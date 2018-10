Tập Cận Bình Ra Lệnh Sẵn Sàng Chiến Tranh Biển Đông; Phi Luật Tân: TQ-ASEAN Khó Đạt Bộ Ứng Xử Biển Đông; Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Đi TQ Siết Chặt Hợp Tác Quốc Phòng

BẮC KINH -- Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN là Tướng Ngô Xuân Lịch đi Trung Quốc để siết chặt hợp tác quốc phòng, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Hai.Bản tin viết như sau.Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đến thăm Trung Quốc vừa có các cuộc gặp hôm 27/10 với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Ủy viên Bộ Chính trị và người đồng nhiệm, Thượng tướng Ngụy Phượng Hoàng tại Bắc Kinh.Trong các cuộc gặp này, hai bên cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, coi đây là hình mẫu và trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngụy Phượng Hoàng, hai bên cam kết tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng, trong đó đặc biệt chú trọng đến các tiếp xúc cấp cao, tiếp tục duy trì cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng, phát huy hiệu quả đường dây nóng, duy trì các hoạt động tuần tra chung và kiểm tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ, trao đổi kinh nghiệm.Truyền thông trong nước cho biết hai bên cũng cam kết duy trì hợp tác trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tồn tại giữa hai nước để gây chia rẽ quan hệ hai nước.Bản tin cũng cho biết thêm rằng:Liên quan đến những bất đồng giữa hai nước trên biển, tại cuộc gặp với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, hai bên thống nhất tuân thủ các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, đặc biệt là “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam- Trung Quốc”, tránh xảy ra va chạm xung đột, giải quyết hòa bình các tranh chấp.Hiện giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn những tranh chấp chưa thể giải quyết về chủ quyền ở khu vực Biển Đông. Tranh chấp này đã dẫn đến những xung đột trong lịch sử mà gần đây nhất là vụ Trung Quốc đưa giàn khoan dầu ra khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Đường dây nóng được thiết lập giữa hai bên trong giai đoạn xung đột này đã không giúp giải quyết được vấn đề.Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 29 tháng 10 cho biết Tân Bộ Trưởng Ngoại Giao Phi Luật Tân không hy vọng TQ và ASEAN có thể đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.Bản tin VOA viết như sau:Tân Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm 29/10 nói rằng 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sẽ khó có thể đi đến một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý ở Biển Đông, theo Reuters.ASEAN và Trung Quốc trong năm nay đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm căng thẳng do những tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau trên tuyến thủy lộ chiến lược, nơi có lưu lượng hàng hóa trị giá khoảng 3 nghìn tỷ đôla đi qua mỗi năm.“Có lẽ chúng ta sẽ không thể đi đến một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Teodoro Locsin phát biểu tại một cuộc họp báo ở phía nam thành phố Davao sau khi nói chuyện với đối tác Trung Quốc Vương Nghị.“Nhưng, nó sẽ là tiêu chuẩn về cách người dân ASEAN, các chính phủ ASEAN hành xử với nhau - luôn luôn với danh dự, không bao giờ hung hãn và luôn luôn vì sự tiến bộ lẫn nhau”.Ông Locsin không giải thích chi tiết về lý do tại sao ông nêu lên nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận ràng buộc.Trong khi đó một bản tin khác của báo Business Insider hôm Thứ Hai cho biết rằng tổng tư lệnh của TQ là chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh cho chỉ huy quân đội giám sát Biển Đông tranh chấp để “tập trung các chuẩn bị cho chiến tranh,” theo báo South China Morning Post cho biết.