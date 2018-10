Mời Dự Dạ Tiệc Gây Qũy Cho Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2019

Westminster (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hằng năm diễn ra tại New York, ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York Kỳ Thứ 33-2019 đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, nhân dịp nầy ông cho biết: Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 năm 2019 trên đại lộ 6th Avenue (Avenue Of Americas) khoảng giữa đường 43th St và 57th St).Để có phương tiện tổ chức, một đêm dạ tiệc gây qũy sẽ được tổ chức vào lúc 5: 00 PM Chủ Nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018 tại nhà hàng Mon Cheri số 12821 Harbor Blvd H-1B, Thành phố Garden Grove, CA, 92840, giá vé ủng hộ: $45 – VIP $65, vé bán tại Nhà sách Tú Quỳnh (714) 531-4284. Mọi chi tiết liên lạc: ông Nguyễn Văn Tánh (347) 481-8283. Đặt nguyên bàn xin gọi: (562) 857-4525, (714) 336-0694.Nhân dịp nầy ông Nguyễn Văn Tánh kêu gọi qúy cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể cùng đồng hương tiếp tay bằng cách mua vé tham dự đêm văn nghệ dạ tiệc kể trên.Đêm văn nghệ với sự góp mặt của các MC. Diệu Quyên, Đỗ Tân Khoa và các anh chị em nghệ sĩ gồm: Lê Toàn, Trang Thanh Lan, Diệp Thanh Thanh, Phillip Huy, Đỗ Tiên Dung, Hoàng Sỹ Phú, Mai Vy, Tường Nguyên, Thái Hà, Dạ Lan, Yến Linh, Kim Khuyến, Mỹ Lan, Đào Anh Tuấn, Thanh Tâm, Elinda, Hải Âu, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ…Ông Nguyễn Văn Tánh nói: “Bằng mọi giá, chúng ta phải bảo tồn và giữ được ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hằng năm, vì đây là một biểu tượng thiêng liêng của Việt Nam Cộng Hòa nói chung và đồng bào tỵ nạn cộng sản nói riêng. Lá cờ vàng phải mãi mãi được tung bay trong những kỳ Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế. Chúng ta phải quyết tâm không để cho cờ đỏ sao vàng hiện diện trong ngày nầy.”Ông Tánh cũng kêu gọi đồng hương ghi tên tham dự và khuyến khích con em chúng ta cùng tham dự thật đông để các em hiểu thêm về ý nghĩa ngày diễn hành văn hóa quốc tế.Chi tiết về Diễn Hành, nơi tạm trú, phương tiện di chuyển xin liên lạc:- Ô. Nguyễn Văn Tánh (347)-481-8283; tanhnguyen1947@yahoo.com- Cô Tara Thu (917)-862-9969; Tarathu@gmail.comBan Tổ Chức rất mong quí Cộng Đồng, quí Đồng Hương từ khắp nơi tham gia và yểm trợ tài chánh tối đa cho cuộc Diễn Hành Văn Hóa năm 2019 để việc tổ chức được thành công tốt đẹp.Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ Chức:L.S Nguyễn Thanh Phong (917) 887-2061, Ô. Nguyễn Văn Tánh (347) 481-8283,E Mail: dhvhqt2016@gmail.com - Fax: (718 ) 892-4666Check ủng hộ xin đề: VACP, Inc.và gởi về Địa chỉ Ban Tổ Chức: 2424 Gunther Ave, Bronx, New York 10469.