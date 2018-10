Cảm Nhận Từ Khóa Tu Tuần Lễ Tĩnh Tâm Của HT Phước Tịnh

Hình ảnh trong khóa tu.

Tâm Nhuận PhúcTrong tuần lễ từ ngày 6 đến 13 tháng 10 2018, tại vùng rừng núi Mountain High Nam California, nhóm Giới Trẻ Mây Từ đã tổ chức khóa tu 7 ngày đầu tiên mang tên Tuần Lễ Tĩnh Tâm, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, cùng với sự tham dự của hơn 10 vị tăng ni. Có thật nhiều điểm đặc biệt đáng nhớ, đã biến khóa tu này thành một trải nghiệm để đời đối với những người đã có cơ duyên tham dự.Đây là một khóa tu có đến 20 người xin được xuống tóc xuất gia. Trong số đó có 16 người xuất gia đoản kỳ, làm nghi thức xả giới sau một tuần tu học. 4 người đã xin xuất gia trọn đời. Đặc biệt nhất, có một vị đã quyết định xuất gia trọn đời ngay tại khóa tu. Khi ghi danh tham dự khóa tu, vị này chỉ có ý định xuất gia đoản kỳ, sau đó sẽ trở lại với gia đình, công ăn việc làm đang ổn định trong đời thường. Nhưng sau khi nghe Hòa Thượng Thích Phước Tịnh giảng về ý nghĩa, công đức của việc xuất gia, thì vị này cảm thấy như mình đã sẵn sàng cho đời sống người tu sĩ, và không muốn chờ đợi lâu thêm nữa. Giống như chủng tử đã có sẵn trong tâm thức. Khi có đủ cơ duyên thì hạnh nguyện bừng sáng trở lại, thôi thúc mình đi theo con đường mà Đức Phật đã chọn.Hòa Thượng Thích Phước Tịnh giảng rằng hạnh nguyện xuất gia là một cơ duyên, phước báu rất lớn dành cho người Phật tử. Một lần xuống tóc gia nhập tăng đoàn dù chỉ là đoản kỳ, nhưng đó sẽ là một hạt giống mạnh mẽ trong tâm thức của người xuất gia. Để trong nhiều kiếp tái lai, tâm thức của mình luôn luôn hướng về Tam Bảo, để được đời đời kiếp kiếp vẫn là con Phật, vẫn được gặp Chánh Pháp. Hòa Thượng kể lại câu chuyện của Sư Ông Trúc Lâm, từ thuở ấu thơ khi đi băng qua cánh đồng, nghe tiếng chuông chùa là không đi được nữa. Có lẽ trong nhiều đời kiếp trước, Ngài cũng đã từng xuất gia theo Phật. Cho nên trong kiếp này, tiếng chuông chùa là tiếng gọi kêu Ngài trở về với ngôi nhà tâm linh của mình.Buổi lễ xuống tóc diễn ra đầy cảm xúc. Những hình ảnh khó quên như một người chồng xuống tóc cho một người vợ. Hay một thiếu nữ trẻ vừa mới đính hôn chính tay xuống tóc cho người bạn đời tương lai của mình. Những hình ảnh thật đẹp này củng cố cho niềm tin vào Đạo Pháp, và cũng minh chứng cho sự phát triển, trường tồn của Phật Giáo ngay trên xứ Mỹ.Khóa tu 7 ngày Tuần lễ Tĩnh Tâm là một khóa tu nghiêm mật. Người tham dự bắt đầu một ngày tu học từ 5:30 sáng với công phu thiền tọa, tụng kinh, sám hối. Một ngày 3 thời ngồi thiền, xe kẽ với thiền hành, nghe giảng pháp, vấn đáp Phật Pháp. Hòa Thượng Thích Phước Tịnh dặn dò ngay từ đầu khóa tu rằng mỗi người hãy tự chăn dắt con trâu của mình. Trong suốt một tuần lễ sẽ không có việc “xả thiền”, mà chỉ là chuyển tư thế thiền tập trong những tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, tụng kinh hay lạy phật, ăn uống hay nghỉ ngơi. Thực tập đi đứng năm ngồi trong Chánh Niệm vừa là thiền tập, vừa để thực tập oai nghi của người xuất gia. Hòa Thượng dạy rằng thân giáo có khi còn quan trọng hơn khẩu giáo. Một vị xuất gia mỗi khi bước đi, ngồi xuống, mở cửa, ăn uống… trong Chánh Niệm đều trở thành một bài pháp sống động, đi thẳng vào lòng người. Thân giáo có sức mạnh không thua gì những lời giảng Pháp. Dù bất cứ ở đâu, làm việc gì, nếu hành giả thắp sáng được Sự Nhận Biết, thắp sáng được Chánh Niệm, thì đó vẫn là đang thiền tập. Hòa Thượng nói rằng bao nhiêu năm qua, Ngài vẫn chỉ giảng có ngần ấy việc. Bởi vì đó là cốt lõi của mọi pháp môn trong nhà Phật. Dù Nam Tông hay Bắc Tông, thì thiền Tứ Niệm Xứ vẫn là