người nghiện tiếp tục gia tăng, hiện nay có 224.690 người nghiện ma tuý có hồ sơ kiểm soát. "Trên thực tế con số còn lớn hơn nhiều", Bộ trưởng Tô Lâm nói.Báo Người Lao Động kể: Công an TP Cần Thơ đã vây bắt gần 100 "quái xế" tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn.Khoảng 1 giờ ngày 31-10, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo có nhóm thanh niên tụ tập, tổ chức cổ vũ và đua xe trên quốc lộ 1, tại khu vực trạm thu phí thuộc địa bàn quận Cái Răng, giáp ranh với tỉnh Hậu Giang.VietnamNet kể rằng do viết những lời lẽ xúc phạm thầy cô giáo trên Facebook, 7 học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Thanh Hóa) bị đuổi học.Thầy Bùi Nguyên Tiến, hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc đuổi 7 học sinh là đúng. Theo thầy Tiến, đây là việc lớn, gây dư luận xấu trong nhà trường. Nhà trường đã báo cáo với Sở GD&ĐT....Theo đó, nhà trường đã kỷ luật các em này bằng hình thức đuổi học 1 năm đối với 3 học sinh; 4 học sinh bị đuổi học 1 tuần và 1 em bị cảnh cáo trước toàn trường.Báo Tin Tức kể: 93% trẻ em toàn cầu đang hít thở không khí ô nhiễm Thứ Tư, 31/10/2018 12:25 93% trẻ em trên toàn thế giới hít thở không khí có nồng độ PM2.5 vượt ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tỷ lệ này là tuyệt đối ở khu vực châu Phi và Đông Địa Trung Hải.Báo Giáo Dục VN ghi nhận quyết định rằng sẽ không miễn học phí cấp trung học cơ sở cho học sinh Sài Gòn.Bộ Tài Chính cho rằng, việc miễn học phí cho cấp trung học cơ sở tại Thành phố SG sẽ tạo sự không thống nhất giữa thành phố và các địa phương khác....Việc miễn giảm học phí cho học sinh ở cấp trung học cơ sở ở các trường công lập thuộc Thành phố SG thuộc thẩm quyền của Quốc hội.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể rằng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay còn gọi là TPP-11 sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12, New Zealand tuyên bố hôm 31/10...."Chỉ còn 60 ngày đếm ngược để Hiệp định (CPTPP) cũng như vòng cắt giảm thuế quan đầu tiên có hiệu lực", Bộ trưởng Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand David Parker cho biết. New Zealand chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ chính thức là thu nhận và lưu hành thông báo các tiến triển được thực hiện bởi các thành viên của hiệp ước.Đậu tương tức là đậu nành... Báo Đất Việt kể: Trung Quốc từ chối, tàu đậu tương Mỹ cập cảng Việt Nam...Sau 6 ngày xuất phát, con tàu đã chuyển hướng đi không đến Trung Quốc mà chuyển hướng sang Việt Nam. Bloomberg dẫn nguồn thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, con tàu mang tên Audacity xuất phát rời khỏi nhà ga Pier 86 của cảng Louis Dreyfus ở Seattle (Mỹ) vào ngày 21/10 chở 69.244 tấn đậu tương đến cảng Thanh Đảo (Trung Quốc). Tuy nhiên, sau 6 ngày xuất phát, con tàu đã chuyển hướng đi không đến Trung Quốc mà chuyển sang Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) Việt Nam.