Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ Thăm Cộng Đồng

Michael Võ, Thị Trưởng Fountain Valley.

Westminster (VB) -- vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba ngày 30 tháng 10 năm 2018, Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley ông Michael Võ đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, trong dịp nầy ông cho biết trong suốt 2 nhiệm ky,ø kể từ khi đắc cử vào chức Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley năm 2012 đến nay, qua 8 năm phục vụ cư dân, ông và các Nghị Viên trong hội đồng Thành Phố đã tích cực thực hiện một số công tác nhằm phục vụ tốt cho cư dân trong Thành Phố. Hiện nay Thành phố Fountain Valley đã được xếp vào hạng 25 thành phố an toàn nhất trên 482 thành phố toàn Tiểu Bang.Trong vòng 12 tháng qua, thành phố đã tăng cường thêm 13 nhân viên cảnh sát để nâng số nhân viên cảnh sát hiện nay là 56 người, nhằm bảo đảm an ninh cho cư dân trong thành phố, ngoài ra thành phố đã tuyển dụng thêm 2 nhân viên cứu hỏa để phục vụ an toàn cho cư dân.Tài khóa năm 2018-2019 ngân sách đã thặng dư 6.5 triệu mỹ kim, số tiền nầy được bỏ vào ngân sách hưu bổng để trả lương sớm hơn. Tiền hưu bổng công chức chi trả 100% chi phí.Ông chuyển lời cảm ơn đến cộng đồng, các hội đoàn đoàn thể đã ủng hộ ông trong thời gian qua để ông có dịp phục vụ cho cư dân cũng như cộng đồng.Ông cũng kêu gọi đồng hương tiếp tục ủng hộ ông trong kỳ tái tranh cử lần Thứ 3 nầy trong nhiệm kỳ 2018-2022.Ông cho biết nếu được sự ủng hộ của qúy đồng hương, khi đắc cử ông cùng các nghị viên trong Hội đồng Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện những công trình mà Thành phố đã đề ra, trong đó có kế hoạch phát triển khu kỹ nghệ dọc theo Freeway 405, khu nầy được gọi là: “Fountain Valley Crossing”, đây là khu kỷ nghệ rộng khoảng 162 mẩu đã được thành phố chuẩn thuận phát triển vào tháng 3 năm 2018.Hiện nay đang kêu gọi các nhà đầu tư vào các dịch vụ như Hotel, Thương xá ở dưới buôn bán, ở trên là nhà ở, đây là kế hoạch nhằm đem lại lợi tức cho thành phố để có điều kiện mở rộng sở cứu hỏa và sở cảnh sát hầu đáp ứng với nhu cầu an ninh trong thành phố.Mọi chi tiết liên lạc: Michael Võ (714) 422-5514.