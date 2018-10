Hình ảnh trong buổi lễ.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Trung Tâm Văn Hóa Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô (nhà thờ kiếng), 13280 Chapman Ave, Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2018. Ban La Vang Giáo Phận Orange đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang.Tham dự buổi lễ có qúy vị Linh Mục, qúy Thầy Sáu, quý Sơ, Quý vị Chủ Tịch và Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Cộng Đoàn, quý ân nhân cùng một số cơ quan truyền thông. Buổi lễ dưới sự chủ tế của Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange và Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange.Buổi lễ bắt đầu tại tòa nhà Văn phòng Giáo Phận với nghi thức Phụng Vụ qua các bài đọc và hát, tiếp theo, lời phát biểu của Đức Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Đức Giám Mục nói: “Trong niềm cảm tạ, tri ân, tôi hân hoan chào đón quý vị quan khách đến tham dự nghi thức khởi công xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ trước hành trình tạ ơn Mẹ, vì Linh Đài cao trọng được khởi công xây dựng từ ngày hôm nay, và việc này, như cha Tuyên đã nói trước nghi thức bắt đầu là không ngoài mục đích ghi ơn sự phù hộ của Mẹ. Hai trăm hai chục năm về trước Mẹ đã hiện ra cứu giúp tiền nhân chúng ta vượt thắng cuộc bách hại tàn bạo tại La Vang, và Mẹ vẫn tiếp tục phù hộ con dân Việt Nam, Giáo Hội VN vẫn trường tồn và vững mạnh trong những hoàn cảnh khó khăn trong suốt bao năm qua; Còn chúng ta thì đến được bến bờ tự do và có cuộc sống cơm no áo ấm. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ trong sứ vụ đặc biệt giới thiệu Mẹ với thế hệ con cháu tương lai, và đến với hàng triệu khách hành hương khắp nơi trên thế giới khi họ đến thăm Nhà Thờ Chính Tòa và Linh Đài Đức Mẹ…”“Cuối cùng chúng ta tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho chúng ta nhiều thuận lợi ngay từ đầu với sự đồng ý và hỗ trợ của Đức Cha Vann, và những người lãnh đạo của Giáo Phận. Chúng ta còn có Đức Cha Mai Thanh Lương âm thầm cầu nguyện. Anh chị em trong Ủy Ban Gây Quỹ và Xây Dựng trong đó có Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên và bác sĩ Huân, các anh chị trong nhiều giáo xứ. Mọi người không phân biệt tôn giáo đã cùng đồng lòng hy sinh đóng góp trong hai năm qua để có số tiền là 11 triệu Mỹ kim, cho chúng ta có ngày khởi công xây dựng Linh Đài Đức Mẹ hôm nay.Tất cả chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện để tiến trình xây cất được tiến nhanh, để các nhân công cảm nghiệm được tình yêu Chúa và Mẹ khi thực hiện công trình xây dựng này, và chúng ta cùng hẹn gặp nhau vào tháng 7 năm sau, năm 2019 để rồi cùng nhau vui mừng thánh hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang nơi đây, và từ đây, người Việt Nam tha hương sẽ không cô đơn nữa vì chúng ta đã có Mẹ. Nơi đây Mẹ sẽ đứng chờ đợi con cái Mẹ tới để Mẹ dạy dỗ, khuyên nhủ và ban ơn cho những ai chạy đến cùng Mẹ. Một lần nữa, xin cám ơn quý vị. Lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con.”Sau chương trình lễ tại văn phòng, hai vị Giám Mục, Linh Mục cùng quan khách đến địa điểm xây dựng Linh Đài, tại đây Thầy Phó Tế Ngô Đình Đông dâng lời cầu nguyện, Đức Giám Mục Kevin Vann rẩy nước thánh và xông hương khu đất nơi sẽ xây dựng Linh Đài, lần lượt các vị Giám Mục, linh mục Tổng Đại Diện, linh mục Giám Đốc TTCG, ông Chủ Tịch Cộng Đồng, BS Lê Duy Huân và Ban Xây Dựng, tất cả cùng đôi mũ công nhân và xúc đất (động thổ khởi công).Sau nghi thức khởi công, ban tổ chức mời mọi người trở lại văn phòng dùng bữa tiệc mừng.Ban tổ chức cho biết, Linh Đài Đức Mẹ La Vang sẽ do hãng quản lý xây cất Jake Enterprise điều hành. Hiện có bảy nhà thầu lớn trong danh sách của giáo phận cùng với nhà thầu cộng đồng người Việt đã nộp đơn và đang đi qua tiến trình khảo giá về khả năng thích hợp với công trình xây cất quy mô của linh đài.Linh đài được thiết kế theo kiến trúc tân kỳ, thể hiện được nét văn hóa dân tộc Việt và biểu tượng của Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị, Việt Nam.Muốn biết thêm chi tiết và phát tâm bảo trợ xin liên lạc vể ông Vũ Quang Lương (714) 642-5469.