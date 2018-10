Đan Mạch: Iran Tính Ám Sát Kẻ Lưu Vong

COPENHAGEN - Tình báo Iran có thể đang tìm cách ám sát 1 nhân vật đối lập đang sinh sống tại Đan Mạch - 1 công dân Na Uy gốc Iran có liên quan bị bắt tại Thụy Điển hôm 21-10 đã bị dẫn độ cho Đan Mạch.Mục tiêu ám sát là lãnh tụ của chi nhánh Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), theo xác nhận của giám đốc tình báo Đan Mạch Finn Borch Andersen. ASMLA mong muốn 1 quốc gia riêng cho người thiểu số Arab tại vùng tây nam Iran giàu tài nguyên dầu khí, là tỉnh Khuzestan. Chưa thấy bình luận từ Tehran. Theo giám đốc Andersen, nghi can Iran có quốc tịch Na Uy phản bác tố giác về tham gia kế hoạch mưu sát.Ngoại trưởng Samuelson tuyên bố “Không thể chấp nhận – sẽ nói chuyện với các thành viên EU về biện pháp đáp trả”.Nhà báo nhắc lại : nhà tranh đấu lưu vong Ahmad Mola Nissi, là người thành lập ASMLA, bị bắn chết tại Hòa Lan hồi Tháng 11-2017. Ngay sau đó, tình báo Đan Mạch củng cố bảo vệ an ninh thủ lãnh ASMLA tại Đan Mạch và 2 phụ tá.Trong tháng qua, Tehran triệu tập ĐS của Đan Mạch, Hòa Lan và Hy Lạp để quy trách chứa chấp đối lập có liên quan với vụ nổ súng tại cuộc duyệt binh ngày 22-9 tại Khuzestan.Tin Reuters ghi : 1 nhóm đối lập khác là Ahwaz National Resistance và chi nhánh ISIS nhận trách nhiệm vụ ấy.