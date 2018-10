Chuyện Dài Vượt Biên: Bức Tượng Thuyền Nhân

BUIPHU/VBMNNói đến chuyện dài vượt biên là nói đến những thảm cảnh mất mát vô cùng tận, những chuyện dài vô cùng đau thương và khủng khiếp mà không ngòi bút nào có thể diễn tả hết được.Thật vậy, đâu ai có thể ngờ được một chính thể đệ II/VNCH hợp hiến hợp pháp ở miền Nam VN với một Quân lực hùng mạnh bách chiến bách thắng, đứng hàng thứ 3 ở Đông Nam Á, là tiền đồn chống Cộng vững chắc của Thế giới Tựï Do ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á mà lại thất trận một cách đau thương để miền Nam VN rơi vào tay CS xâm lược thật quá vô lý ngoài ý muốn chỉ vì bị Đồng Minh nhẫn tâm phản bội, bó tay không cho chiến đấu bằng cách cúp viện trợ về mọi phương diện, bỏ rơi một cách tàn nhẫn vì quyền lợi của đất nước họï, còn gì thấm thía và đầy đủ ý nghĩa hơn những câu nói gần như danh ngôn để đời ”Quyền lợi của các Cường quốc trên vận mệnh của các các Nhược tiểu”.Do đó một khi đấùt nước suy vong gần như tuyệt vọng, nếu có một nhân tài xuất chúng xuất hiện cứu nguy đất nước để chuyển bại thành thắng thì bậc anh hùng đó đã trở nên một bậc vĩ nhân lưu danh thiên cổ. Bởi thế cho nên đã cóù những câu danh ngôn bất hủ để đời: “Một Bác sĩ mà sai lầm thì chỉ giết một mạng người, một vị Tướng mà sai lầm thì giết cả một quân đoàn, còn một Lãnh tụ mà sai lầm thì làm suy vong cả một dân tộc.”Sau khi CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN và tiến tới thống nhất đất nước, CS lại tiếp tục đi theo con đường của các chế độ trước, một vết xe cũ đầy bất công bằng cách áp dụng một Chủ thuyết CS tam vô, một thiên đàng không tưởng CS, một thiên đàng mù CS độc tài, đảng trị với chiêu bài mỵ dân: “Nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” để thống trị nhân dân miền Nam VN.và toàn thể đất nước VN.Với chủ thuyết tam vô: “Vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc,những con người CS sảo quyệt, dốt nát đã vì tham vọng quyền lợi cá nhân đặt trên vận mệnh tổ quốc, với chủ trương trường kỳ kháng chiến, đấu tranh bằng bạo lực: Thà giết lầm hơn tha lầm” nên đã gây nên biết bao chia rẽ hận thù với nhân dân miền Nam VN, với sách lược thâm độc làm tiêu hao nội lực dân tộc bằng cách bỏ tù tất cả những Quân nhân, cán chính của chính thể VNCH và những thành phần đối nghịch gây bất lợi cho chế đô chúng đồng thời còn áp dụng sách lược bần cùng hóa nhân dân miền Nam VN với chánh sách đổi tiền liên tục đánh tư sản mại bản, bắt dân đô thị đi vùng kinh tế mới với hình thức đem con bỏ chợ để chúng có thểå tha hồ cướp nhà cướp nhân dân miền Nam VN, và ngay cả đất đai là tài sản sống còn của nhân dân chúng cũng không từ nan, với sự bồi thường rẻ mạt hầu thực hiện những cộng trình kinh tế lớùn lao theo chủ trương lớn của nhà nước nên chúng đã gây ra biết bao dân oan biểu tình đòi hỏi nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mình, người dân oan không những đã không được giải quyết thỏa đáng mà còn bị bọn CS khát máu, cưỡng chế, đàn áp dã man vô cùng tàn bạo là hành động của những kẻ coi thường luật pháp như những tên công an nhân dân VC máu lạnh đã từng hống hách, huyênh hoang tuyên bố một cách ngạo mạn và trơ trẽn trước nhân dân: “Luật là tao, tao là luật” hay sao?Vì không chịu nổi dưới ách thống trị vô cùng tàn bạo của CS nên đã có hơn 1 triệu người Việt cam tâm bỏ nước ra đi tìm sự sống trong sự chết chỉ vì 2 chữ “Tự do” với bất cứ giá nào. Biết bao người đã bỏ xác nơi rừng sâu nước độc bằng đường bộ, biết bao người đã vùi thây dưới lòng đại dương bằng đường biển trên những con thuyền bé nhỏ lênh đênh trên biển cả bát ngát bao la, chịu đựng biết bao hiểm nguy như sóng gió, bão táp cũng như bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, vất xác xuống biển cả thì đủ biết cái giá quý báu của 2 chữ “Tự Do” thật vô cùng cao cả và vô giá biết chừng nào.