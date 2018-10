Thông Cáo Báo Chí Hậu Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2018

Những Câu Chuyện Cần Được Kể: Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2018 (Viet Film Fest 2018) Đánh Dấu Sự Đa Dạng của Những Nhà Làm Phim Gốc Việt Hải Ngoại và Đang Lên

QUẬN CAM - Với một hình thức mới, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) đã tồ chức Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) lần thứ 10 với những bộ phim rất đa dạng của các nhà làm phim nữ cùng nhiều bộ phim đầu tay đến từ khắp nơi trên thế giới. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, Viet Film Fest 208 đã trình chiếu 30 bộ phim bao gồm 13 phim dài và 17 phim ngắn từ các quốc gia như Đức, Cộng Hòa Tiệp Khắc, Việt Nam, Anh Quốc, Mã Lai, Gia Nã Đại, Pháp và Hoa Kỳ, với hơn 3,500 người tham dự.

Vào buổi sáng ngày thứ Sáu, hơn 400 em học sinh từ các trường trung học lân cận và quý vị cao niên đã đến thưởng thức đông đảo ở hai rạp với những chuỗi phim ngắn mang chủ đề “Tình Yêu Ở Mọi Dạng Hình” và “Mối Tương Quan Trong Gia Đình của Người Di Dân”. Các buổi chiếu phim miễn phí vào ngày thứ Sáu từ lâu đã là một truyền thống của Viet Film Fest nhằm đem những bộ phim chất lượng cao cũng như các chương trình nghệ thuật đến cho cộng đồng.

Tối ngày thứ Sáu đánh dấu đêm Khai Mạc của Đại Hội Điện Ảnh với bộ phim dài Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, một bộ phim tình cảm tâm lý xã hội độc lập được quay tại thành phố Hokkaido ở Nhật Bản. Nữ đạo diễn trẻ Cao Thúy Nhi, nam tài tử chính Takafumi Akutsu, nhà sản xuất Phạm Thanh Tân cùng đoàn làm phim đến từ Việt Nam và Nhật Bản đã có mặt và được trao giải thưởng Spotlight từ Ban điều hành Viet Film Fest nhằm đề cao những nhà làm phim độc lập đang lên. Mặc dù đây là phim đầu tay cho toàn ê kíp, đoàn làm phim đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật xuyên văn hóa và khiến người xem rất cảm động. .

Những suất chiếu phim ngày thứ Bảy đưa người xem xuyên suốt không gian và thời gian, với những bộ phim đưa khán giả từ quá khứ về tương lai, từ Palau Bidong ở Mã Lai đến Quận Cam ở California, các bộ phim đa dạng trong thể loại, tính độc đáo và nét đặc trưng của mỗi nhà làm phim. Chính vì hơn phân nửa các bộ phim trong kỳ Đại Hội lần này hoặc được sản xuất hay đạo diễn bởi một nhà làm phim nữ, ban tổ chức Viet Film Fest đã có một cuộc hội thảo đặc biệt về “Phụ Nữ Việt Nam Trong Điện Ảnh: Sức Mạnh Của Những Câu Chuyện.” Hội thảo đề cao những thảo luận thẳng thắn về hành trình nghệ thuật cũng như nghề nghiệp, những thử thách mà các nhà làm phim nữ hay gặp phải và cả tầm nhìn xa mà họ mong mỏi cho tương lai của ngành nghệ thuật thứ bảy này. Thành viên Hội Thảo bao gồm Ngô Thanh Vân (nhà sản xuất và diễn viên, Cô Ba Sài Gòn), Phạm Thị Hồng Ánh (nhà sản xuất và đạo diễn của Đảo Của Dân Ngụ Cư, diễn viên trong Tháng Năm Rực Rỡ), Hạnh Nguyễn (nhà sản xuất và diễn viên chính trong Hanh, Solo), Loan Hoàng (nhà sản xuất của First Generation - Thế Hệ Đầu Tiên), Cao Thúy Nhi (đạo diễn của Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè) và Ngọc Thanh Tâm (diễn viên chính trong Đảo của Dân Ngụ Cư)

Đại Hội năm nay cũng tập trung vào những vấn đề quan trọng trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt xoay quanh đề tài di dân và di dời nơi cư ngụ. Vào Chủ Nhật, hai bộ phim tài liệu đã được chiếu là Farewell HaLong - Vĩnh Biệt Hạ Long và Limbo (Bị Kẹt), mở ra một không gian cho buổi thảo luận đặc biệt về “Hành Trình Về Quê Hương: Di Cư và Bản Sắc Việt”. Các nhà làm phim cùng các thành viên trong cộng đồng đã cùng ngồi lại và thảo luận, lập ra một chiến dịch viết thư cổ động cho Tùng Nguyễn, nhân vật chính trong một bộ phim đang đương đầu với trát trục xuất.

Với những hình ảnh đặc trưng của khu vực Little Saigon, bộ phim mang thể loại hồi hộp, kinh dị Actress Wanted - Vai Diễn Đổi Đời của đạo diễn Minh Đức Nguyễn đã được trình chiếu lần đầu tiên, với hai rạp chiếu phim đông kín những diễn viên, nhà làm phim địa phương cùng người hâm mộ vào đêm thứ Bảy. Nội dung phim với nhiều tình tiết đan xen bất ngờ cùng những nhân vật đa cá tính đã đem đến giải thưởng lớn cho hai nhân vật nam và nữ chính của phim.

