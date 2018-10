Iran: Điện Đàm Của TT Rouhani Bị Nghe Lén

TEHRAN - Viên chức quân sự Iran tiết lộ : điện thoại di động của TT Rouhani bị nghe lén mới đây – thông tấn ISNA đưa tin : Tướng Gholam Reza Jalali không cho biết thủ phạm và thông tin bị nghe lén.Viên Tướng chịu trách nhiệm chống khủng bố phá hoại xác nhận máy điện thoại của nguyên thủ đã được gắn thêm bộ phận an toàn.Cộng hòa Hồi Giáo Iran bắt đầu phát triển khả năng an ninh mạng năm 2011, đã vô hiệu hóa được virus gọi là Stuxnet, là tác nhân phá hủy hàng ngàn bộ phận ly tâm cần dùng trong việc tinh chế uranium.Stuxnet là sản phẩm do Hoa Kỳ và Israel tạo ra. Hôm chủ nhật, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei báo động : địch xâm nhập, phải gấp rút đối đầu – ông Ali Khamenei không cung cấp chi tiết. Cùng ngày, Tướng Jalali tuyên bố : đã vô hiệu hóa Stuxnet thế hệ mới.