Hoa Hậu, Đầu Tư, Cấp Cứu, Du Khách, Thẩm Mỹ

Xuân NiệmHoa hậu là một danh hiệu tuyệt vời, sẽ đưa một thiếu nữ vào lịch sử của một ngôi trường, một thành phố, một miền hay một quốc gia. Vấn đề là, loạn danh hiệu rồi... cũng còn đỡ hơn văn bằng Tiến sĩ với danh hiệu Giáo sư...Báo Thanh Niên kể: Trước thực trạng 'loạn' danh xưng hoa hậu, á hậu 'ao làng', rất nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp 'siết' lại... 15 thí sinh thì tất cả đều có giải.Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly khi đề cập đến danh hiệu hoa hậu “ao làng” đã nói: “Các cuộc thi nhan sắc khi tổ chức trong nước không được đã mang ra nước ngoài. Thí sinh có tiền tài trợ cho cuộc thi là có giải, bất chấp nhan sắc có xứng đáng hay không. Khi về nước tự xưng hoa hậu, á hậu loạn cả lên”.Báo Lao Động kể về Doanh nhân Dũng "lò vôi" đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”...Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Hằng Hữu Huỳnh nói rằng, “...việc phát triển các KCN thời gian qua, cũng làm cho môi trường bị ô nhiễm từng ngày. Dù vô tình hay hữu ý, thì việc phát triển hôm nay đang góp phần huỷ hoại môi trường sống của chính mình và của con cháu trong tương lai. Nếu chúng ta không sớm hành động, sẽ có lỗi rất lớn với con cháu mai sau. Vì vậy, tôi đã bỏ công ra tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, dù tôi không phải là kỹ sư hoá...Tôi quyết định thành lập công ty xử lý nước thải. Trong giai đoạn 1, chúng tôi sẽ xây dựng 100 nhà máy, công suất mỗi nhà máy xử lý 10.000 m3/ngày, vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng/nhà máy. Tổng vốn đầu tư 100 nhà máy là 10.000 tỷ đồng.”Bản tin Infonet kể: Ngày 29/10, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, khoảng 14h ngày 28/10, Bệnh viện quận Tân Phú có gọi điện báo có nhiều trường hợp trẻ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt cần chuyển viện. Mặc dù là ngày chủ nhật nhưng giám đốc bệnh viện đã trực tiếp vào chỉ đạo cấp cứu.Tính đến tối ngày 28/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận 11 ca, trong đó có 6 ca cấp cứu, 5 ca nhẹ điều trị tại khoa Tiêu hóa. Các bệnh nhi trong độ tuổi từ 5 – 9 tuổi, nhập viện trong tình trạng ói mửa, tiêu chảy nhiều.Báo SGGP kể: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ước tính đạt hơn 1,2 triệu lượt người, giảm 0,6% so với tháng trước. Đáng lưu ý, khách đến bằng đường hàng không giảm 3,2%; đến bằng đường bộ tăng 10,3%; đến bằng đường biển tăng 14,3%.Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm nay, khách quốc tế đến VN ước tính đạt gần 13 triệu lượt người, vẫn tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trướcBáo Pháp Luật kể: khoảng 10 giờ sáng ngày 29-10-2018, anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, ngụ huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) làm việc trong công trình đang thi công khách sạn bảy tầng ngay góc giao lộ Huỳnh Tấn Phát-Nguyễn Hành (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).Anh này đang đi bộ từ dưới đất lên, khi đến tầng bốn thì bất ngờ trượt chân rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.Bản tin TTXVN kể: Theo báo cáo của Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD), Trung Quốc đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ tháng 1 - 6/2018 với khoảng 70 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Con số này tương đương khoảng 15% FDI của thế giới trong cùng kỳ.Trong khi đó, FDI của thế giới từ tháng 1 - 6/2018 lại giảm tới 41% so với cùng kỳ năm 2017 xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua.Sao Star kể chuyện vụ nổ túi ngực 2.000 USD trên máy bay: Nạn nhân bức xúc tố bác sĩ thẩm mỹ vô tâm, phủ nhận trách nhiệm?Nữ ca sĩ Ivy Trần hiện đang rất bức xúc trước sự thờ ơ và cố tình rũ bỏ trách nhiệm liên quan của bác sĩ từng phẫu thuật nâng ngực cho cô cách đây 7 năm.Bản tin VietnamNet kể: Coi ngân sách là 'tiền chùa' nên lãng phí...