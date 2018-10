Apple, Amazon: Trả Đũa Bloomberg Vì Một Báo Cáo

Hồi đầu tháng 10/2018, trang Bloomberg Businessweek đã đăng tải một báo cáo chấn động, cho rằng server của các công ty công nghệ lớn tại Mỹ bao gồm cả Apple và Amazon đã bị hack bởi Trung Quốc. Theo đó, một con chip nhỏ bằng hạt gạo đã được gắn vào bo mạch chủ trên server của các công ty Mỹ.Cả Apple và Amazon đều cho rằng báo cáo là không chính xác. Ngoài yêu cầu Bloomberg gỡ bài, Apple và Amazon cũng đã có những động thái khá mạnh tay. Theo đó, Amazon đã quyết định rút hợp đồng quảng cáo trên trang của Bloomberg trong Q4/2018, cắt giảm một nguồn doanh thu đáng kể của hãng tin. Còn Apple quyết định trả đũa Bloomberg theo phương thức đã từng áp dụng với Gizmodo. Cụ thể, Apple sẽ cấm phóng viên của Bloomberg tham dự sự kiện “There's More in the Making” ngày 30/10/2018.Trang Bloomberg thường tham dự tất cả các sự kiện của Apple và có những buổi phóng vấn độc quyền. Nhưng sắp tới, tình hình sẽ thay đổi. Buzzfeed báo cáo rằng Bloomberg đã không được mời tham dự sự kiện Apple sắp tới. Apple từ chối bình luận, nhưng rõ ràng động thái có liên quan trực tiếp tới báo cáo hack của Bloomberg.Hiện chưa rõ Bloomberg sẽ bị cấm tham gia sự kiện Apple tới khi nào. Sau khi Gizmodo đăng tải một bức ảnh rò rỉ của iPhone 4, Apple đã cấm phóng viên của Gizmodo tham gia sự kiện vài năm. Gần đây Gizmodo mới được Apple mời dự sự kiện trở lại.Cả CEO Apple Tim Cook và CEO Amazon Jeff Bezos đều lên tiếng cho rằng báo cáo của Bloomberg không chính xác. Nhiều chuyên gia bảo mật, NSA và DHS đều cho rằng không có bằng chứng nào về việc Trung Quốc gắn chip vào bo mạch trên sever của Apple và Amazon. Tuy nhiên, Bloomberg vẫn giữ nguyên quan điểm, tuyên bố rằng báo cáo của hãng là kết quả của hơn một năm nghiên cứu và được tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín.Nguoivietphone.com.