Đến nỗi trong buổi lễ khánh thành bức tượng thuyền nhân tại Cal, MC Việt Zũng khi còn sanh tiền đã không khỏi nghẹn ngào đến súc động khi tuyên bố trước một rừng người tham dự buổi lễ: “Cứ một người đến được bến bờ tự do thì một người nằm sâu dướí lòng biển cả”. Ôi! Oan nghiệp,.thật vô cùng đau thương mất mát và quá khủng khiếp không sai chút nào. Đúng là một kiếp nạn mà dân tộc VN đã không may gánh chịu.Sự ra đi vĩ đại và mất mát lớn lao này không những đã đánh động lương tâm nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới mà còn khai sinh ra một danh từ:” the boat people” “Thuyền nhân.”Được biết bức tượng thuyền nhân này có một giai thoại thật ly kỳ, hy hữu độc đáo, rất đặc biệt, độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại.Một ban tổ chức ở Cal được thành lập đã khẩn thiết kêu gọi mọi người đóng góp nhân lực, tài lực tùy tâm mình, đặc biệt nhất là của các nghệ nhân hãy cố gắng sáng tạo làm sao có được một bức tượng thuyền nhân cô đọng được đầy đủ ý nghĩa sâu sa thâm thúy nhất để đời cho thế hệ mai sau về tội ác CS đã gây ra cho dân tộc VN. Sau một cuộc tuyển chọn đầy cam go và sôi nổi, ban tổ chức đã đồng thuận chấm đậu cho mộït nghệ nhân được vinh dự dành được chiến thắng vinh quang với tác phẩm tâm huyết của mình:”bức tượng thuyền nhân lý tưởng và đầy đủ ý nghĩa nhất”.Bởi vì nghệ nhân hân hạnh được vinh dự trúng tuyển đó là nhân chứng sống của sự kiện lich sử này, ông vừa là một thuyền nhân, vừa là một nghệ nhân trong chiếc thuyền đó. Sau bao ngày gian khổ lênh đênh trên biển cả, trải qua biết bao sóng gió, bão táp, cũng như đã từng bị bọn hải tặc cướp bóc, hãm hiếp và may mắn cuối cùng chiếc thuyền vượt biên mới cặp được đến bến bờ tự do. Khỏi phải nái,ai nấy đều không khỏi vui mừng sung sướng khôn tả vì mọi người đã được sống còn và thoát chết trong một giai đoạn thập tử nhất sinh, nhưng cũng bất hanh thay trong số đó lại có một người kém may mắn không được hưởng diễm phúc như vậy: một lão ông ốm yếu, tiều tụy khi cố gắng hết sức đưa bàn tay gày gò, khẳng khiu cho một người đứng trên bờ tự do nắm chặt lại để kéo ông ta lên và khi 2 bàn tay 2 người vừa tiếp xúc nắm chặt vào nhau chưa kịp kéo lên thì lão ông đã hồn lìa khỏi xác qua bên kia thế giới vì quá kiệt sức và ông đã ra đi trong thanh thản từ giã cõi trần ô trọc gần như mãn nguyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người.Thật quá tang thương và khủng khiếp vô cùng khi con người đã trải bao nhiêu gian khổ mới diễm phúc may mắn đến được đích cuối cùng là bến bờ tư do mà vẫn không được thỏa mãn như ý nguyện.Đây là bức tượng thuyền nhân vô giá, mang nhiều ý nghĩa sâu sa thê thảm nhất được lưu lại để đời cho thế hệ mai sau thấu hiểu như thế nào về tội ác của CS đã gây ra cho dân tộc VN sau khi cưỡng chiếm được miền Nam VN. Một quốc nạn, một kiếp nạn và một pháp nạn mà dân tộc VN đã bất hạnh cam tâm gánh chịu sau khi VN vãn hồi hòa bình thống nhất đất nước.Tóm lại thời gian dài 43 năm trôi qua, gần cả một đời người, quá đủ để nhân dân VN sớm thức tỉnh và nhận rõ nguy cơ Bắc thuộc đã gần kề dưới ách thống trị độc tài của đảng CSVN. Điển hình là 2 nước Tây Tạng và Tân Cương (dân tộc Duy Ngô Nhĩ) đã bị Trung Cộng thống trị và đồng hóa gần như xóa tên trên bản đồ Thế giới là một bằng chứng hùng hồn. Nên toàn dân VN phải biết chung sức một lòng, kết hợp lại thành một khối vững chắc, tạo thành một sức mạnh đấu tranh vô biên làm sao có thể giải thể được chế dộ CS vô thần hầu cứu dân tộc VN thoát khỏi dưới ách thống tri tàn bạo của kẻ thù ngàn năm phương Bắc qua hiệp ước Thành Đô 2020 giữa CS Tầu và CSVN âm mưu ký kết giữa đôi bên. Nhưng dân tộc VN được kế thừa truyền thống chống quân xâm lược oanh liệt và hào hùng của Tiền nhân để được sống còn cho đến ngày nay, nhất định không khuất phục bất cứ kẻ thù nào để cho nước mất, không chịu làm nô lệ. Một chế độ luôn đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân.trước sau gì cũng bị nhân dân đào thải vì “ý dân là ý trời.”. Chính nghĩa lúc nào cũng thắng. Lịch sử đã chứng minh điều đó.BUIPHU/VBMN