ĐB Nguyễn Thị Mai Hoa chỉ ra tình trạng coi ngân sách là "tiền chùa" nên sử dụng lãng phí, chi sai mục đích, xây trụ sở được quan tâm nhiều hơn là thực hiện chính sách dân sinh...."Lãng phí trong thu chi, coi ngân sách là 'tiền chùa', lãng phí do chi sai mục đích, chi phục vụ bệnh thành tích, hay tổ chức sự kiện như lễ kỷ niệm, đón nhận danh hiệu một cách hoành tráng, các hoạt động thăm hỏi thì rình rang, xây dựng các trụ sở được quan tâm nhiều hơn là thực hiện các chính sách dân sinh", ĐB Hoa nêu hàng loạt vấn đề.Báo Giao Thông kể: Lực lượng ANHK Tân Sơn Nhất vừa bắt quả tang 2 nhân viên hàng không phối hợp trộm đồ của khách. Cụ thể, khi đang tuần tra trên đường công vụ, lực lượng an ninh hàng không sân bay đã phát hiện 2 nhân viên là T.V.G (Công ty Việt Trung Sơn) và P.H.T là nhân viên đội phục vụ sân đỗ, thuộc Trung tâm phục vụ sân đỗ VIAGS (Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam) đang ném một túi nilon qua hàng rào. Qua kiểm tra, ANHK sân bay phát hiện bên trong có một chiếc Macbook Air màu bạc.Nhân viên T.V.G sau đó khai nhận đã “nhặt” được chiếc laptop nói trên trên băng chuyền hành lý và nhờ nhân viên P.H.T chờ đến đường công vụ và vứt qua hàng rào.Báo Người Lao Động kể: Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Nam, một cô gái mang quốc tịch Mỹ điều khiển xe máy bất ngờ va chạm với xe container lưu thông cùng chiều ngã ra đường, đầu đấp xuống đất dẫn tới tử vong.Sáng ngày 29-10, ông Đào Quyết Tiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xác nhận, tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, khiến 1 phụ nữ mang quốc tịch Mỹ tử vong tại chỗ.VOV kể chuyện quan chức Quốc hội bàn: Mức lương thấp như hiện nay dẫn đến tình trạng tham nhũng vặt tràn lan. Đây có thể gọi là sự tha hóa trong bộ phận cán bộ, công chức... lương chi trả cho cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước hiện nay còn rất thấp (bình quân khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng). Với mức lương thấp như thế này dẫn đến tình trạng tham nhũng vặt tràn lan. Đây có thể gọi là sư tha hóa trong bộ phận cán bộ, công chức do chế độ tiền lương thấp.Bản tin Zing kể: PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.SG, cho hay sinh viên bị đuổi học có nhiều nguyên nhân, vấn đề không chỉ là chất lượng đầu vào.Theo ông Dũng, tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.SG, số bị đuổi do học lực chỉ chiếm 30%, còn lại 50% tự ý nghỉ vì gia đình không lo nổi học phí; 10% chọn sai ngành, phải nghỉ học để thi lại ngành khác; 5% bị đuổi vì nhiễm những thói hư tật xấu: Đa cấp, cá độ bóng đá, chơi game, mải mê làm thêm kiếm tiền...Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể: Bộ Công thương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, sản xuất - kinh doanh của ngành bia cơ bản ổn định. Chỉ số sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bia các loại tăng 7,1% so với cùng kỳ.Với mức tăng sản lượng này, dự kiến tăng trưởng sản lượng sản xuất bia năm 2018 vào khoảng 5 - 6% so với năm 2017. Thị trường ngành bia năm nay được đánh giá là sôi động do chính sách thoái vốn của nhà nước và sự vào cuộc của các hãng bia nước ngoài.