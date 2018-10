Pittsburgh: Trump Chưa Nên Đến Dự Tang Lễ Lúc Này; Thủ Lãnh Lập Pháp 2 Đảng Không Đi Với Trump Đến Pittsburgh

WASHINGTON - Nhiều nguồn tin xác nhận : các nhân vật lãnh đạo lập pháp của 2 đảng từ chối tham gia chuyến đi Pittsburgh với TT Trump – NBC tường thuật cụ thể : trưởng khối thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi, trưởng khối thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer, chủ tịch Hạ Viện là dân biểu CH Paul Ryan, và trưởng khối đa số Thượng Viện Mitch McConnell quyết định như thế.Phát ngôn viên của ông McConnell nói : hôm Thứ Hai, ông đã dự 2 sự kiện và phát biểu về vụ nổ súng gây thiệt mạng 11 người tại đền Tree of Life. Theo loan báo từ phát ngôn viên của dân biểu Ryan, không thể quyết định với thông báo quá sát thời điểm.Tin từ Bạch Ốc cho hay TT cùng đệ nhất phu nhân, con gái và con rể đến Pittsbugh trong ngày Thứ Ba để thăm hỏi và an ủi.Các nhà lãnh đạo tôn giáo của Pittsbugh đã khẳng định từ trước : Trump không được hoan nghênh tại đây.* Thị Trưởng Pittsburgh “Trump Chưa Nên Đến Lúc Này”PITTSBURGH - Tang lễ của 1 số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tại đền Tree of Life bắt đầu cử hành ngày Thứ Ba – TT Trump định đến thăm Pittsbugh vào buổi chiều cùng ngày.Nhưng 3 ngày sau vụ tàn sát, cảm xúc tại cộng đồng còn là mới và nóng, cả với thị trưởng Bill Peduto. Ông Peduto sợ rằng chuyến đi Pittsburgh của TT Trump là quá sớm.Vị giáo sĩ của cộng đoàn Tee of Life nói “TT Trump luôn được hoan nghênh”, nhưng nhóm Jew thiên tả muốn ông Trump không đến tới chừng nào lên án phong trào cực hữu da trắng.Vụ nổ súng nhắm tín đồ Jew tại Pittsburgh sáng Thứ Bảy tuần qua là đẫm máu nhất lịch sử với người gốc Israel.