Nam Cali Tiếp Tục Biểu Tình Yểm Trợ Quốc Nội

Hình ảnh biểu tình.

Westminster (Bình Sa) - - Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông... đã liên tục biểu tình hơn 4 tháng qua để yểm trợ cho đồng bào quốc nội phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Cuộc biểu tình tuần hành đã diễn ra vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018.Theo thông báo của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết. “Sau thời gian phát động những cuộc biểu tình để chống nhà cầm quyền Cộng Sản về Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng từ hơn bốn tháng qua, đa số những con dân yêu nước quốc nội đã bị bắt, bị tra tấn cũng như bị đưa ra những tòa án bù nhìn để kết án nặng nề hầu dập tắt mọi sự đối kháng trong cả nước. Tinh thần đấu tranh của toàn dân, nhà cầm quyền cộng sản không thể nào hủy diệt được lòng yêu nước mà toàn dân đã và đang sục sôi... Trước hiện trạng lâm nguy của Tổ Quốc và Dân tộc, nhất là vì tương lai con cháu muôn đời sau của dòng giống Lạc Hồng, xin mọi người hãy đến tham dự với chúng tôi trong những cuộc biểu tình để yểm trợ đồng bào quốc nội.”Cuộc biểu tình diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng hương, Tôn giáo có Hòa Thượng Thích Chơn Thành,, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, đặc biệt lần nầy có rất đông giới trẻ, trong đó có rất đông các em học sinh Trường Trung Học Garden Grove tham gia, sự hiện diện của các em học sinh đã được đồng hương chào đón một cách nồng nhiệt.Ngoài niên trưởng như: Phan Kỳ Nhơn, Phan Đa Văn, Nguyễn Văn Ức và phu nhân, Trần Quan An và phu nhân, Nghị Viên Phát Bùi và phu nhân, các ông Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Nguyễn Long, Lê Quang Dật, Phạm Văn Hồng, Bùi Trọng Nghĩa và phu nhân, ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Công Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ (đến từ New York), chiến hữu Trần Thy Vân, chiến hữu Vũ Đình Trung (SQ Thủ Đức), chiến hữu Nam Hà, Kỹ sư Tạ Trung, TS Phạm Kim Long, BS Nguyễn Văn Quát và phu nhân, phu nhân Trần Trọng An Sơn, ông Lâm Quang Hải (Bạc Liêu), ông Nguyễn Văn Kỳ, ông Phạm Văn Thuận và phu nhân, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng và phái đoàn, ông Phạm Ngọc Lân, anh Lý Vĩnh Phong, chị Tạ Phong Tần, Xướng ngôn viên Ngọc Ân (Đài Hồn Việt TV, và Little Sài Gòn Radio) nhà văn Lê Anh Dũng, GS Đỗ Anh Tài và phu nhân, Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Bưởi, Chu Văn An và phái đoàn, Nhóm cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương…Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải phụ trách, tiếp theo niên trưởng Phan Kỳ Nhơn lên cảm ơn tham gia biểu tình của qúy vị dân cử cùng đồng hương, ông nhắc lại mục đích biểu tình là để yểm trợ đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh chống Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.Sau đó ông mời các ứng cử viên có mặt lên phát biểu, trong đó có các ông: Phát Bùi, Alan Lowenthal, Tài Đỗ, Josh Lowenthal, … trong lời phát biểu những vị nầy cũng đã hứa sẽ sát cánh cùng cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tiếp tục con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ.Điều hợp đoàn biểu tình và hô khẩu hiệu do Anh Vũ Long Sơn Hải và cô Dung, đó là hai khuôn mặt lúc nào cũng hô to những câu khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.Đoàn biểu tình bắt đầu từ Tượng Đài Đức Thánh Trần tuần hành trên đại lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) đến khu chợ T&K và quay ngược lại, mọi người tay cầm cờ, biểu ngữ, miệng hô vang các câu khẩu hiệu: “Quốc Nội Vùng Lên, Hải Ngoại Yểm Trợ - First Overthrow V.C To kick China Out – 99 Year Lease Of VN Provingces Means Invading VN – Ai bán nước? Việt Cộng!” và nhiều khẩu hiệu khác đả đảo Việt Cộng và Tàu Cộng, Trong đợt biểu tình nầy, mỗi đơn vị tham dự đều có một tấm biểu ngữ lớn.Sau đó trở về trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo, trước khi giải tán, ông Phan Kỳ Nhơn ngỏ lời tri ân Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Ngài đã cao tuổi mà vẫn có mặt trong các cuộc biểu tình. Hoan hô tinh thần Hòa Thượng. Trong lúc nầy HT. nói to cho mọi người nghe: “Rạng Đông tới rồi, rạng đông tới rồi, mọi người hãy vui lên.”Ông Phan Kỳ Nhơn cũng đặc biệt cám ơn thầy giáo Robert Nguyễn và các em học sinh Trường Trung Học Garden Grove cùng toàn thể đồng hương. Với tinh thần này ông chắc chắn giới trẻ sẽ thay thế đàn anh trong tương lai, và việc các em trẻ có mặt đông đảo cũng là tiếng nói cảnh tỉnh những người Việt Nam vô cảm trước tình thế của đất nước, xin đừng quên căn cước tỵ nạn cộng sản của mình, và ông tuyên bố cuộc biểu tình tuần tới sẽ vào chiều Chủ Nhật ngày 11 tháng 11, 2018.