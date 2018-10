Cộng Đồng Jew Pittburgh: Không Hoan Nghênh Trump

PITTSBURGH - Các nhà lãnh đạo tôn giáo của người Jew tại thành phố Pittsburgh chứng kiến vụ nổ súng gây thiệt mạng 11 người tại đền Tree of Life cho biết: ông Trump không được hoan nghênh cho tới khi lên án chủ nghĩa cực hữu da trắng.Thư của tập thể Jewish Partnership gửi TT Trump nhấn mạnh “cộng đồng Jew Pittsburg không là nhóm duy nhất mà ông nhắm tới – ông đã cố tình đe dọa an toàn của người da màu, tín đồ Hồi Giáo, cộng đồng LGBT và người khuyết tật”.HuffPost tường thuật: cộng đồng Jew Pittsburgh yêu cầu ông Trump không đến trong thời gian truy điệu số nạn nhân bị giết tại đền Tree of Life cho tới khi ông thay đổi luận điệu.Liên quan đến tình hình chống Trump, một bản tin khác cho biết sau vụ nổ súng đẫm máu tại đền Tree of Life, TT Trump khẳng định “kiểm soát súng không có liên quan” và số tử vong là thấp hơn nhiều nếu đền Jew thuê nhân viên an ninh vũ trang canh gác.Các đáp trả bùng nổ trên trang mạng Twitter – người xử dụng twitter nhắc nhở ông Trump “4 người chết tại Pittsburgh là cảnh sát vũ trang đến nơi chỉ 1 phút sau”, và đả kích ông về sự thẳng tay từ chối lượng giá luật súng ảnh hưởng thế nào với bạo động súng trong nước.Một người xử dụng twitter khác viết bằng lời giễu cợt: sao ngừng tại đó, hãy trang bị súng ngắn cho mục sư, giao súng carbine cho thanh thiếu niên, giao súng oozies cho người già xem sao.