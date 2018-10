Công Tố Liên Bang Muốn Án Tử Hình Tay Súng Pittsburgh

WASHINGTON - Phát ngôn viên Bộ tư pháp xác nhận: đã khởi động tiến trình được chấp thuận để tìm kiếm án tử hình trừng phạt tay súng bắn chết 11 người tại đền thờ của đạo Jew tại Pittsburg.Phát ngôn viên Marc Raimondi cho biết: quyết định sau cùng tùy thuộc bộ trưởng tư pháp.Hung thủ Robert Bowers dùng súng AR-15 và 3 khẩu súng ngắn hiệu Glock để bắn 3 cộng đoàn đang làm lễ Shabbat trong đền “Tree of Life”, 11 người thiệt mạng. Y từng tỏ ý muốn “giết hết người Israel”.Khi đã bị thương và bị bắt, Bowers nói với cảnh sát “Họ theo đuổi diệt chủng với người của chúng tôi – tôi chỉ muốn giết họ”.Y bị truy tố về hàng chục tội danh.TT Trump đã nói “Người vô tội đau thương ở mức tột cùng – giá phải trả là tột cùng, đáng án tử hình”.Án tử hình là hợp lệ tại Pennsylvania tuy thống đốc tại chức Tom Wolf đình chỉ khi nhậm chức năm 2015. Tử tội bị hành quyết tại Pennsylvania gần đây nhất là năm 1999, là lần đầu tiên từ 1962.Biện lý liên bang tại Pittsburgh nói: Bowers là tài xế đường dài, tự làm chủ xe tải, là đối tượng không được cơ quan an ninh biết nhiều. Nhưng, Bowers đã dùng mạng xã hội Gab.com (tương tự Twitter) để phát biểu quan điểm chống di dân và chống người Jew.Ngoài ra, trong phim tài liệu “Fahrenheit 11/9” của Michael Moore, khán giả có thể thấy tay súng Robert Bowers trong đám đông cảm tình viên của TT Trump tập họp tại cuộc tái tranh cử TT đầu tiên của ông Trump tại Florida trong năm qua – đám đông tập họp tại Melbourne hô khẩu hiệu chống CNN.Lời dẫn của nhà làm phim là hãy chú tâm vào đám đông – mục đich thu hình của ông không là Trump.Đoạn dẫn nhập kèm theo phim đưa lên trang mạng Facebook hôm Chủ nhật của ông Moore ghi rõ “Người chúng ta cần hiểu là công dân Hoa Kỳ, đã mất linh hồn vì lòng đầy căm phẫn, và bạo lực, dễ dàng bị nhồi 1 đống lừa dối lớn và độc hại đến mức chúng ta tự hỏi có thể nào đưa họ trở lại từ Mặt Đen Tối”.Nghi can Sayoc 56 tuổi gửi 12 bom ống đến những người bất đồng chính kiến với Trump.CNN, thường là mục tiêu đả kích của TT Trump, là nơi nhận của 1 bom thư.Ông Moore viết “Người như Sayoc đã đuợc Trump báo rằng truyền thông tuyên chiến với tất cả chúng ta, là đại đa số tin biến đổi khí hậu là thật, là những người theo đuổi quyền công dân bình đẳng, đòi hỏi có thể bỏ phiếu dễ dàng mà không bị can thiệp”.HuffPost đưa tin: nhà làm phim tỏ ý hy vọng lá phiếu ngày 6-11 có thể là sóng thần chấm dứt tình trạng điên rồ hiện nay.