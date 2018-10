Mỹ Phẩm Bán Tăng Đều

(Xem: 218)

Bản tin Vinanet ghi rằng trong 9 tháng đầu năm 2018 tiêu thu xe máy tại Việt Nam tăng gấp hơn 12 lần so với ô tô, bên cạnh đó, kim ngạch nhập cảng cũng tăng đáng kể. Tháng 9/2018 kim ngạch nhập cảng nhóm hàng xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt 52,5 triệu USD, giảm 14,2% so với tháng 8/2018. Tính chung 9 tháng đầu năm 2018 lên 677,2 triệu USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.