phương pháp căn bản, vi diệu nhất của mọi thiền phái. Cho dù là tu Tịnh Độ hay tu Thiền, chỉ cần thắp sáng được Sự Nhận Biết, hay Chánh Niệm trong mọi hành động, thì cánh cửa dẫn tới giải thoát, niết Bàn đã rộng mở.Khoảng hơn 60 người đã tham dự khóa tu, tuổi từ đôi mươi cho đến hơn tám mươi, đến từ khắp nơi như Pháp, Úc, Việt Nam, Canada, nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Thật đáng khâm phục, cho dù già hay trẻ, nam hay nữ, mọi người đều đã tu học tinh tấn, chăm chỉ trong suốt một tuần. Mỗi sáng, đoàn người đi thiền hành được dẫn đầu bởi Hòa Thượng, theo sau là tăng đoàn, rồi đến những chiếc áo lam của người Phật tử. Đoàn người thong dong, tĩnh tại bước đi qua những cánh rừng sang thu, theo những lối mòn dốc quanh co núi đồi, vừa đi vừa rải tâm từ để hồi hướng công đức cho những vong linh trong thiên nhiên rừng núi. Hình ảnh tràn đầy lòng từ bi, sự an lạc tỏa ra từ những người theo dấu chân Phật.Phần vấn đáp Phật Pháp trong khóa tu này cũng có nhiều khác biệt so với những khóa tu khác. Người tham dự được qui định chỉ đặt những câu hỏi liên quan đến pháp hành, hay sự thực tập, không mở rộng sang vấn đề kinh điển, giáo lý. Nhiều người trong khóa tu trước giờ chỉ quen thuộc với sự thực hành pháp môn Tịnh Độ. Họ đặt nhiều câu hỏi hết sức thực tế đối với những người mới bắt đầu thực hành thiền. Thí dụ như “khi ngồi thiền bị buồn ngủ phải làm sao?”, “Khi ngồi thiền thấy tâm thức chạy ngược xuôi khó kiểm soát, phải làm sao?”, “làm sao để khi ngồi thiền lâu không bị mỏi, đau nhức?”… Hai vị tăng ni đến từ Úc là thầy Kiên Tuệ và sư cô Chơn Từ đã hướng dẫn cặn kẽ cho mọi người như một khóa thiền căn bản. Những thắc mắc được giải đáp một cách rõ ràng, dễ hiểu, để mọi người có thể bắt đầu bước vào thiền tập đúng đắn, để từ đó việc hành thiền dễ phát sinh sự an lạc và trí tuệ. Những câu hỏi được trả lời bởi nhiều vị tăng ni khác nhau, với những kinh nghiệm, truyền thống khác nhau trong thực hành. Rất ít khi người Phật tử tham dự một khóa tu có được duyên may như vậy, cho nên sự lợi lạc thật là to lớn.Không chỉ có những người cư sĩ mới học hỏi được nhiều điều hữu ích để thực hành từ khóa tu. Chính nhiều vị tăng ni đến từ những tông môn tự viện khác nhau cũng tìm thấy được nhiều lợi lạc trong 7 ngày Tuần Lễ Tĩnh Tâm. Sư cô Huệ Thảo đến từ Las Vegas để hỗ trợ việc nấu ăn cho suốt khóa tu. Mỗi ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong bếp, sư cô xuống thiền đường để tham gia công phu, tu học, cũng như giải đáp thắc mắc cho Phật tử trong những buổi vấn đáp Phật Pháp. Vào cuối khóa tu, sư cô Huệ Thảo đã không cầm được nước mắt khi nói lời cảm ơn đến với Hòa Thượng Thích Phước Tịnh. Sư cô chia sẻ rằng kể từ khi sang Mỹ, cô thường xuyên đơn độc trên con đường hành đạo. Con đường Phật Pháp có khi cũng nhọc nhằn, đầy gian nan thử thách. Đến với khóa tu, được nghe và học những điều từ Hòa Thượng, sư cô cảm thấy như con người của mình được làm mới trở lại, được tiếp thêm năng lượng Chánh Pháp. Cô cảm thấy quá hạnh phúc, và cảm thấy mình có thêm sức mạnh, niềm tin để tiếp tục vững bước trên con đường tu hành và giáo hóa chúng sinh.Hơn 60 người tham dự khóa tu Tuần Lễ Tĩnh Tâm từ những nơi chốn khác nhau, với những truyền thống tu học khác nhau, mức độ hiểu biết về Phật Pháp khác nhau. Nhưng có lẽ hầu hết đều ra về với một mẫu số chung: niềm an lạc, và niềm tin vào Chánh Pháp. Có thể nói rằng khóa tu Tuần Lễ Tĩnh Tâm đã trang bị cho những người tham dự những phương pháp hành thiền thực dụng, những kiến thức Phật Pháp hữu ích, và củng cố mạnh mẽ niềm tin vào Tam Bảo. Mọi người đều ước ao có đủ duyên lành để tham dự những khóa tu tương tự trong tương lai.Tâm Nhuận Phúc