Hội TV Anh quốc Chỉ Trích Trump Vuốt Ve Tư Bản Súng

LONDON - Chủ nhiệm hội luận truyền hình Piers Morgan là người được biết tiếng là bênh vực TT Trump, vừa hô hào ông chú ý tới nhu cầu kiểm soát súng.Trong 1 bài xã luận đăng báo Daily Mail, ông Morgan viết “Hãy ngưng là người hèn – ông không thể vờ là cương quyết về an toàn, đứng giả mù với hung thủ cầm súng AR-15 giết người”.Như truyền thông đã tường thuật, hung thủ bắn người tại đền Tree of Life dùng 1 súng trường và 3 súng ngắn. Ông Trump hô hào dùng nhân viên an ninh vũ trang canh gác các đền Jew. (Sau vụ nổ súng tại học đường ở Florida gây thiệt mạng 17 người, ông gợi ý giao súng cho nhà giáo).Ký giả Morgan lên án Trump thích dùng “lập luận khuôn” của cac chủ nhân ông Hội Súng, là nguồn cung cấp nhiều tiền và phiếu cho Trump.Ông Morgan cũng giải thích lý do những kẻ bạo động ưa dùng súng AR-15, là vì nhẹ, dễ xử dụng, và được thiết kế để có thể giết nhiều người trong 1 thời gian ngắn.HuffPost tường thuật : ông Morgan nhắc lại “Từng có 1 thương gia hậu thuẫn lệnh cấm súng tấn công 1994 được TT Clinton ký ban hành – đó là ÔNG, thưa ông Trump”.Ông Morgan hô hào hành động, vì “AR-15 không có chỗ đứng tại bất kỳ xã hội văn minh nào”. Ông Morgan từng là ứng viên thắng chương trình “Celebrity Apprentice” do ông Trump tổ chức.