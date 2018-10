Hàng Trăm Cư Dân Tham Gia Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Miễn Phí Tại Hội Chợ Y Tế Quận Cam

(Xem: 1476)

Phần lớn bài viết này căn cứ vào bài tường thuật đăng trên tuần báo Bloomberg Businessweek, số ra ngày 7 tháng Mười, 2018 vừa qua. Bài viết nhan đề: “The Big Hack: How China Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies by Jordan Robertson and Michael Riley” (Cuộc Xâm Nhập Lớn: Làm Sao Tàu Có Thể Dùng Mạch Điện Nhỏ Xíu Để Xâm Nhập Các Công Ty của Mỹ).