Một số nét đặc sắc khác của Đại Hội bao gồm: một buổi chiếu phim tưởng niệm đầy cảm động đến cố đạo diễn Stephane Gauger, một buổi tiếp tân đặc biệt nhằm liên kết các nhà làm phim với nhau, buổi ra mắt những cuốn phim ngắn mới được thực hiện từ khoá học làm phim Youth In Motion của VAALA và đêm Trao Giải. Các giải thưởng (người thắng giải được nêu tên dưới đây) là những phim tuyệt vời nhất trong số tất cả những phim được trình chiếu tại Đại Hội. Viet Film Fest cũng trao giải Cống Hiến cho hoạ sĩ Ann Phong, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của VAALA về những đóng góp của bà cho nghệ thuật và cộng đồng. Thêm vào đó, Lễ Trao Giải cũng đánh dấu sự ra đời của Giài Thưởng Tình Nguyện Viên mang tên Trần Tường Huy nhằm tôn vinh Trần Tường Huy, một nhà giáo, nhà lãnh đạo cộng đồng cũng như người tình nguyện viên lâu năm của Viet Film Fest, vừa qua đời vào đầu năm nay.

Những nhà làm phim tham gia Đại Hội Điện Ảnh 2018 lần này bao gồm: Phạm Thị Hồng Ánh (Tháng Năm Rực Rỡ; Đảo của Dân Ngụ Cư); Phạm Hồng Phước & Ngọc Thanh Tâm (Đảo của Dân Ngụ Cư); Phạm Thanh Tân, Cao Thúy Nhi, & Takafumi Akutsu (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè); Kim Vui và Khánh Phi-Hà (Chân Trời Tím); Hứa Vĩ Văn (Ống Kính Sát Nhân); Đức Ngô Ngọc, Christophe Eder, và Ariane Königshof (Farwell Halong; Apples and Oranges); Stephane Ly-Cuong (Spring Leaves); Hạnh Nguyễn, Jason Taylor, & Brian Duffy (Hanh, Solo); Andrew DeJohn (The Dreaming City); Eric Nguyễn (Before You Run); Kady Lê (Like Mother, Like Daughter); Victor Nhiều (Love and College Prep); Quyên Nguyễn-Lê, Rosi Võ-Nghiêm, and Jes Vũ (Nước [Water/Homeland]); Loan Hoàng (First Generation); Thiên Phạm, Thiên Nguyễn, Long Nguyễn, Susan Trần, Julian Trần, Isabelle Du, & Mỹ Lan Lưu (Vai Diễn Đổi Đời); Julian Trần & Thái Hà Nguyễn (Yêu Đi Đừng Sợ, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua); Lan Nguyễn (Limbo/Bị Kẹt).

Vào ngày cuối cùng của Đại Hội, cuộc vận động quyên góp trên mạng của Đại Hội Viet Film Fest mang tên #VAALAnextgen đã thành công khi đạt được mức $10,000 đề ra nhằm tiếp tục những chương trình dành cho giới trẻ và Viet Film Fest 2019. Thêm vào đó, Đại Hội sẽ không thành công nếu không có sự hỗ trợ của những nhà tài trợ và mạnh thường quân như Wells Fargo, Harrah’s, UVSA Socal, Thành Phố Santa Ana, Crexendo, All Children’s Dental, Union Bank, NTM Circle of Friends, Thai Ha, M.D., Lan Cao, Kim-Luan Tran Esq. & Van Tran, Tre Khoe Dep, Orchid LQ Academy, Derrick Nguyen Hoang Dung, Esq., và DTNTech. Chính nhờ sự ủng hộ hết mình của các mạnh thường quân, tình nguyện viên, nhà làm phim cũng như những tổ chức bạn mà Đại Hội Viet Film Fest đã có thể liên kết và làm phong phú thêm các cộng động qua điện ảnh.

Đại Hội Điện Ảnh 2019 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, 2019.

Những thông tin cần biết thêm về Đại Hội có thể được tìm thấy ở www.vietfilmfest.com.

Danh Sách Thắng Giải của Viet Film Fest 2018

Giải Thưởng Grand Jury Trống Đồng: The Island của Tuấn Andrew Nguyễn

Giải Thưởng Spotlight: Summer in Closed Eyes (Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè) của Cao Thúy Nhi

Phim Ngắn Xuất Sắc Nhất: Apples and Oranges của Ngô Ngọc Đức

Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất: Thiên Nguyễn cho vai diễn trong Actress Wanted - Vai Diễn Đổi Đời

Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất: Long Nguyễn cho vai diễn trong Actress Wanted - Vai Diễn Đổi Đời và Phạm Anh Khoa trong The Island.

Giải Khán Giả Bầu Chọn cho Phim Dài Yêu Thích Nhất: Kiss and Spell (Yêu Đi Đừng Sợ) của Stephane Gauger

Giải Khán Giả Bầu Chọn cho Phim Ngắn Yêu Thích Nhất: Spring Leaves (Feuilles de Printemps) của Stephane Ly-Cuong và Nguyening: The Lee Nguyen Story của Alfonso Bùi

Ngày Cần Ghi Nhớ: Viet Film Fest 2019 từ ngày 11-13 tháng 10, 2019

